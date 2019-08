Η στρατηγική σχέση Ελλάδας- ΗΠΑ στο επίκεντρο της συνάντησης Διαματάρη-Πάιατ

Η σημασία της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας-ΗΠΑ, οι δεσμοί των δύο λαών και η ελληνική ομογένεια της Αμερικής, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του υφυπουργού Εξωτερικών για τους Απόδημους Έλληνες, Αντώνη Διαματάρη, με τον Αμερικανό πρέσβη, Τζέφρι Πάιατ. Η συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του κ. Διαματάρη, διεξήχθη σε εγκάρδιο κλίμα και επιβεβαιώθηκε το άριστο επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του υφυπουργού Εξωτερικών.

Όπως γίνεται επίσης γνωστό, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο κ. Πάιατ αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην πρόσφατη συνάντηση του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, Μάικ Πομπέο, με τον Έλληνα ομόλογό του, Νίκο Δένδια, στις ΗΠΑ, στην έναρξη του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας–ΗΠΑ και στο ιδιαίτερα αισιόδοξο κλίμα που έχει δημιουργηθεί για την Ελλάδα στην Ουάσιγκτον.

Όπως επισημαίνεται στην ίδια ανακοίνωση, ο πρεσβευτής των ΗΠΑ υπογράμμισε ότι με τη νέα κυβέρνηση προκύπτει μια ευκαιρία από την οποία μπορεί να ωφεληθούν και οι δύο χώρες, αποδίδοντας εύσημα προσωπικά στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη

Μάλιστα, σε ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter, ο Τζέφρι Πάιατ χαρακτήρισε τη συνάντηση εξαιρετική και, αναφερόμενος στην ελληνοαμερικάνικη κοινότητα, έκανε λόγο για κρίσιμο παράγοντα στην εμβάθυνση της διμερούς σχέσης Ελλάδας-ΗΠΑ.

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Εξωτερικών, Αντώνης Διαματάρης, ευχαρίστησε τον κ. Πάιατ για τη συνάντηση, γνωρίζοντας μάλιστα ότι είναι ο πρώτος πρέσβης που ζήτησε να δει υπό τη νέα του ιδιότητα και υπογράμμισε τη σημασία που αποδίδει στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, καθώς έχει ζήσει πολλά χρόνια στις ΗΠΑ.

Ο κ. Διαματάρης εξήρε, επίσης, την ομόφωνη απόφαση της Ιεράς Συνόδου και του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου, για τον ορισμό των νέων Αρχιεπισκόπων, του Ελπιδοφόρου στις ΗΠΑ, του Μακαρίου στην Αυστραλία και του Νικήτα στη Βρετανία, που μπορούν σε συνεργασία με την Πολιτεία να αναπτύξουν σημαντικές πρωτοβουλίες ενισχύοντας τις διμερείς σχέσεις.

Κλείνοντας, ο κ. Διαματάρης, σύμφωνα πάντα με την ίδια ανακοίνωση, ζήτησε τη συνεργασία του Αμερικανού πρέσβη ώστε να αντιμετωπιστεί από κοινού το ζήτημα της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των Ελληνοαμερικανών που περνούν τις διακοπές τους στην Ελλάδα. Ο κ. Πάιατ, όπως γνωστοποιείται από την ανακοίνωση του υφυπουργού Εξωτερικών, ανέφερε ότι κανείς δεν τον είχε πληροφορήσει για το ζήτημα αυτό μέχρι τώρα και υποσχέθηκε να το εξετάσει.

Επίσης, ο κ. Διαματάρης προσκάλεσε τον κ. Πάιατ να επισκεφθεί την ιδιαίτερη πατρίδα του, τη Λήμνο, Απρόσκληση που αποδέχθηκε με χαρά και υποσχέθηκε να πραγματοποιήσει την επίσκεψη στο προσεχές διάστημα.

Στη συνάντηση ήταν παρόντες ο αναπληρωτής επικεφαλής της πρεσβείας των ΗΠΑ, David Berger, η σύμβουλος επί Πολιτικών Υποθέσεων, Michele Siders, ο ακόλουθος Τύπου, Bill Marad, o γενικός γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού, Ιωάννης Χρυσουλάκης, και υπηρεσιακοί παράγοντες του υπουργείου Εξωτερικών.

Great discussion with DFM for Greeks Abroad @AHDiamataris on the strategic significance of Greece, our people-to-people ties, and our cooperation with the Greek American diaspora community, a critical factor in deepening our bilateral relationship. @GreeceMFA pic.twitter.com/QQNrWR5usZ

— Geoffrey Pyatt (@USAmbPyatt) August 20, 2019