Μοσκοβισί: Η γραμμή τερματισμού για την Ελλάδα είναι ορατή

Βέβαιος ότι η τέταρτη αξιολόγηση θα προχωρήσει ομαλά δηλώνει ο Γάλλος επίτροπος

Ως «εξαιρετική είδηση» χαιρετίζει ο Γάλλος επίτροπος Οικονομικών Υποθέσεων της ΕΕ, Πιερ Μοσκοβισί, την επιβεβαίωση της ολοκλήρωσης των 110 προαπαιτουμένων

Σε ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter, ο κ. Μοσκοβισί αναφέρει πως ανοίγει ο δρόμος για την περαιτέρω εκταμίευση της δόσης ύψους 5,7 δισ. ευρώ και δηλώνει σίγουρος ότι η τέταρτη και τελική αξιολόγηση θα προχωρήσει εξίσου ομαλά, τονίζοντας ότι η γραμμή τερματισμού είναι ορατή.

Αναλυτικά, ο επίτροπος αναφέρει στην ανάρτησή του: «Εξαιρετική είδηση ότι έχει επιβεβαιωθεί η ολοκλήρωση των 110 προαπαιτουμένων, ανοίγοντας το δρόμο για περαιτέρω εκταμίευση της δόσης ύψους 5,7 δισ. ευρώ. Η τέταρτη και τελική αξιολόγηση βρίσκεται σε εξέλιξη και είμαι βέβαιος ότι θα προχωρήσει εξίσου ομαλά. Η γραμμή τερματισμού είναι ορατή!».

Ακολουθεί η ανάρτηση του κ. Μοσκοβισί στα αγγλικά

#Greece: excellent news that the completion of all 110 prior actions has been confirmed, opening the way to a further disbursement of €5.7bn. The fourth and final review is now underway and I'm confident it will proceed just as smoothly. The finishing line is in sight!