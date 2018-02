Αντιπαράθεση υπουργείου Οικονομίας-Χατζηδάκη για το ΕΣΠΑ

Ο αντιπρόεδρος της ΝΔ έκανε λόγο για παραπλάνηση του πρωθυπουργού σχετικά με τα προγράμματα

Αντιπαράθεση του υπουργείου Οικονομίας και του αντιπροέδρου της ΝΔ Κωστή Χατζηδάκη σημειώθηκε, με αφορμή δήλωση του κ. Χατζηδάκη περί παραπλάνησης του πρωθυπουργου από τους υπουργούς του για το ΕΣΠΑ.

Όπως σημειώνεται σε σημερινή ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομίας με τίτλο «πώς τους ξεγελάσαμε;» το υπουργείο αναφέρει: «Ο Κ. Χατζηδάκης ισχυρίστηκε, ότι οι υπουργοί παραπλανούν τον πρωθυπουργό. Καλά, τον πρωθυπουργό τον ξεγελούν οι υπουργοί του για το ΕΣΠΑ. Τους Ευρωπαίους όμως, τον Π. Μοσκοβισί που μόλις χθες μας έδωσε συγχαρητήρια, την Κ. Κρέτσου που λέει ότι είμαστε οι καλύτεροι της Ευρώπης, τις υπηρεσίες της Κομισιόν που μας έχουν πρώτους στους πίνακες απορρόφησης για 3 χρόνια, το Eurogroup που στο statement της 15ης Ιουνίου μίλαγε για "exceptional mobilisation of EU Funds by the Greek government", πώς τους ξεγελάσαμε;».

Νωρίτερα, ο κ. Χατζηδάκης είχε κάνει λόγο μιλώντας στον τ/σ ΣΚΑΪ για «παραπλάνηση του Αλέξη Τσίπρα σχετικά με τα προγράμματα του ΕΣΠΑ», προσθέτοντας ότι «αυτό που τρέχει, είναι μόνο το πρόγραμμα για νέους επιστήμονες, ενώ στα άλλα τρία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν έχει μπει ούτε ένα ευρώ στις τσέπες των τελικών δικαιούχων, από τους πόρους του ΕΣΠΑ ύψους 1.350.000.000 ευρώ».