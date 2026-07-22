Ισχυρή αύξηση των τιμών του πετρελαίου – Ξεπέρασε τα 95 δολάρια το Brent

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Για πρώτη φορά εδώ και έξι εβδομάδες

Μεγάλη άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent ξεπέρασε τα 95 δολάρια ανά βαρέλι για πρώτη φορά εδώ και έξι εβδομάδες, εξαιτίας της σύρραξης στη Μέση Ανατολή που δημιουργεί ανησυχίες για μαροχρόνιο αποκλεισμό των εξαγωγών των υδρογονανθράκων της περιοχής.

Περί τις 12:45 ώρα Ελλάδος, η τιμή του Brent της Βόρειας Θάλασσας, παράδοσης Σεπτεμβρίου, κατέγραφε αύξηση κατά 4,41% στα 95,02 δολάρια. Το αντίστοιχο αμερικανικό, το West Texas Intermediate, παράδοσης Σεπτεμβρίου, κατέγραφε αύξηση κατά 4,35% στα 88,16 δολάρια/βαρέλι.