Τα συγχαρητήριά του προς τους συναδέλφους του στο ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών απηύθυνε μέσω Twitter ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Αθήνα, Τζέφρι Πάιατ, για την απελευθέρωση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών.

Congratulations to all my colleagues at @GreeceMFA https://t.co/BfZBzRQjgx

— Geoffrey Pyatt (@USAmbPyatt) 15 Αυγούστου 2018