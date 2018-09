Σφοδρή αντιπαράθεση κυβέρνησης – ΝΔ για το προσφυγικό

Τα ξίφη τους διασταυρώνουν κυβέρνηση και αντιπολίτευση με αφορμή τη μήνυση που υπέβαλε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Πάνος Καμμένος εναντίον επτά δημοσιογράφων

Τα ξίφη τους διασταυρώνουν κυβέρνηση και αντιπολίτευση με αφορμή τη μήνυση που υπέβαλε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Πάνος Καμμένος εναντίον επτά δημοσιογράφων για δημοσίευμα που αφορούσε την διαχείριση κεφαλαίων για το προσφυγικό. Ο κ. Μητσοτάκης κατηγορεί την κυβέρνηση, ότι «αντί να απολογείται για τη Μόρια, εκφοβίζει όποιον της ασκεί έλεγχο και κριτική» και το Μαξίμου απαντά πως ο πρόεδρος της ΝΔ είναι ο «ηθικός αυτουργός της μαύρης προπαγάνδας» και τον κατηγορεί για «αθεράπευτη ροπή προς το λαϊκισμό».

«Η Ελλάδα δεν θα γίνει Βενεζουέλα»

Σε βίντεο που ανάρτησε στο Twitter ο πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας υποστηρίζει πως «όσα συμβαίνουν στη Μόρια, είναι ντροπή για την πατρίδα μας. Και για τη ντροπή αυτή, φέρει αποκλειστική ευθύνη η κυβέρνηση και οι συνεργάτες της». Σύμφωνα με τον κ. Μητσοτάκη, «πήραν 1,6 δισ. ευρώ και έφτιαξαν τον αθλιότερο καταυλισμό προσφύγων στον κόσμο, όπως λένε πλέον τα διεθνή Μέσα Ενημέρωσης».

«Πουλάνε ευαισθησία στα λόγια, αλλά με τις πράξεις τους προσβάλλουν τα αισθήματα αλληλεγγύης των Ελλήνων και κάθε έννοια ανθρώπινης αξιοπρέπειας».

Εν συνεχεία, ο πρόεδρος της ΝΔ αναφέρεται στις συλλήψεις δημοσιογράφων μετά από μήνυση που υπέβαλε εναντίον τους ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Πάνος Καμμένος, λέγοντας ότι «η κυβέρνηση αντί να απολογείται, εκφοβίζει όποιον της ασκεί έλεγχο και κριτική. Το Σάββατο τρεις δημοσιογράφοι συνελήφθησαν με τη διαδικασία του αυτόφωρου μετά από μήνυση του κ. Καμμένου. Όχι γιατί τον συκοφάντησαν. Αλλά γιατί έθεσαν ερωτήματα για τη σκοτεινή διαχείριση τεράστιων ποσών. Ας το καταλάβουν επιτέλους: Η Ελλάδα είναι χώρα της Ευρωπαικής Ενωσης και δεν θα γίνει Βενεζουέλα».

Ο πρόεδρος της ΝΔ δεσμεύεται ότι «πρώτον, η ΝΔ θα καταργήσει τη διαδικασία του αυτοφώρου στα αδικήματα περί Τύπου, δίνοντας προτεραιότητα στη γρήγορη εκδίκασή τους. Δεύτερον, η αλήθεια για τη διασπάθιση των χρημάτων και τις αδιαφανείς διαδικασίες, θα έρθει στο φως. Και τρίτον, η χώρα θα αποκτήσει μια αξιόπιστη μεταναστευτική πολιτική: Τα σύνορά μας θα φυλάσσονται αποτελεσματικά. Οι διαδικασίες για τη χορήγηση ασύλου θα προχωρούν γρήγορα. Όσοι δεν δικαιούνται προστασίας, θα επιστρέφουν αμέσως στις χώρες προέλευσής τους. Και όσοι βρίσκονται σε αυτή τη χώρα θα ζουν σε συνθήκες ανθρωπιάς και αξιοπρέπειας».

«Ο κ. Μητσοτάκης επιλέγει τη λάσπη, αντί να προσφύγει στον εισαγγελέα»

«Ηθικό αυτουργό μιας κατά συρροή κίτρινης δημοσιογραφίας και της μαύρης προπαγάνδας» αποκαλούν τον Κυριάκο Μητσοτάκη κυβερνητικές πηγές και του καταλογίζουν «αθεράπευτη ροπή προς τον λαϊκισμό».

«Η αναπαραγωγή της συκοφαντικής αθλιότητας του «Φιλελεύθερου» από τον κ. Μητσοτάκη, απλώς αποδεικνύει για άλλη μια φορά, την αθεράπευτη ροπή του προς τον λαϊκισμό. Τη στιγμή που η χώρα πληρώνει από το υστέρημά της, για να αντιμετωπίσει τη μεγαλύτερη προσφυγική κρίση της Ευρώπης μετά τον πόλεμο, ο κ. Μητσοτάκης επιλέγει τη λάσπη, αντί να προσφύγει στον εισαγγελέα, αν πιστεύει και στο ελάχιστο όσα ως αρχισυντάκτης μιας τοξικής εφημερίδας "αποκαλύπτει"», επισημαίνουν κυβερνητικές πηγές και προσθέτουν:

«Ο αρχηγός της ΝΔ είναι ηθικός αυτουργός μιας κατά συρροή κίτρινης δημοσιογραφίας, η οποία υποβιβάζει την ενημέρωση σε συκοφαντική επιχείρηση. Είναι όμως και ηθικός αυτουργός της μαύρης προπαγάνδας, αποτέλεσμα της οποίας υπήρξε η φασιστική επίθεση σε βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Προφανώς, όσο ξεφουσκώνουν οι αυταπάτες του για τους συσχετισμούς στην κοινωνία, τόσο θα πρέπει να περιμένουμε ότι θα φουσκώνει ο λαϊκισμός, το κύμα λάσπης, και η ακροδεξιά πόλωση από τον ίδιο, και την ακροδεξιά παρέα, που έχει εγκαταστήσει στην κορυφή της ΝΔ».

«Στο Μαξίμου βρίσκονται σε διαρκές παραλήρημα»

«Στο Μαξίμου βρίσκονται πια σε διαρκές παραλήρημα» τονίζει η ΝΔ σχολιάζοντας το non paper για τη δήλωση Μητσοτάκη. Πηγές της ΝΔ προσθέτουν πως «πραγματικά αξίζει όλοι οι πολίτες να διαβάσουν το σημερινό non paper μιας non paper κυβέρνησης».