Ενημερωτική εκδήλωση για τον Καρκίνο του Μαστού στη ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ Πειραιά

ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ Η ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΣΟ -ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Οι Ανώτερες Σχολές ΑΛΦΑ, συνεπείς αρωγοί δράσεων εθελοντισμού, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για μείζονα θέματα που αφορούν μεγάλη μερίδα κόσμου, διοργανώνουν ενημερωτική εκδήλωση με αφορμή την 25η Οκτωβρίου- Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου του Μαστού- και σύνθημα «Ενημερώσου, Πρόλαβε, Σώσε»!

Με ομιλήτριες 2 γυναίκες επαγγελματίες Υγείας -την κα Εύη Γιορδαμλή (Μαία) και την κα Αγγελική Μαριέττη (Ολιστική Θεραπεύτρια Ενσυνειδότητας)- η εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στις κεντρικές εγκαταστάσεις της ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ στον Πειραιά (Φίλωνος 39) με πρωτοβουλία των Τομέων Εργοθεραπείας & Παιδαγωγικών, στοχεύει να ευαισθητοποιήσει για τη δύναμη της έγκαιρης πρόληψης, καθώς και για τη σημασία της σωστής ενημέρωσης και στήριξης κάθε γυναίκας απέναντι στη μάστιγα του καρκίνου του μαστού που πλήττει 1 στις 8 εκπροσώπους του γυναικείου φύλου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ -με εξειδίκευση ετών σε επαγγελματικά προγράμματα Υγείας- διοργανώνουν κάθε χρόνο παρόμοιες δράσεις ή συνασπίζουν τις δυνάμεις τους με φορείς όπως η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία, ο Σύλλογος «Μαζί για τη Ζωή» κ.ά, σε συντονισμένες προσπάθειες ενημέρωσης της κοινής γνώμης προς την κατεύθυνση της Πρόληψης και Έγκαιρης Διάγνωσης του Καρκίνου του Μαστού, στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Μήνα Πρόληψης.

