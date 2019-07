Ο «σουλτάνος» Ατζούν που έχασε το κόκκινο χαλί κάτω από τα πόδια του

Ο ισχυρός άνδρας άρχισε τις... εκπτώσεις για να επιβιώσει στο μιντιακό τοπίο

Η είσοδος του στο ελληνικό μιντιακό τοπίο ήταν στρωμένη με ροδοπέταλα πάνω σε ένα κατακόκκινο χαλί. Το χαλί αυτό όμως τραβήχτηκε απότομα κάτω από τα πόδια του και ο Ατζούν Ιλιτζαλί ξεκίνησε τις εκπτώσεις προκειμένου να «επιβιώσει» τηλεοπτικά.

Εξάλλου τελικός κριτής είναι μόνο το τηλεοπτικό κοινό, αφού αυτό κρατάει το «μαγικό» μηχάνημα που λέγεται τηλεχειριστήριο.

Τρία χρόνια πέρασαν από τη στιγμή που ο ισχυρός άνδρας των τουρκικών μίντια εμφανίστηκε στην Ελλάδα με όνειρα και φιλοδοξίες για το μέλλον της ελληνικής τηλεόρασης.

Το ενδιαφέρον που έδειξε ώστε να αποκτήσει τηλεοπτική άδεια, έκανε γνωστό το όνομα του στους διαδρόμους των καναλιών.

Εξάλλου ο χώρος της τηλεόρασης δεν ήταν κάτι άγνωστο για εκείνον αφού του ανήκει ο τούρκικος τηλεοπτικός σταθμός TV8 (ο οποίος όμως φαίνεται πως δεν «πάει» τόσο καλά όσο θα ήθελε πλέον).

Τηλεοπτική άδεια δεν απέκτησε όμως οι πόρτες των σταθμών άνοιγαν διάπλατα κάθε φορά που εμφανιζόταν ο Ατζούν Ιλιτζαλί προκειμένου να συζητήσει με τους υπευθύνους για ενδεχόμενη συνεργασία.

H Acun Medya, η εταιρεία παραγωγής του, κατείχε (και κατέχει ακόμα) τα δικαιώματα ορισμένων προγραμμάτων τα οποία «σάρωναν» τις τηλεθεάσεις στη Τουρκία.

Το πακέτο των προγραμμάτων που πρόσφερε στους ιθύνοντες ήταν αρκετά δελεαστικό αλλά ιδιαίτερα κοστοβόρο.

Ο Τούρκος παραγωγός ήξερε τη δυναμική αυτών που προσέφερε και δεν πρόκειται να τα χάριζε. Οι όροι που έθετε προκειμένου να συνεργαστεί ήταν σκληροί, πολλοί και πρωτάκουστοι για τα δεδομένα της ελληνικής τηλεόρασης.

Μετά από πολλές συζητήσεις, ο Ατζούν Ιλιτζαλί κατέληξε σε συμφωνία με τον ΣΚΑΪ. Τα προγράμματα του βγήκαν στον «αέρα» και προκάλεσαν φρενίτιδα.

Το καλοκαίρι του 2017, τα ποσοστά τηλεθέασης του Survivor ξεπέρασαν αρκετές φορές το 70% και όλοι συζητούσαν γι’ αυτό.

Οι στίβοι μάχης, ο Ντάνος, οι δύσκολες δοκιμασίες και ο Άγιος Δομίνικος ήταν καθημερινά θέματα συζήτησης για τους τηλεθεατές.

Ο Τούρκος παραγωγός έβγαλε τους «κρυφούς άσσους» από το μανίκι του και τους έριξε στο τραπέζι.

Εκτός από το ριάλιτι επιβίωσης και το Voice, προβάλλεται το My style rocks, το Ελλάδα έχεις ταλέντο αλλά και το «πείραμα της αγάπης» Power of love, ενώ το καλοκαίρι βγαίνει στον αέρα και το τηλεπαιχνίδι My man can.

