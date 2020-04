Αντιμετωπίστε αποτελεσματικά την ουρολοίμωξη με cranberry και προβιοτικά

Απο τον Σωτήρη Ν. Μήτρου MD, MSc, DFSRH Μαιευτήρας-Γυναικολόγος Μέλος ΔΣ Κλινικής ΡΕΑ

Μεγάλος αριθμός ατόμων (ανδρών και κυρίως γυναικών) υποφέρουν από ουρολοίμωξη κάθε χρόνο - και αν ανήκετε και εσείς σ’ αυτήν την ομάδα , γνωρίζετε πολύ καλά ότι η εμπειρία δεν είναι ευχάριστη. Το χειρότερο δε είναι ότι η ουρολοίμωξη μπορεί να γίνει αρκετά επικίνδυνη, αν δεν αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά, οδηγώντας σε υποτροπιάζουσα ουρολοίμωξη, μόνιμη βλάβη στα νεφρά, ακόμη και σε απειλητική για τη ζωή σηψαιμία.

Όταν εντοπίσετε κάποιο από τα παραπάνω συμπτώματα, καλό είναι να επισκεφτείτε κάποιον ειδικό, ώστε να σας δώσει την κατάλληλη αγωγή , κυρίως αντιβίωση. Όσο πιο σύντομα ζητήσετε βοήθεια, τόσο το καλύτερο.

Υπάρχουν επίσης τρόποι να τις αντιμετωπίσετε αποτελεσματικά, και κυρίως να τις προλάβετε και να υποστηρίξετε την υγεία του ουροποιητικού σας συστήματος. Μπορεί δε να είναι τόσο απλοί όσο προσθέτοντας στην καθημερινότητά σας τη λήψη ενός συμπληρώματος διατροφής.

Η λήψη συνδυασμού εκχυλίσματος Cranberry με προβιοτικά και συγκεκριμένα με γαλακτοβάκκιλο Acidophillus υποβοηθά1-5 την υγεία του ουροποιητικού συστήματος και του κόλπου, τη διατήρηση της φυσιολογικής χλωρίδας του εντέρου και την αποκατάσταση της φυσιολογικής χλωρίδας του εντέρου και του κόλπου κατά τη διάρκεια και μετά τη λήψη αντιβιοτικής θεραπείας.

To Cranberry περιέχει αντιοξειδωτικές ουσίες, τις προανθοκυανιδίνες, οι οποίες δρουν αποκολλώντας το μικρόβιο/βακτήριο από τα τοιχώματα των αγγείων της ουροδόχου κύστης. Σύμφωνα με κλινική μελέτη της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Harvard, το Cranberry περιορίζει σημαντικά τον αριθμό των μικροβίων στην ουροδόχο κύστη και μάλιστα μειώνει κατά 60% την επανεμφάνιση της λοίμωξης.

Τα προβιοτικά, και συγκεκριμένα ο γαλακτοβάκιλλoς Acidophillus είναι ένα από τα σημαντικότερα “καλά” βακτήρια που έχει ανάγκη ο οργανισμός σας, αποτελούν μέρος της φυσιολογικής χλωρίδας του κόλπου και ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας σύστημα. Έρευνες, δείχνουν ότι γυναίκες που κατανάλωναν γαλακτοβάκιλλο acidophillus έχουν έως και 80% μειωμένο κίνδυνο να αναπτύξουν ουρολοίμωξη.

Ο συνδυασμός Cranberry και προβιοτικών είναι χρήσιμος για 1-5:

Άτομα που υποφέρουν από υποτροπιάζουσες ή χρόνιες ουρηθρίτιδες

Επικουρικά σε παθήσεις της ουροδόχου κύστης και ιδιαίτερα σε άτομα που ταλαιπωρούνται από υποτροπιάζουσες κυστίτιδες

Γυναίκες επικουρικά στη θεραπεία της κολπίτιδας (βακτηριακής και μυκητιασικής) και στην πρόληψη υποτροπών

Ασθενείς με προϋπάρχουσα νεφρική νόσο (νεφρολιθίαση, διαταραχές της ούρησης, αναπτυξιακές ανωμαλίες του ουροποιητικού συστήματος)

