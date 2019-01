Ικανοποίηση στη ΝΔ από τις δηλώσεις Μέρκελ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει αύριο μια εποικοδομητική και εφ' όλης της ύλης συζήτηση με την καγκελάριο της Γερμανίας Άνγκελα Μέρκελ, την οποία καλωσορίζει στην Ελλάδα, ανέφεραν πηγές της ΝΔ που επικαλείται το ΑΠΕ-ΜΠΕ μετά την συνάντησή της με τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και τις κοινές δηλώσεις.

Ως προς τις σημερινές δηλώσεις Μέρκελ για το ονοματολογικό, οι ίδιες πηγές ανέφεραν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι η ΝΔ εκφράζει την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι η κυρία Μέρκελ επιβεβαίωσε ότι κατανοεί την αντίθεση της μεγάλης πλειοψηφίας του ελληνικού λαού στη Συμφωνία των Πρεσπών, όπως και για την παραδοχή της ότι δεν μπορεί να επηρεάσει τη θέση της ΝΔ και του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Παράλληλα η ΝΔ επικαλέστηκε το tweet του Μάνφρεντ Βέμπερ, το οποίο σύμφωνα με τη ΝΔ «είναι η απάντησή του στην προπαγάνδα με fake news που διέσπειρε ο κ. Παπαδημούλης και αναπαρήγαγε η ΕΡΤ ότι υπήρξε μια τάχα συνέντευξή του που τον ήθελε δήθεν να αντιτίθεται στη θέση της ΝΔ για το Σκοπιανό».

Το tweet του κ. Βέμπερ έχει ως εξής: «Σέβομαι απολύτως την ευαισθησία του ελληνικού λαού στο ονοματολογικό ζήτημα με την ΠΓΔΜ. Δεν υπήρξε συνέντευξή μου γι αυτό το θέμα. Σέβομαι τη στάση του Κυριάκου Μητσοτάκη και πιστεύω βαθιά ότι θα οδηγήσει την Ελλάδα σε σταθερότητα και ευημερία, καταπολεμώντας το λαϊκισμό».

I fully respect the sensitivity of the Greek people on the name issue with FYROM. There was no interview on this topic. I respect the stance of @kmitsotakis and I strongly believe that he will lead Greece to stability and prosperity by tackling populism.

— Manfred Weber (@ManfredWeber) 10 Ιανουαρίου 2019