Διήμερη επίσκεψη στην Αθήνα για τον Ντόναλντ Τουσκ

Στην Αθήνα θα βρίσκεται την Τετάρτη 9 και την Πέμπτη 10 Οκτωβρίου, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Ντόναλντ Τουσκ, καλεσμένος του Athens Democracy Forum, που πραγματοποιείται για έκτη χρονιά, από το Democracy & Culture Foundation, σε συνεργασία με τους The New York Times, το Ταμείο για τη Δημοκρατία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, τον δήμο Αθηναίων και την εφημερίδα «Η Καθημερινή».

Σύμφωνα με το πρόγραμμα του Ντ. Τουσκ που μετέδωσε το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, την Τετάρτη στις 15.00 θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ στις 18.10 θα μιλήσει στο Φόρουμ.

Στις 19.40 θα έχει συνάντηση με το δήμαρχο Αθηνών, Κώστα Μπακογιάννη.

Την Πέμπτη θα λάβει μέρος και πάλι στο Φόρουμ και στις 20.45 θα παρευρεθεί στην απονομή, μετά θάνατον, του «Βραβείου Δημοκρατίας της πόλης των Αθηνών» στον δολοφονηθέντα δήμαρχο του Gdansk της Πολωνίας, Πάβελ Αντάμοβιτς.

«Η ΕΕ στέκεται στο πλευρό της Κύπρου»

Το μήνυμα ότι βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη και πως «οι συνεχιζόμενες παράνομες γεωτρητικές δραστηριότητες υπονομεύουν τις σχέσεις καλής γειτονίας ΕΕ- Τουρκίας», έστειλε σήμερα το απόγευμα ο Ντόναλντ Τουσκ, με ανάρτησή του στο twitter.

Ο πρόεδρος Τουσκ υπενθύμισε ότι η ΕΕ στέκεται στο πλευρό της Κύπρου.

I am in permanent contact with President @AnastasiadesCY. Turkey's continued illegal drilling activities only undermine good neighbourly relations between the EU and Turkey. The EU stands united behind Cyprus.

— Donald Tusk (@eucopresident) October 7, 2019