Παγωμένος Ώμος – Αίτια, Συμπτώματα, θεραπεία

0

Ο Aπόστολος Σταθέλλης, MD, PhD, Ορθοπαιδικός Χειρουργός μας ενημερώνει

Ο «παγωμένος ώμος» ή αλλιώς συμφυτική θυλακίτιδα είναι μία αυτοπεριοριζόμενη πάθηση του ώμου, η οποία έχει ως κύριο σύμπτωμα τον επώδυνο περιορισμό της κίνησης της άρθρωσης. Διακρίνουμε δύο ειδών παθήσεις: τον «πρωτοπαθή» και τον «δευτεροπαθή» παγωμένο ώμο. «Η συμφυτική θυλακίτιδα εμφανίζεται κατά κύριο λόγο σε άτομα ηλικίας 40 έως 60 ετών και είναι ελαφρά συχνότερη στις γυναίκες» επισημαίνει ο κ. Απόστολος Σταθέλλης MD, PhD Oρθοπαιδικός Χειρουργός-Αθλητίατρος, Νοσοκομείων ΥΓΕΙΑ και ΜΗΤΕΡΑ, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Ulm Γερμανίας και επιστημονικός υπεύθυνος της Sportclinic Athens.

Ποια είναι τα κυριότερα συμπτώματα του «παγωμένου ώμου»;

Η διάγνωση της παραπάνω πάθησης γίνεται κατά κύριο λόγο μέσω της κλινικής εξέτασης και της λήψης του ιστορικού. Συνήθως ο ασθενής αναφέρει ένα ξαφνικά επιδεινούμενο πόνο στον ώμο με προοδευτικό περιορισμό της κίνησης της άρθρωσης, γεγονός που τις περισσότερες φορές τον περιορίζει αρκετά στις καθημερινές του δραστηριότητες. Συχνά αναφέρεται έντονος πόνος στην περιοχή του βραχίονα τόσο στην ηρεμία όσο και κατά τις κινήσεις του χεριού. Οι ενοχλήσεις αυτές μπορεί να εμφανίζονται και κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Ποιες είναι οι φάσεις της πάθησης;

Ο «παγωμένος ώμος» διακρίνεται σε 3 ξεχωριστές φάσεις. Κατά την 1η φάση κυριαρχεί ο πόνος και αρχίζει προοδευτικά να περιορίζεται η κίνηση του ώμου. Η 1η φάση μπορεί να διαρκέσει από 2 έως 8 μήνες. Κατά την 2η φάση κυριαρχεί ο περιορισμός της κίνησης του ώμου, ενώ ο πόνος αρχίζει να μειώνεται. Αυτή η φάση μπορεί να διαρκέσει από 3 έως και 12 μήνες. Κατά την 3η φάση ο πόνος φεύγει εντελώς και η κίνηση του ώμου αρχίζει σταδιακά να βελτιώνεται. Η διάρκεια της 3ης φάσης ποικίλλει από 3 έως και 12 μήνες. Στο 80-90% των περιπτώσεων συνολικά και οι 3 φάσεις διαρκούν από 1 έως και 3 χρόνια.

Πώς γίνεται η διάγνωση της πάθησης;

Οι ακτινογραφίες του ώμου αρχικά πραγματοποιούνται με σκοπό τον αποκλεισμό άλλων παθήσεων της άρθρωσης του ώμου που μπορεί να μοιάζουν κλινικά με τον «παγωμένο ώμο», όπως είναι π.χ η οστεοαρθρίτιδα του ώμου ή η ασβεστοποιός τενοντίτιδα. Η μαγνητική τομογραφία είναι η εξέταση εκλογής για να τεθεί η διάγνωση του «παγωμένου ώμου».

Ποια είναι η θεραπεία του «παγωμένου ώμου»;

Η θεραπεία της συμφυτικής θυλακίτιδας διακρίνεται τόσο στη συντηρητική θεραπεία όσο και στη χειρουργική. Η συντηρητική θεραπεία περιλαμβάνει είτε αντιφλεγμονώδη φάρμακα είτε συγκεκριμένη θεραπεία με χάπια κορτιζόνης για ένα διάστημα περίπου 20 ημερών. Επίσης είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί ενδοαρθρική έγχυση κορτιζόνης για τη δραστικότερη μείωση της φλεγμονής. Η φυσικοθεραπεία καλό θα είναι να αποφεύγεται κατά τη διάρκεια της 1ης φάσης, δηλαδή στην οξεία φάση της φλεγμονής, ενώ ενδείκνυται στην 2η και στην 3η φάση.

