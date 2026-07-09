Οι Έλληνες ξοδεύουν 770 ευρώ τον χρόνο για έτοιμο φαγητό

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Τι δείχνει η έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτών Αγαθών

Μία σταθερή καταναλωτική συνήθεια για σημαντικό μέρος των ελληνικών νοικοκυριών αποτελεί πλέον η αγορά έτοιμου φαγητού, χωρίς όμως να υποκαθιστά τον κεντρικό ρόλο του σπιτικού γεύματος, σύμφωνα με τα αποτελέσματα πανελλαδικής έρευνας του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ), η οποία πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2026 σε δείγμα 800 καταναλωτών από όλη την Ελλάδα.

Η έρευνα εξετάζει τη δαπάνη, τα κανάλια αγοράς, τα κίνητρα κατανάλωσης, τις στάσεις των καταναλωτών και την αξιολόγηση των διαθέσιμων επιλογών έτοιμου φαγητού από τα σούπερ μάρκετ. Όπως προκύπτει από τα συμπεράσματα της έρευνας, η μέση δαπάνη για έτοιμο φαγητό ανέρχεται σε 14,79 ευρώ την εβδομάδα, δηλαδή περίπου 770 ευρώ ετησίως ανά νοικοκυριό. Τα σούπερ μάρκετ σχεδόν διπλασίασαν το ποσοστό των καταναλωτών που τα επιλέγουν για αγορά έτοιμου φαγητού σε σχέση με το 2016. Το 39% των καταναλωτών δηλώνει ότι δεν αγοράζει ποτέ έτοιμο φαγητό, ποσοστό μειωμένο σε σχέση με πριν από δέκα χρόνια. Για το 41% των καταναλωτών ο σημαντικότερος λόγος αγοράς είναι η έλλειψη χρόνου για μαγείρεμα. Οι καταναλωτές εμφανίζονται ιδιαίτερα εξοικειωμένοι με τις λύσεις έτοιμου φαγητού των σούπερ μάρκετ, χωρίς όμως να θεωρούν ότι μπορούν να αντικαταστήσουν το σπιτικό φαγητό.

Η σύγκριση με τα αντίστοιχα στοιχεία του 2016 καταγράφει σημαντικές μεταβολές στις προτιμήσεις των καταναλωτών ως προς το σημείο αγοράς έτοιμου φαγητού, με βασικό χαρακτηριστικό την αισθητή ενίσχυση του ρόλου των αλυσίδων σούπερ μάρκετ. Συγκεκριμένα, το 29% των καταναλωτών δηλώνει ότι αγοράζει έτοιμο μαγειρευτό φαγητό από σούπερ μάρκετ, έναντι μόλις 16% το 2016, γεγονός που δείχνει την ενίσχυση του καναλιού του σουπερμάρκετ στην κατανάλωση έτοιμου φαγητού. Το εύρημα αυτό υποδηλώνει ότι ένα μέρος της κατανάλωσης έχει μετακινηθεί προς τις οργανωμένες αλυσίδες λιανικής, οι οποίες τα τελευταία χρόνια έχουν επενδύσει σημαντικά στην ανάπτυξη νέων προτάσεων έτοιμου φαγητού.

Παράλληλα, μειώνεται το ποσοστό των καταναλωτών που δηλώνει ότι δεν αγοράζει καθόλου έτοιμο φαγητό, από 45% το 2016 σε 39% σήμερα, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι η συγκεκριμένη αγορά αποκτά σταδιακά μεγαλύτερη διείσδυση στην καθημερινότητα των ελληνικών νοικοκυριών.