Ο δεύτερος κύκλος του Survivor την επόμενη χρονιά σημείωσε σημαντική πτώση στα νούμερα τηλεθέασης. Το τηλεοπτικό κοινό φαίνεται να κουράστηκε όμως ο Ατζούν Ιλιτζαλί δεν ανησύχησε και ήταν σίγουρος πως δεν θα αλλάξει τίποτα και σύντομα θα ξανακατακτήσει τη πρώτη θέση στον πίνακα της τηλεθέασης.

Η τρίτη χρονιά του Ατζούν στο ελληνικό μιντιακό τοπίο ήταν ακόμα χειρότερη από τη προηγούμενη. Τα προγράμματα που έχει ρίξει στην αγορά, με λαμπερή εξαίρεση το Voice, σημείωσαν ακόμα μεγαλύτερη πτώση.

Το Survivor Ελλάδα – Τουρκία ακόμα και στη πρεμιέρα του ήταν σκέτη απογοήτευση για τους υπευθύνους του ΣΚΑΪ.

Οι κινήσεις από τη μεριά του καναλιού πολλές προκειμένου να ενισχυθεί το πρόγραμμα και να πάρει τα πάνω του.

Η ρήξη ανάμεσα στον σταθμό του Φαλήρου και τον Ατζούν Ιλιτζαλί είχε δημιουργηθεί αφού ο Τούρκος παραγωγός δεν επιθυμεί παρεμβάσεις στα προγράμματα του.

Η δυσαρέσκεια και από τις δυο πλευρές ήταν πλέον γεγονός και οι φήμες περί λήξη της συνεργασίας τους «φούντωσαν».

Μάλιστα, το γεγονός πως ο Τούρκος παραγωγός αποφάσισε τελευταία στιγμή, να διεξάγει τον τελικό του Survivor στην Αλικαρνασσό και όχι στο Γαλάτσι όπως είχε ανακοινωθεί, έκανε πολλούς να μιλούν για «εκδικητική κίνηση» από τη μεριά του Ατζούν Ιλιτζαλί ώστε να... εκβιάσει καταστάσεις καθώς το τριετές συμβόλαιο που είχε με τον σταθμό έληγε και έπρεπε να τεθούν εκ νέου οι όροι του.

Οι πρώτες συζητήσεις ανάμεσα στον ΣΚΑΪ και τον Ατζούν Ιλιτζαλί έγιναν αλλά δεν απέδωσαν. Οι όροι που του έθεσαν οι υπεύθυνοι του καναλιού δεν του άρεσαν μιας και δεν είχαν καμία σχέση με εκείνους που τους έβαλε πριν τρία χρόνια.

Για άλλη μια φορά όμως ο Ατζούν Ιλιτζαλί δεν ανησύχησε. Πήρε τις ιδέες του και τα προγράμματα του και έκανε μια... γύρα στα ανταγωνιστικά κανάλια.

Τα πράγματα είχαν αλλάξει όμως και η υποδοχή αυτή τη φορά δεν είχε κόκκινο χαλί. Εξάλλου το μπιλιετάκι της AGB φτάνει καθημερινά σε όλους τους σταθμούς νωρίς το πρωί και τα κακά μαντάτα τα γνώριζαν όλα.

Ο Ατζούν Ιλιτζαλί... έφαγε πόρτα και επέστρεψε πίσω, στο κανάλι που έκανε γνωστά τα προγράμματα του στο ελληνικό τηλεοπτικό κοινό, στον ΣΚΑΪ.

Αναγκάστηκε όμως να κάνει εκπτώσεις σε αυτά που ζητούσε και να δεχτεί όρους που πριν τρία χρόνια δεν θα τους επεξεργαζόταν καν προκειμένου να επιβιώσει στο ελληνικό μιντιακό τοπίο. Ο βασικότερος όλων; Το Survivor θα μείνει στο συρτάρι!