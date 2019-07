Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν: Ο Μητσοτάκης θα οδηγήσει την Ελλάδα σε ένα νέο success story

Τηλεφωνική επικοινωνία με την υποψήφια πρόεδρο της ΕΕ Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, την οποία συνεχάρη για την ομόφωνη στήριξη της υποψηφιότητάς της, είχε ο Κυριακός Μητσοτάκης, όπως έγραψε στο twitter ο πρόεδρος της ΝΔ. H κ. Φον ντερ Λάιεν, όπως αναφέρει ενημέρωση της ΝΔ, είχε πει στον Κυρ. Μητσοτάκη «Ξέρω ότι θα οδηγήσετε την Ελλάδα σε ένα νέο success story, ως μελλοντικός πρωθυπουργός». Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΝΔ, η πρόβλεψη αυτή είναι πολύ σημαντική για τη χώρα γιατί ανήκει στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν που αναλαμβάνει την προεδρία της Κομισιόν στη θέση του Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, και έχει προφανή σημασία ενόψει της διαφαινόμενης πολιτικής αλλαγής, καθώς είναι βέβαια πολύ σημαντικό να υπάρχουν στα ανώτατα αξιώματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άνθρωποι που διάκεινται θετικά στη ΝΔ και τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Just called Ursula von der Leyen and offered my congratulations on her unanimous nomination for the post of President of the European Commission.

