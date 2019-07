Bloomberg: Το μήνυμα ελπίδας, το χαμένο παιχνίδι στην Ελλάδα και ο Τσίπρας

«Είναι σαν να τάζεις σε ένα παιδί παγωτό και να μην του δίνεις τελικά τίποτα, ούτε μία τσίχλα»

«Ο Αλέξης Τσίπρας εκτοξεύτηκε στην εξουσία στη διάρκεια της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, μεταφέροντας ένα μήνυμα ελπίδας. Κατέληξε με περισσότερους φίλους στο εξωτερικό από ό,τι στη χώρα του» γράφει το Bloomberg σε άρθρο του για την Ελλάδα και τον Έλληνα πρωθυπουργό.

Ο τίτλος είναι «Europe Tamed a Populist and Now He’s Paying the Price», «Η Ευρώπη νουθέτησε έναν λαϊκιστή και τώρα εκείνος πληρώνει το τίμημα» σε κάπως ελεύθερη μετάφραση.

Το δημοσίευμα ξεκινά με το παράδειγμα δύο αδελφών που έχουν μαγαζί με παπούτσια αλλά παράλληλα ο ένας κάνει μαθήματα μουσικής και ο άλλος μεταφέρει τουρίστες.

«Στην Ελλάδα, ωστόσο, το να βγάζει κανείς τα προς το ζην από πολλές πηγές δεν είναι σήμερα ασυνήθιστο. Ο αγώνας να τα βγάλουν πέρα ή να διατηρήσουν με νύχια και με δόντια τις επιχειρήσεις τους έχει γίνει κανόνας για πολλούς Έλληνες, παρά τη δέσμευση του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα πως «η ελπίδα έρχεται», όταν ανέβηκε στην εξουσία το 2015.

«Ο κόσμος πίστεψε στο κεντρικό σύνθημα του Τσίπρα, όπως όχι μόνο δεν ήρθε η ελπίδα, υπάρχει και μεγάλη απογοήτευση» λέει ο ένας από τους άνδρες. «Είναι σαν να τάζεις σε ένα παιδί παγωτό και να μην του δίνεις τελικά τίποτα, ούτε μία τσίχλα».

Αυτή η απογοήτευση είναι η σκληρή πραγματικότητα για τον Τσίπρα, καθώς οδεύει πως τις εκλογές της Κυριακής, γράφει το Bloomberg. «Παρότι κατάφερε να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη στην Ελλάδα διεθνώς, έχασε το παιχνίδι στο εσωτερικό, καθώς το φρέσκο πρόσωπό του κατέληξε να αντιπροσωπεύει λίγο πολύ τα ίδια. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν πως είναι πιθανό η εξουσία να επιστρέψει στη Νέα Δημοκρατία, ένα από τα δύο κόμματα του παραδοσιακού δικομματισμού στην Ελλάδα».

Για τους ηγέτες της ΕΕ, όπως η Γερμανίδα καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ, ο Τσίπρας είναι ο «νουθετημένος» λαϊκιστής, που έφτασε τη χώρα στο χείλος του γκρεμού και τελικά έβαλε μυαλό και έγινε υπεύθυνος.

Αλλά για πολλούς Έλληνες ήταν ένας προδότης. Υποχώρησε στα αιτήματα των πιστωτών για περικοπές και αυξήσεις φόρων, δεν κατάφερε να διαχειριστεί τις προσφυγικές ροές και προκάλεσε αντιδράσεις με τη Συμφωνία των Πρεσπών. Εντωμεταξύ, η οικονομία ξαναέπεσε σε ύφεση ακριβώς τη στιγμή που ετοιμαζόταν για ανάπτυξη, συνεχίζει το Bloomberg.

Ωστόσο, από πολλές απόψεις, είναι αφελές κανείς να τον διαγράφει εντελώς, αν και οι δημοσκοπήσεις δείχνουν προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας με 9% έναντι του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο Τσίπρας ξεπέρασε πέντε ψήφους δυσπιστίας στη βουλή και άντεξε περισσότερο από κάθε άλλο Έλληνα πρωθυπουργό μετά το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης. Κέρδισε αναγνώριση στο εξωτερικό. Έκλεισε τη συμφωνία των Πρεσπών αναφορικά με το θέμα της ονομασίας της πΓΔΜ.

Ευρωπαίος αξιωματούχος περιέγραψε την πολιτική πορεία του Τσίπρα ως «βαθιά μεταμόρφωση» που μετέτρεψε το «κακό παιδί» της Ευρώπης σε αξιόπιστο εταίρο. Η σχέση του με τη Μέρκελ άνθισε.

Στην Ελλάδα όμως, τα πράγματα είναι αλλιώς. «Τίποτα δεν μένει για να καλυφθούν οι καθημερινές ανάγκες» λέει ο ένας από τους δύο άνδρες του καταστήματος με παπούτσια. «Πάντα ψάχνουμε νέους τρόπους να καλύψουμε τα έξοδά μας».

Ο αδελφός του έχει φύγει από την πόλη που ζουν και εργάζεται στη Σαντορίνη, μεταφέροντας τουρίστες από και προς το αεροδρόμιο.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορούσε να αλλάξει το κλίμα» λέει στην κατακλείδα του δημοσιεύματος. «Το χειρότερο είναι πως έφεραν ακόμα περισσότερη απογοήτευση».