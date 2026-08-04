ΑΑΔΕ: Σε λειτουργία για αγρότες και κτηνοτρόφους η νέα Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2026 μέσω του myAGRO

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Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2026 είναι η 16η Οκτωβρίου

Σε λειτουργία τέθηκε σήμερα, Τρίτη 4 Αυγούστου, η εφαρμογή για την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης του 2026 στη νέα πλατφόρμα myAGRO της ΑΑΔΕ.

Μέσω της εφαρμογής οι αγρότες μπορούν να δηλώνουν τις γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις τους, προκειμένου να λάβουν τις προβλεπόμενες ενισχύσεις.

«Σήμερα θέτουμε σε λειτουργία τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα myAGRO για την υποβολή των αιτήσεων αγροτικών ενισχύσεων του έτους 2026. Με τη νέα αίτηση, κάνουμε ένα μεγάλο βήμα για μια απλούστερη, ασφαλέστερη και περισσότερο διαφανή διαδικασία υποβολής, αξιοποιώντας στοιχεία που διαθέτει η ΑΑΔΕ και άλλες δημόσιες υπηρεσίες και θέτοντας φραγμούς σε απατηλές πρακτικές. Το κυριότερο, από σήμερα έχουμε στη διάθεσή μας ένα ψηφιακό σύστημα που ανήκει και ελέγχεται πλήρως από την Ελληνική Πολιτεία», επισήμανε ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής.

Σύμφωνα με τον ίδιο «η επιτυχία αυτής της προσπάθειας προϋποθέτει στενή και διαρκή συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, τους επαγγελματίες που υποστηρίζουν τους γεωργούς και, πρωτίστως, τους ίδιους τους ανθρώπους της αγροτικής παραγωγής. Απευθύνουμε θερμές ευχαριστίες στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ειδικότερα στη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, για την πολύμηνη και επίπονη δουλειά διαμόρφωσης του νέου χαρτογραφικού υποβάθρου της χώρας, που προσδίδει αξιοπιστία στα δεδομένα που υποβάλλονται στη νέα Αίτηση Ενίσχυσης. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών και το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας για την ουσιαστική συνεργασία και τη συμβολή τους στην προετοιμασία της νέας ψηφιακής διαδικασίας. Συνεχίζουμε από κοινού, με στόχο την αξιόπιστη υποβολή των αιτήσεων, την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των γεωργών και την έγκαιρη και ορθή καταβολή των αγροτικών ενισχύσεων σε όσους πραγματικά τις δικαιούνται».

Όπως σημειώνει σε ανακοίνωσή της η ανεξάρτητη Αρχή, η νέα εφαρμογή έχει σχεδιαστεί με στόχο να περιορίσει τη χειροκίνητη καταχώριση και να αξιοποιήσει σε μεγαλύτερο βαθμό στοιχεία που είναι ήδη διαθέσιμα στη δημόσια διοίκηση. Μέρος της αίτησης προσυμπληρώνεται με δεδομένα από την ΕΑΕ του προηγούμενου έτους, αλλά και από επίσημα πληροφοριακά συστήματα.

Μεταξύ άλλων, αξιοποιούνται στοιχεία που τηρούνται στο Φορολογικό Μητρώο, στο Ε9, στο myDATA και στις δηλώσεις πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακινήτων, καθώς και δεδομένα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και άλλων δημόσιων αρχών.

Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης πραγματοποιούνται ψηφιακοί και γεωχωρικοί έλεγχοι, ώστε πιθανά λάθη ή ασυμφωνίες να εντοπίζονται πριν από την οριστική υποβολή. Η εφαρμογή αξιοποιεί επίσης το ανανεωμένο χαρτογραφικό υπόβαθρο του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και στοιχεία του Κτηματολογίου.

Παράλληλα, περιορίζεται η ανάγκη επανακαταχώρισης πληροφοριών και προσκόμισης στοιχείων που βρίσκονται ήδη στη διάθεση των δημόσιων υπηρεσιών.

