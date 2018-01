Αυτό είναι το πιο περιζήτητο σπίτι της Airbnb στην Ελλάδα και η ιστορία του

Στη Σπηλιά του… Έκτορα

Μια… σπηλιά, με μεγάλη ιστορία είναι το πιο περιζήτητο κατάλυμα που νοικιάζεται στην Ελλάδα μέσω της πλατφόρμας Airbnb. Κάθε χρόνο, η πλατφόρμα ανακοινώνει τα πιο επιθυμητά καταλύματα ανά χώρα. Τα στοιχεία προκύπτουν από τα λεγόμενα wish lists των χρηστών της. Στη λίστα αυτή υπάρχουν κάθε είδους καταλύματα από κάστρα και βίλες μέχρι διαμερίσματα και δεντρόσπιτα!

Για την Ελλάδα, λοιπόν, πρώτο στη λίστα του wish to stay there είναι το Hector Cave House: μια «σπηλιά» στην ειδυλλιακή Οία της Σαντορίνης με ιστορία 2,5 και πλέον αιώνων!

Το Hector Cave House είναι ένα κατάλυμα σκαμμένο μέσα στα βράχια της Καλντέρας. Κατά την πρώτη του χρήση ήταν κελάρι για τη φύλαξη κρασιών (το λεγόμενο και κανάβα).

Πρόκειται για ένα χώρο 60 τετραγωνικών μέτρων, που μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι και 5 άτομα. Διαθέτει επίσης μια βεράντα αλλά και μια ιδιωτική πισίνα για δυο άτομα.

Το υποβλητικό κατάλυμα ενοικιάζεται από το 2013 και έχει πάρει και το σήμα πιστοποίησης από τον ΕΟΤ.

Η ιστορία των εφοπλιστών της Οίας και της… Σπηλιάς

Η λάμψη και το glam της τουριστικής Οίας δεν είναι σημερινή υπόθεση. Το μέρος υπήρξε για αιώνες χωριό καπετάνιων και εφοπλιστών, που με το άφθονο χρήμα που διέθεταν μπορούσαν να χτίζουν μεγάλα σπίτια, με πολλούς βοηθητικούς χώρους. Συχνά οι πλούσιες οικογένειες έφτιαχνα υπόσκαφα στους ηφαιστιακούς βράχους της Σαντορίνης, το τέλειο κελάρι για να διατηρούν τα πανάκριβα κρασιά τους. Κάποιες φορές τα παραχωρούσαν και σε ναυτικούς και τις οικογένειες τους. Όταν ο χώρος αποδεικνυόταν στενός, τότε έσκαβαν ακόμη βαθύτερα στα βράχια για να τους επεκτείνουν ή να φτιάξουν κάποιον επιπλέον χώρο.

Έτσι δημιουργήθηκε και το Hector Cave House.

Το 1954 ένας ισχυρότατος σεισμός χτύπησε τη Σαντορίνη και πάρα πολλά σπίτια καταστράφηκαν ολοσχερώς. Οι κάτοικοι εγκατέλειψαν σωρηδόν την Οία, με αποτέλεσμα το 1960 να έχει μόλις 50 κατοίκους.

Ο ΕΟΤ, τότε, σε μία προσπάθεια να φέρει και πάλι τη ζωή στο ερειπωμένο χωριό ανακοίνωσε ότι θα επιλέξει 60 παραδοσιακά σπίτια, τα οποία θα ανακαίνιζε. Το σπίτι που ανήκε η 'Hector Cave House ήταν ένα από αυτά.

Για 20 χρόνια, τα έσοδα από την ενοικίαση των σπιτιών αυτών πήγαιναν στον ΕΟΤ για να αποπληρωθεί η επένδυση ανακαίνισης των σπιτιών. Στη συνέχεια, τα σπίτια αυτά επέστρεψαν στους ιδιοκτήτες τους. Το 2000, οι κληρονόμοι του Hector Cave House το πούλησαν στους σημερινούς ιδιοκτήτες, που αν και δεν κατάγονται από το νησί, το είχαν αγαπήσει από τις συχνές διακοπές που έκαναν σε αυτό.

Πόσο κοστίζει μια νύχτα στο Hector Cave House

Το Hector Cave House διατίθεται προς ενοικίαση κατά την τουριστική περίοδο Απρίλιος – Οκτώβριος και οι τιμές διανυκτέρευσης ξεκινούν από 330 ευρώ και φτάνουν τα 600 ευρώ στο peak της τουριστικής περιόδου (περίπου τον Δεκαπενταύγουστο).

Και αν και… σπηλιά, το κατάλυμα διαθέτει όλες τις σύγχρονες ανέσεις, από air condition, μέχρι ασύρματο ίντερνετ και δορυφορική τηλεόραση!

*Οι φωτογραφίες από το Hector Cave House δημοσιεύονται με την άδεια του ιδιοκτήτη