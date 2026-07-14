Πως η συνεργασία Τειρεσίας και Equifax ενισχύει την άμυνα της ελληνικής οικονομίας απέναντι στην κυβερνοαπάτη

0

Το 2024 καταγράφηκαν περισσότερα από 398.000 περιστατικά απάτης με κάρτες

Η ραγδαία ανάπτυξη των ψηφιακών συναλλαγών έχει μεταμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν επιχειρήσεις, χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί και καταναλωτές. Παράλληλα όμως, η εξάπλωση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών συνοδεύεται από ολοένα πιο εξελιγμένες μορφές κυβερνοαπάτης και κατάχρησης ταυτότητας, οι οποίες αυξάνουν το οικονομικό κόστος και επηρεάζουν την εμπιστοσύνη στο ψηφιακό περιβάλλον.

Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος αποτυπώνουν το μέγεθος της πρόκλησης. Το 2024 καταγράφηκαν περισσότερα από 398.000 περιστατικά απάτης με κάρτες, ενώ οι συνολικές οικονομικές απώλειες ανήλθαν σε 22,8 εκατ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει ότι η πρόληψη της απάτης δεν αποτελεί πλέον αποκλειστικά θέμα κυβερνοασφάλειας, αλλά βασική προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία της ψηφιακής οικονομίας.

Η Τειρεσίας διευρύνει τον ρόλο της

Ως το μοναδικό Γραφείο Πίστης στην Ελλάδα, η Τειρεσίας παρακολουθεί διαχρονικά τις εξελίξεις της αγοράς και επενδύει σε λύσεις που ενισχύουν τη διαφάνεια, την αξιοπιστία και την ασφαλή λειτουργία των συναλλαγών.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής της για συνεχή εξέλιξη, η εταιρεία επεκτείνει τις δραστηριότητές της πέρα από τις υπηρεσίες πιστωτικής πληροφόρησης και αξιολόγησης κινδύνου, αναπτύσσοντας νέες δυνατότητες που υποστηρίζουν ολόκληρο τον κύκλο της ψηφιακής σχέσης μεταξύ οργανισμών και πελατών.

Στρατηγική συνεργασία με την Equifax

Καθοριστικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση αποτελεί η συνεργασία της Τειρεσίας με την Equifax, έναν από τους μεγαλύτερους οργανισμούς δεδομένων και αναλύσεων διεθνώς.

Μέσα από τη συνεργασία αυτή, η ελληνική αγορά αποκτά πρόσβαση στις νέες υπηρεσίες Tiresias Identity & Fraud Services, οι οποίες αξιοποιούν προηγμένα αναλυτικά μοντέλα, διεθνή τεχνογνωσία και σύγχρονες δυνατότητες αξιολόγησης κινδύνου.

Στο νέο χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνονται οι λύσεις Tiresias Account Protection Powered by Equifax και Tiresias Payment Fraud Powered by Equifax, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για να υποστηρίζουν επιχειρήσεις και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς στην έγκαιρη αναγνώριση ύποπτων συναλλακτικών προτύπων, στην προστασία της ψηφιακής ταυτότητας των χρηστών και στην αποτελεσματικότερη πρόληψη δόλιων συναλλαγών.

Πρακτικά οφέλη για την αγορά

Οι νέες υπηρεσίες επιτρέπουν στους οργανισμούς να εντοπίζουν και να αξιολογούν κινδύνους σε πραγματικό χρόνο, συμβάλλοντας στη μείωση των οικονομικών απωλειών από περιστατικά απάτης και στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών ελέγχου.

Παράλληλα, η αυτοματοποίηση κρίσιμων λειτουργιών διαχείρισης κινδύνου περιορίζει το λειτουργικό κόστος και επιταχύνει τη λήψη αποφάσεων, ενώ η αξιοποίηση προηγμένων αναλυτικών εργαλείων ενισχύει την ακρίβεια των αξιολογήσεων.

Για τους καταναλωτές, οι νέες δυνατότητες μεταφράζονται σε μεγαλύτερη προστασία της ψηφιακής τους ταυτότητας και σε ένα ασφαλέστερο περιβάλλον συναλλαγών.

Διεθνής τεχνογνωσία στην ελληνική αγορά

Η συνεργασία με την Equifax φέρνει στην Ελλάδα πρακτικές και τεχνολογίες που εφαρμόζονται ήδη σε ώριμες διεθνείς αγορές, ενισχύοντας την ετοιμότητα των οργανισμών απέναντι στις διαρκώς εξελισσόμενες μορφές ηλεκτρονικής απάτης.

Η αξιοποίηση διεθνούς εμπειρίας σε συνδυασμό με τη γνώση της ελληνικής αγοράς δημιουργεί ένα ισχυρό πλαίσιο πρόληψης, συμβάλλοντας στην ασφαλέστερη ανάπτυξη των ψηφιακών υπηρεσιών.

Όπως δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τειρεσίας, κ. Ηλίας Ξηρουχάκης:

«Η κυβερνοαπάτη δεν αποτελεί πλέον μόνο τεχνολογικό κίνδυνο αλλά επιχειρηματικό κίνδυνο πρώτης γραμμής. Η συνεργασία μας με την Equifax φέρνει στην ελληνική αγορά προηγμένες λύσεις που επιτρέπουν σε τράπεζες και επιχειρήσεις να ενισχύσουν τις δυνατότητες πρόληψης της απάτης και να θωρακίσουν την εμπιστοσύνη στις ψηφιακές συναλλαγές.»

Επένδυση στην επόμενη ημέρα

Η συνεργασία με την Equifax αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής της Τειρεσίας για τη μετεξέλιξή της σε οργανισμό δεδομένων, αναλύσεων και επιχειρηματικών λύσεων με διευρυμένο αποτύπωμα στην ελληνική και τη διεθνή αγορά.

Η εταιρεία συνεχίζει να επενδύει σε προηγμένες τεχνικές ανάλυσης δεδομένων (deep analytics), καθώς και σε λύσεις που υποστηρίζουν τη διαχείριση πιστωτικού κινδύνου και επισφαλών απαιτήσεων μέσω του προτύπου IFRS 9.

Παράλληλα, η εξειδικευμένη τεχνογνωσία που διαθέτει μετά την εξαγορά της Statistical Decisions ενισχύει περαιτέρω τις δυνατότητές της στον τομέα της μοντελοποίησης, της αξιολόγησης κινδύνου και της ανάπτυξης καινοτόμων υπηρεσιών.

Στους στρατηγικούς στόχους της εταιρείας περιλαμβάνεται και η σταδιακή διεύρυνση της παρουσίας της εκτός Ελλάδας, με ιδιαίτερη έμφαση στις αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Με γνώμονα την εμπιστοσύνη

Σε ένα περιβάλλον όπου η ασφάλεια των συναλλαγών αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας, η Τειρεσίας συνεχίζει να επενδύει σε υπηρεσίες που ενισχύουν τη διαφάνεια, την αξιοπιστία και την αποτελεσματική διαχείριση του κινδύνου.

Η νέα οργανωτική δομή της εταιρείας, σε συνδυασμό με τις επενδύσεις σε τεχνολογία, δεδομένα και αναλυτικά εργαλεία, υποστηρίζει το στρατηγικό της όραμα για τη δημιουργία ενός σύγχρονου οργανισμού που συμβάλλει ενεργά στη διαμόρφωση ενός ασφαλέστερου και περισσότερο αξιόπιστου ψηφιακού οικοσυστήματος για την ελληνική οικονομία.