ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές Μαΐου – Αναλυτικά στοιχεία ανά κατηγορία ωφελουμένων

Η ανακοίνωση
«Με συνέπεια, διαφάνεια και πλήρη οργάνωση ολοκληρώθηκαν οι πληρωμές Μαΐου της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) προς εργαζόμενους, ανέργους, γονείς, ειδικές επαγγελματικές ομάδες και φορείς υποδοχής/εργοδότες. Οι καταβολές αποτελούν κρίσιμο σκέλος της κοινωνικής πολιτικής της Υπηρεσίας, στηρίζοντας έμπρακτα χιλιάδες πολίτες σε όλη τη χώρα», αναφέρει η ΔΥΠΑ, σε ανακοίνωσή της.
Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, «με τις πληρωμές Μαΐου, η ΔΥΠΑ επιβεβαιώνει τον σταθερό της ρόλο στη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής, της προστασίας των οικογενειών και της ενίσχυσης της απασχόλησης. Η δημοσιοποίηση αναλυτικών στοιχείων κάθε μήνα αποτελεί μέρος της πολιτικής πλήρους διαφάνειας και λογοδοσίας προς τους πολίτες. Με συνέπεια και κοινωνική ευαισθησία, η ΔΥΠΑ συνεχίζει να υλοποιεί στοχευμένες παρεμβάσεις που στηρίζουν ουσιαστικά εργαζόμενους, ανέργους, γονείς και ευάλωτες ομάδες».
Παρουσιάζονται αναλυτικά οι συνολικές δαπάνες και ο αριθμός ωφελουμένων, ανά κατηγορία παροχών καθώς και οι δαπάνες για τα ειδικά προγράμματα απασχόλησης οργανωμένες σε οκτώ βασικές κατηγορίες.
|Τίτλος
|Δαπάνη (€)
|Ωφελούμενοι
|Α. Τακτικά Επιδόματα Ανεργίας
|64.032.158,33
|111.236
|Β. Βοηθήματα Ανεργίας Αυτοαπασχολούμενων
|422.809,96
|559
|Γ. Παροχές Μητρότητας - Γονεϊκότητας
|3.549.889,04
|4.779
|Δ. Επίδομα Εργασίας
|592.596,32
|2.014
|Ε. Επίδομα Μακροχρονίων Ανέργων
|514.848,00
|2.553
|ΣΤ. Λοιπές Παροχές Ασφάλισης
|455.122,06
|1.155
|Ζ. Προγράμματα Κατάρτισης εργαζομένων - ανέργων
|17.552.904
|22.352
|Η. Ειδικά προγράμματα Απασχόλησης
|Δαπάνη (€)
|Πρόγραμμα 1.135 ανέργων στον τομέα υγείας
|496.557,97
|100 άνεργοι σε πυρόπληκτες περιοχές Αττικής
|87.794,34
|100 άνεργοι στον ΟΠΕΚΕΠΕ
|82.685,22
|Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης 150 ανέργων, πρώην εργαζομένων στην εταιρία με την επωνυμία «Ναυπηγικές και Βιομηχανικές Επιχειρήσεις Ελευσίνας Α.Ε.», στον Δημόσιο Τομέα
|15.448,96
|4.000 μακροχρόνια άνεργοι στον τομέα υγείας
|1.369.351,18
|500 τραυματιοφορείς στο δημόσιο σύστημα υγείας
|545.829,41
|Κοινωφελούς χαρακτήρα για 2.260 άτομα σε υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου (Υπηρεσίες Υποδοχής και Ταυτοποίησης – ΥΠΗΤ)
|478,20