Ασθενείς με ακράτεια ούρων, ασθενείς με ουροκαθετήρα

Άτομα που λαμβάνουν αντιβιοτική θεραπεία για την προστασία της φυσιολογικής μικροχλωρίδας του εντέρου και του κόλπου

Ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος ενάντια σε πιθανές λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος

Όσους θέλουν να υποστηρίξουν την ομαλή λειτουργία του εντέρου

Το Democran είναι ένα συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει 36 mg εκχύλισμα Cranberry και 50mg προβιοτικά 1-5 (2500 δισεκατομμύρια ζωντανά στελέχη γαλακτοβάκιλλου Αcidophillus).

Τι είναι ακριβώς η ουρολοίμωξη

Στην ουσία, η ουρολοίμωξη είναι ένας γενικός όρος που αναφέρεται σε μολύνσεις/λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος από μικροοργανισμούς, όπως τα βακτήρια, οι ιοί και οι μύκητες. Τις περισσότερες φορές, η μόλυνση εντοπίζεται στην ουροδόχο κύστη - είναι η λεγόμενη κυστίτιδα. Στους άνδρες είναι πιο συχνή η προστατίτιδα και η ουρηθρίτιδα.

Παρόλο που διαφορετικοί τύποι βακτηριδίων είναι υπεύθυνοι για τις λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος, το 75% των περιπτώσεων προκαλούνται από το βακτήριο Εscherichia Coli, το γνωστό

Ε coli που βρίσκεται στο έντερο. Άλλα βακτήρια, λιγότερο συχνά, είναι τα proteus, οι ψευτομονάδες, ο στρεπτόκοκκος κ.α.

Τα συμπτώματα

Τα πιο συνηθισμένα συμπτώματα της ουρολοίμωξης είναι:

Αίσθημα καύσου ή ακόμα και πόνος κατά την ούρηση

Συχνοουρία

Θολά, αιματηρά ή δύσοσμα ούρα

Πόνοι χαμηλά στην κοιλιά ή στη μέση

Ναυτία ή εμετός

Παράγοντες κινδύνου

Αν και οποιοσδήποτε μπορεί να αναπτύξει ουρολοίμωξη, ο μεγαλύτερος παράγοντας κινδύνου είναι το φύλο. Οι γυναίκες είναι πολύ πιο επιρρεπείς στην ανάπτυξη ουρολοίμωξης από ό, τι οι άνδρες. Πράγματι, κλινικές μελέτες δείχνουν ότι περίπου οι μισές γυναίκες εμφανίζουν τουλάχιστον ένα επεισόδιο ουρολοίμωξης κατά τη διάρκεια της ζωής τους.

Οι λόγοι είναι πολλοί:

Μικρότερο μήκος ουρήθρας στις γυναίκες συγκριτικά με τους άντρες

Η ουρήθρα στις γυναίκες βρίσκεται πιο κοντά στον πρωκτό

Η χρήση ορισμένων μεθόδων ελέγχου των γεννήσεων (όπως το σπερματοκτόνο ή τα διαφράγματα) αυξάνει επίσης τον κίνδυνο μιας γυναίκας να αναπτύξει ουρολοίμωξη

Το σκούπισμα από πίσω προς τα εμπρός, μετά τη χρήση της τουαλέτας.

Η χρήση προφυλακτικών

Η κακή χρήση ταμπόν

Η χρήση συνθετικών εσωρούχων και στενών ρούχων που κρατούν την υγρασία και δημιουργούν το κατάλληλο περιβάλλον για την ανάπτυξη βακτηριδίων

Η κατακράτηση ούρων

Ο κίνδυνος εμφάνισης ουρολοίμωξης αυξάνεται σημαντικά κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, ιδιαίτερα στις εβδομάδες έξι έως 2

Οι μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο λόγω ορμονικών αλλαγών που επηρεάζουν τους πληθυσμούς των βακτηρίων.

Πέρα από τους παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με το φύλο, άλλοι παράγοντες που αφορούν και άνδρες και γυναίκες είναι ο διαβήτης, η χρήση καθετήρα , αυξημένο μέγεθος προστάτη ή παρουσία πετρών στα νεφρά