Στις περιπτώσεις που η συντηρητική θεραπεία δεν έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα και ο ασθενής περιορίζεται σημαντικά στην καθημερινότητά του, την οριστική λύση την δίνει η αρθροσκόπηση. Κατά την αρθροσκόπηση του ώμου αφαιρούνται όλες οι εστίες φλεγμονής και γίνεται διατομή του αρθρικού θυλάκου με αποτέλεσμα την άμεση μείωση του πόνου και βελτίωση της κίνησης της άρθρωσης. Ο ώμος μετά την αρθροσκόπηση είναι πλήρως λειτουργικός και η επάνοδος στις καθημερινές δραστηριότητές άμεση.

Η αρθροσκόπηση του ώμου αποτελεί πλέον μία επέμβασης ρουτίνας, είναι ελάχιστης επεμβατικότητας και διαρκεί στις περιπτώσεις «παγωμένου ώμου» περίπου 30 λεπτά. Ο ορθοπαιδικός εισάγει στην άρθρωση του ώμου μία κάμερα και μέσα από μικρές τομές εισάγονται εργαλεία με τα οποία αφαιρούνται οι εστίες φλεγμονής και βελτιώνεται άμεσα η κίνηση του ώμου. Ο ασθενής επιστρέφει στο σπίτι του την ίδια μέρα.

Συχνές Ερωτήσεις (FAQ)

Είναι επώδυνη η αρθροσκόπηση ώμου;

Η αρθροσκόπηση του ώμου είναι μία ελάχιστα επεμβατική μέθοδος. Ο μετεγχειρητικός πόνος τις πρώτες μέρες είναι ήπιος και υποχωρεί άμεσα με τη φαρμακευτική αγωγή.

Πότε επιστρέφω στη δουλειά;

Ελαφριά εργασία: 1η εβδομάδα

Βαριά και χειρωνακτική εργασία: 2 μήνες

Αθλητισμός: 1-2 μήνες (ανάλογα την περίπτωση)

Είναι απαραίτητη η φυσικοθεραπεία;

Η φυσικοθεραπεία είναι πολύ σημαντική για τη διατήρηση του εύρους κίνησης που έχει επιτευχθεί κατά την αρθροσκόπηση. Με την φυσικοθεραπεία υποχωρούν άμεσα τα συμπτώματά και επιταχύνεται η επάνοδος στις καθημερινές δραστηριότητές.

Θα χρειαστώ νοσηλεία;

Όχι, μετά από λίγες ώρες μετά την αρθροσκόπηση ο ασθενής επιτρέπεται να φύγει από το νοσοκομείο και να επιστρέψει σπίτι του.

Υπάρχουν κίνδυνοι;

Οι κίνδυνοι είναι ελάχιστοι και περιλαμβάνουν όπως κάθε χειρουργική επέμβαση τη λοίμωξη, τη δυσκαμψία ή την καθυστερημένη επούλωση. Με την κατάλληλη φροντίδα, αυτοί μειώνονται δραστικά.

Συμπερασματικά

Ο «παγωμένος ώμος» είναι μία καλοήθης αλλά παράλληλα επώδυνη πάθηση. Εάν η συντηρητική θεραπεία δεν έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα μέσα σε 6 μήνες, η αρθροσκόπηση του ώμου αποτελεί το “gold standard” στη χειρουργική θεραπεία.

Εξειδίκευση στην αρθροσκόπηση του ώμου

Ο ορθοπαιδικός–χειρουργός και αθλητίατρος κ. Σταθέλλης Απόστολος έλαβε το 2016 από την πανγερμανική εταιρεία αρθροσκοπικής χειρουργικής τον τίτλο εξειδίκευσης στην αρθροσκοπική χειρουργική και την αθλητιατρική. Στη Γερμανία εργάστηκε και εκπαιδεύθηκε για διάστημα 8 ετών, αποκτώντας την ειδικότητα στην Ορθοπαιδική και Τραυματολογία. Ως επιμελητής στην Sportklinik-Stuttgart, ένα από τα μεγαλύτερα αρθροσκοπικά κέντρα της Γερμανίας και γενικότερα της Ευρώπης, απέκτησε επιπλέον χειρουργικές εμπειρίες και ικανότητες κυρίως στην αρθροσκοπική χειρουργική ώμου, γόνατος, αγκώνα και ποδοκνημικής καθώς και στην αντιμετώπιση των αθλητικών κακώσεων.

Απόστολος Σταθέλλης MD, PhD

Ορθοπαιδικός Χειρουργός - Αθλητίατρος - AGA Certified Surgeon

Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Ulm, Γερμανία

Ειδικευθείς στην Sportklinik-Stuttgart, Γερμανία

www.stathellisorthopaedics.gr