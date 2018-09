Γκρίνια Τσαβούσογλου στα εγκαίνια του ελληνικού προξενείου στη Σμύρνη

«Εμείς δεν θα δίναμε καταφύγιο στη χώρα μας σε πραξικοπηματίες που θα είχαν στοχεύσει την Ελλάδα», τόνισε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου απευθυνόμενος ουσιαστικά στον Νίκο Κοτζιά αφήνοντας υπονοούμενα για τους οκτώ Τούρκους στρατιωτικούς που αναζήτησαν καταφύγιο στη χώρα μας.

«Εμείς βλέπουμε τη συνεργασία και το διάλογο ως λύση και δεν θα επιτρέπαμε σε πραξικοπηματίες που θα είχαν στοχεύσει την Ελλάδα να βρουν καταφύγιο στη χώρα μας» είπε κατά την τελετή εγκαινίων του ανακαινισμένου κτηρίου του Προξενείου της Ελλάδας στη Σμύρνη ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου και ο Νίκος Κοτζιάς απάντησε: «Εμείς σταθήκαμε στο πλευρό της Τουρκίας στο πραξικόπημα».

Ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Κοτζιάς, μετέβη στη Σμύρνη, προκειμένου να παραστεί στην τελετή επανεγκατάστασης του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στο ανακαινισμένο ιδιόκτητο κτήριο Καπετανάκη. Εκεί είχε κατ' ιδίαν συνάντηση με τον Τούρκο ομόλογό του, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ο οποίος επίσης παρέστη στην τελετή.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει η ΕΡΤ, κατά τη διάρκεια της συνάντησης υπήρχαν υπερπτήσεις τουρκικών μαχητικών πάνω από την προκυμαία της Σμύρνης, ενώ όταν ο Τούρκος ΥΠΕΞ ερωτήθηκε αν πρόκειται για κάποια προγραμματισμένη άσκηση, δεν έδωσε απάντηση.

#Izmir: FM @NikosKotzias inaugurated the renovated historic building of the Consulate General of #Greece. #Turkey FM @MevlutCavusoglu attended event / Ο ΥΠΕΞ Ν. Κοτζιάς εγκαινίασε το ανακαινισμένο ιστορικό κτήριο του Γενικού Προξενείου Ελλάδας στη Σμύρνη. ΥΠΕΞ Τουρκίας παρευρέθη pic.twitter.com/eNKUorUQXt

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) 4 Σεπτεμβρίου 2018