Η έρευνα καταγράφει ιδιαίτερα υψηλή εξοικείωση των καταναλωτών με τις λύσεις έτοιμου φαγητού που προσφέρουν τα σούπερ μάρκετ. Προϊόντα όπως το ψητό κοτόπουλο, τα σφολιατοειδή, οι σαλάτες, και κάποια έτοιμο μαγειρευτά παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά δοκιμής, γεγονός που αποτυπώνει τη σημαντική διεύρυνση των διαθέσιμων επιλογών τα τελευταία χρόνια, σημειώθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Η έρευνα καταγράφει ότι η μέση εβδομαδιαία δαπάνη των καταναλωτών για έτοιμο φαγητό διαμορφώνεται στα 14,79 ευρώ ανά νοικοκυριό, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 770 ευρώ ετησίως. Παράλληλα, σχεδόν τέσσερις στους δέκα καταναλωτές (39%) δηλώνουν ότι δεν πραγματοποιούν καθόλου αγορές έτοιμου φαγητού. Από όσους αγοράζουν, η πλειονότητα κινείται σε σχετικά χαμηλά επίπεδα δαπάνης, καθώς το 19% δαπανά από 11 έως 20 ευρώ εβδομαδιαίως, το 11% από 6 έως 10 ευρώ και το 7% έως 5 ευρώ. Αντίθετα, μόλις ένα μικρό ποσοστό καταναλωτών πραγματοποιεί υψηλότερες εβδομαδιαίες δαπάνες. Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι το έτοιμο φαγητό λειτουργεί κυρίως ως συμπληρωματική επιλογή για τις ανάγκες της καθημερινότητας και όχι ως βασική μορφή διατροφής.

Η σημαντικότερη αιτία αγοράς έτοιμου φαγητού είναι η έλλειψη διαθέσιμου χρόνου για προετοιμασία γευμάτων. Συγκεκριμένα, το 41% των καταναλωτών δηλώνει ότι επιλέγει έτοιμο φαγητό όταν δεν προλαβαίνει να μαγειρέψει, ενώ ένα 19% γιατί θεωρεί ασύμφορο να μαγειρεύει μόνο για λίγα άτομα. Τα ευρήματα δείχνουν ότι το έτοιμο φαγητό καλύπτει κυρίως πρακτικές ανάγκες που συνδέονται με τον σύγχρονο τρόπο ζωής, ενώ παράλληλα λειτουργεί και ως επιλογή ευχαρίστησης ή κοινωνικής κατανάλωσης.

Παρά τη σημαντική ανάπτυξη της αγοράς, οι στάσεις των καταναλωτών δείχνουν ότι το έτοιμο φαγητό εξακολουθεί να αντιμετωπίζεται κυρίως ως λύση ευκολίας και να θεωρείται υποδεέστερο του μαγειρεμένου φαγητού στο σπίτι. Η μεγάλη πλειονότητα πιστεύει ότι το σπιτικό φαγητό είναι πιο νόστιμο και πιο υγιεινό, από την άλλη όμως πολλές φορές οι καταναλωτές δεν έχουν τον χρόνο να μαγειρέψουν, λόγω των σημερινών ρυθμών της καθημερινότητας.

Η έρευνα του ΙΕΛΚΑ καταδεικνύει ότι το έτοιμο φαγητό αποτελεί πλέον αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητας των ελληνικών νοικοκυριών, κυρίως ως απάντηση στις αυξανόμενες ανάγκες εξοικονόμησης χρόνου και στις αλλαγές του σύγχρονου τρόπου ζωής. Παράλληλα, η αγορά παρουσιάζει σημάδια ωρίμανσης με λελογισμένη αύξηση, καθώς οι περισσότεροι καταναλωτές εκτιμούν ότι η κατανάλωση θα διατηρηθεί στα σημερινά επίπεδα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει, σύμφωνα με το ΙΕΛΚΑ, η σημαντική ενίσχυση του ρόλου των σούπερ μάρκετ. Η συνεχής διεύρυνση της ποικιλίας, η βελτίωση της ποιότητας και η ενσωμάτωση νέων κατηγοριών προϊόντων φαίνεται να ενισχύουν τη θέση του οργανωμένου λιανεμπορίου σε μία αγορά που εξελίσσεται δυναμικά.

Ωστόσο, παρά τη μεγαλύτερη διείσδυση των έτοιμων γευμάτων, το σπιτικό φαγητό εξακολουθεί να κατέχει κυρίαρχη θέση στις διατροφικές προτιμήσεις των Ελλήνων καταναλωτών, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι το έτοιμο φαγητό λειτουργεί κυρίως συμπληρωματικά, προσφέροντας λύσεις ευκολίας και εξοικονόμησης χρόνου, χωρίς να αντικαθιστά την αξία του παραδοσιακού σπιτικού γεύματος.