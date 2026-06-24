ΑΑΔΕ: Υποχρεωτική η αναγραφή ΑΦΜ πελάτη στα απλοποιημένα τιμολόγια χονδρικής πώλησης καυσίμων, από 1/1/2027

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Τέλος οι αγορές με απλές αποδείξεις λιανικής στα πρατήρια

Στον καθορισμό πρόσθετων ενδείξεων οι οποίες πρέπει να περιλαμβάνονται στα απλοποιημένα τιμολόγια χονδρικής πώλησης ενεργειακών προϊόντων προχωρά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, για τη διευκόλυνση της ταυτοποίησης των πραγματικά αντισυμβαλλομένων στις σχετικές συναλλαγές, σύμφωνα με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή (Α.1129/2026).

Συγκεκριμένα, από 1η Ιανουαρίου 2027, τα απλοποιημένα τιμολόγια πώλησης που εκδίδονται από τις επιχειρήσεις εμπορίας πετρελαιοειδών θα περιλαμβάνουν υποχρεωτικά τον ΑΦΜ του πελάτη, καθώς και τα στοιχεία τα οποία προβλέπονται από τον ν. 4308/2014 (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα).

Κατά συνέπεια, όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση την οποία εξέδωσε η ΑΑΔΕ, από την ημερομηνία αυτή (1/1/2027), οι απλές «αποδείξεις λιανικής πώλησης δεν θα επέχουν θέση απλοποιημένου τιμολογίου για τις συναλλαγές αγοράς καυσίμων».

Η νέα ρύθμιση στόχο έχει να ενισχύσει τη διαφάνεια και ιχνηλασιμότητα των συναλλαγών στον κλάδο των καυσίμων, αποτρέποντας φαινόμενα έκπτωσης εξόδων από μη πραγματικά συμβαλλόμενες οντότητες (επιχειρήσεις, εταιρίες και επαγγελματίες) .

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ my1521:

• Τηλεφωνικά: Στο 1521, χωρίς χρέωση, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7:00 - 20:00.

• Ψηφιακά: Μέσω της πλατφόρμας my1521 (24/7), επιλέγοντας: Θέματα Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων & myDATA > Θέματα Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (ΕΛΠ)