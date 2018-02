Κέιτ Σμιθ: Περισσότερες βρετανικές εταιρείες στην ελληνική αγορά

Τον διττό προσωπικό της στόχο για τη φετινή χρονιά σκιαγράφησε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης κοπής πίτας του Ελληνοβρετανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, η πρέσβης του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ελλάδα Κέιτ Σμιθ.

«Στόχος μου φέτος είναι να φέρω περισσότερες εταιρείες του Ηνωμένου Βασιλείου στην αναπτυσσόμενη ελληνική αγορά και να υποστηρίξω τις ελληνικές εταιρείες να επεκταθούν στο Ηνωμένο Βασίλειο, δουλεύοντας παράλληλα με το Επιμελητήριο» ανέφερε η κ. Σμιθ σε ανάρτησή της στο Twitter.

Επίσης, εξέφρασε τη χαρά της για τη μεγάλη συμμετοχή Βρετανών και Ελλήνων επιχειρηματιών στην εκδήλωση του Ελληνοβρετανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου. «Χαίρομαι που βλέπω τόσους πολλούς Βρετανούς και Έλληνες επιχειρηματίες που συμμετέχουν σε διμερείς εμπορικές εταιρείες στην κοπή της πίτας του Ελληνοβρατανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου» ανέφερε χαρακτηριστικά η πρέσβης του Ηνωμένου Βασιλείου.

Το Ελληνοβρετανικό Εμπορικό Επιμελητήριο (BHCC) ιδρύθηκε το 1945 και είναι μια ανεξάρτητη, αυτόνομη, μη κερδοσκοπική οργάνωση, με κύριο σκοπό την προώθηση του διμερούς ελληνοβρετανικού εμπορίου και την παροχή επιχειρησιακών και επενδυτικών υπηρεσιών για τα μέλη του.

Great to see so many British and Greek businesspeople involved in bilateral trade companies at @BHCC1945 pitta cutting. My goal this year to get more UK firms into the growing Greek market, and support Greek companies expand into the UK, working alongside the Chamber. pic.twitter.com/dpKX6RCTbQ

— Kate Smith (@KateSmithFCO) 16 Φεβρουαρίου 2018