Στο 5,2% ο πληθωρισμός τον Μάιο, ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ

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Πού καταγράφηκαν οι μεγαλύτερες αυξήσεις

Υποχώρησε κατά τι ο ρυθμός ανόδου του πληθωρισμού τον Μάιο εφέτος, καθώς αυξήθηκε 5,2% από 5,4% τον προηγούμενο μήνα και έναντι αύξησης 2,5% τον Μάιο 2025.

Ωστόσο, στην ετήσια σύγκριση ξεχωρίζουν οι ανατιμήσεις σε είδη διατροφής, ενέργεια και υπηρεσίες. Ειδικότερα, καταγράφηκαν αυξήσεις τιμών, μεταξύ άλλων, σε: Μοσχάρι (17,6%), Χοιρινό (1,7%), Αρνί και κατσίκι (16,2%), Πουλερικά (6%), Αλλαντικά (4,9%), Παρασκευάσματα με βάση το κρέας (4,5%), Ψάρια αλίπαστα (12,6%), Γαλακτοκομικά και αυγά (2,7%), Μαργαρίνη και άλλα φυτικά λίπη (10,6%), Φρούτα (3,5%), Λαχανικά (4,1%), Ζάχαρη- σοκολάτες- γλυκά- παγωτά (2%) και Καφέ (5,2%). Επίσης, σε: Ενοίκια κατοικιών (7,7%), Επισκευή και συντήρηση κατοικίας (6,8%), Ηλεκτρισμό (5,9%), Φυσικό αέριο (21%), Πετρέλαιο θέρμανσης (53,2%), Στερεά καύσιμα (2,6%), Πετρέλαιο κίνησης (24,4%), Βενζίνη (21,5%), 'Αλλα καύσιμα (34,8%), Μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο (19,2%), Πακέτο διακοπών (5,9%), Εστιατόρια- ζαχαροπλαστεία- ταχυφαγεία- κυλικεία (8,5%), Ξενοδοχεία- μοτέλ- πανδοχεία (9,5%), Ασφάλιστρα υγείας (7%) και Κοσμήματα- ρολόγια (16,2%).

Πάντως, στη μηνιαία σύγκριση υπάρχουν μειώσεις τιμών, μεταξύ άλλων, σε: Φυσικό αέριο (9,2%), Πετρέλαιο κίνησης (8,5%), 'Αλλα καύσιμα (10,8%) και Μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο (12%). Αν και, καταγράφοντα περαιτέρω ανατιμήσεις σε: Ενοίκια κατοικιών (0,6%), Ηλεκτρισμό (0,7%), Βενζίνη (2,3%), Εστιατόρια- ζαχαροπλαστεία- ταχυφαγεία- κυλικεία (2,4%) και Ξενοδοχεία- μοτέλ- πανδοχεία (11%).

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, η αύξηση του γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή τον Μάιο, προήλθε κυρίως από τις μεταβολές στις ακόλουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών:

1. Από τις αυξήσεις των δεικτών κατά:

*3,5% στην ομάδα «Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ψωμί και άλλα προϊόντα αρτοποιίας, μοσχάρι, χοιρινό, αρνί και κατσίκι, πουλερικά, αλλαντικά, παρασκευάσματα με βάση το κρέας, ψάρια αλίπαστα, γαλακτοκομικά και αυγά, μαργαρίνη και άλλα φυτικά λίπη, φρούτα (γενικά), λαχανικά (γενικά), ζάχαρη- σοκολάτες- γλυκά- παγωτά, καφέ. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: δημητριακά για πρωινό, ψάρια νωπά ή κατεψυγμένα, ελαιόλαδο.

*11,6% στην ομάδα «Στέγαση», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ενοίκια κατοικιών, επισκευή και συντήρηση κατοικίας, διάφορες υπηρεσίες που σχετίζονται με το σπίτι, ηλεκτρισμό, φυσικό αέριο, πετρέλαιο θέρμανσης, στερεά καύσιμα.

*1,2% στην ομάδα «Υγεία», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ιατρικά προϊόντα, υπηρεσίες εξωνοσοκομειακής περίθαλψης, νοσοκομειακή περίθαλψη. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στα φαρμακευτικά προϊόντα.

*11,5% στην ομάδα «Μεταφορές», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: καινούργια αυτοκίνητα, ανταλλακτικά και εξοπλισμό προσωπικής μεταφοράς, πετρέλαιο κίνησης, καύσιμα αυτοκινήτου (βενζίνη), άλλα καύσιμα, συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού προσωπικής μεταφοράς, άλλες υπηρεσίες σχετικές με την προσωπική μεταφορά, εισιτήρια μεταφοράς επιβατών με αεροπλάνο. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.

*1,4% στην ομάδα «Αναψυχή- Αθλητισμός και Πολιτισμός», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: προϊόντα κηπουρικής και ζώα συντροφιάς, υπηρεσίες αναψυχής, πακέτο διακοπών.

*2,8% στην ομάδα «Εκπαίδευση», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: δίδακτρα προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δίδακτρα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

*8,5% στην ομάδα «Ξενοδοχεία- Καφέ- Εστιατόρια», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: εστιατόρια- ζαχαροπλαστεία- ταχυφαγεία- κυλικεία, ξενοδοχεία- μοτέλ- πανδοχεία.

*3,4% στην ομάδα «Ασφαλιστικές και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ασφάλιστρα υγείας, ασφάλιστρα οχημάτων.

*0,9% στην ομάδα «Προσωπική φροντίδα- Κοινωνική προστασία- 'Αλλα αγαθά και υπηρεσίες», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: κομμωτήρια και καταστήματα προσωπικής φροντίδας, κοσμήματα και ρολόγια, άλλες υπηρεσίες. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: άλλες συσκευές και προϊόντα προσωπικής υγιεινής και φροντίδας, άλλα προσωπικά είδη.

2. Από τις μειώσεις των δεικτών κατά:

*0,1% στην ομάδα «Αλκοολούχα ποτά και καπνός», λόγω μείωσης κυρίως των τιμών στα αλκοολούχα ποτά (μη σερβιριζόμενα).

*0,9% στην ομάδα «Ένδυση και υπόδηση», λόγω μείωσης των τιμών στα είδη ένδυσης και υπόδησης.

*0,1% στην ομάδα «Διαρκή αγαθά- Είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες», λόγω μείωσης κυρίως των τιμών σε: οικιακές συσκευές και επισκευές, είδη άμεσης κατανάλωσης νοικοκυριού. Μέρος της μείωσης αυτής αντισταθμίστηκε από την αύξηση κυρίως των τιμών στις οικιακές υπηρεσίες.

*2,7% στην ομάδα «Ενημέρωση και επικοινωνία», λόγω μείωσης κυρίως των τιμών σε: εξοπλισμό ενημέρωσης και επικοινωνίας, υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας, πακέτα τηλεφωνικών υπηρεσιών.

Παράλληλα, ο γενικός δείκτης δεν παρουσίασε μεταβολή τον Μάιο 2026 σε σύγκριση με τον Απρίλιο 2026. Κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους σημειώθηκε αύξηση 0,2%.

Όσον αφορά στον εναρμονισμένο πληθωρισμό, αυτός αυξήθηκε 4,9% τον Μάιο εφέτος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2025, έναντι αύξησης 3,3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2025 με το 2024. Ενώ, σε σύγκριση με τον Απρίλιο 2026 παρουσίασε αύξηση 0,6%, έναντι αύξησης 0,4% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.