Αλλαγές προβλέπονται και στον τρόπο διαχείρισης των εξουσιοδοτήσεων, οι οποίες περνούν σε κεντρικό ψηφιακό σύστημα. Κάθε ενέργεια στην εφαρμογή θα συνδέεται με ταυτοποιημένο χρήστη, συγκεκριμένο ρόλο και τον φορέα για λογαριασμό του οποίου ενεργεί.

Για πρώτη φορά διευρύνεται και ο κύκλος των επαγγελματιών που μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για λογαριασμό των αγροτών. Εκτός από τα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων, τη σχετική δυνατότητα αποκτούν λογιστές και λογιστικά γραφεία που είναι μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, καθώς και γεωπόνοι, δασολόγοι και κτηνίατροι που είναι μέλη του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

Για όλους τους εξουσιοδοτημένους επαγγελματίες θεσπίζονται κανόνες αποφυγής σύγκρουσης συμφερόντων και δέουσας επιμέλειας κατά την υποβολή των αιτήσεων. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων θα συνεπάγεται κυρώσεις, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, οι οποίες θα εξειδικευθούν με νεότερη απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ.

Μία ακόμη αλλαγή αφορά τα χειρόγραφα μισθωτήρια. Ενόψει της λειτουργίας του ψηφιακού Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, οι υποβάλλοντες την αίτηση θα διατηρούν αντίγραφα των μισθωτηρίων στον φάκελο τεκμηρίωσης, χωρίς να απαιτείται η ανάρτησή τους στην πλατφόρμα myAGRO.

Οι συγκεκριμένες μισθώσεις είτε έχουν ήδη δηλωθεί στην εφαρμογή δηλώσεων μίσθωσης της ΑΑΔΕ είτε θα καταχωριστούν στο Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων.

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, η μεγαλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων δημόσιων δεδομένων και οι νέοι κανόνες πρόσβασης αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας των δηλώσεων. Παράλληλα, επιδιώκεται να περιοριστεί η δυνατότητα χρησιμοποίησης στοιχείων και πληροφοριών για απατηλούς σκοπούς.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2026 είναι η 16η Οκτωβρίου.

Για αιτήσεις που θα υποβληθούν έως και τις 15 Σεπτεμβρίου 2026, μπορεί να χορηγηθεί προκαταβολή των ενισχύσεων έως τις 31 Οκτωβρίου. Για όσες υποβληθούν από τις 16 Σεπτεμβρίου έως και τις 16 Οκτωβρίου, η προκαταβολή μπορεί να καταβληθεί έως τις 30 Νοεμβρίου 2026. Από τις 28 Αυγούστου θα είναι επίσης διαθέσιμος στην εφαρμογή κωδικός QR για την ενεργοποίηση της Κάρτας Αγρότη.

Σύμφωνα με την ανεξάρτητη αρχή, εντός της εβδομάδας αναμένεται να πραγματοποιηθεί ειδική συνάντηση εργασίας για τους θεσμικούς και επαγγελματικούς φορείς που εμπλέκονται στη διαδικασία υποβολής.

Κατά τη συνάντηση θα παρουσιαστούν αναλυτικά η νέα πλατφόρμα, οι λειτουργίες της ΕΑΕ 2026, η διαδικασία των ψηφιακών εξουσιοδοτήσεων και ο μηχανισμός υποστήριξης των χρηστών. Στόχος είναι να αντιμετωπιστούν εγκαίρως πρακτικά ζητήματα και να δημιουργηθεί σταθερός δίαυλος συνεργασίας κατά την περίοδο υποβολής των αιτήσεων.

Σημειώνεται τέλος, ότι για πληροφορίες, διευκρινίσεις και ερωτήματα σχετικά με τη νέα εφαρμογή, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην υπηρεσία my1521 - Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ.