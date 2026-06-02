ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές Μαΐου – Αναλυτικά στοιχεία ανά κατηγορία ωφελουμένων

Η ανακοίνωση

«Με συνέπεια, διαφάνεια και πλήρη οργάνωση ολοκληρώθηκαν οι πληρωμές Μαΐου της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) προς εργαζόμενους, ανέργους, γονείς, ειδικές επαγγελματικές ομάδες και φορείς υποδοχής/εργοδότες. Οι καταβολές αποτελούν κρίσιμο σκέλος της κοινωνικής πολιτικής της Υπηρεσίας, στηρίζοντας έμπρακτα χιλιάδες πολίτες σε όλη τη χώρα», αναφέρει η ΔΥΠΑ, σε ανακοίνωσή της.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, «με τις πληρωμές Μαΐου, η ΔΥΠΑ επιβεβαιώνει τον σταθερό της ρόλο στη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής, της προστασίας των οικογενειών και της ενίσχυσης της απασχόλησης. Η δημοσιοποίηση αναλυτικών στοιχείων κάθε μήνα αποτελεί μέρος της πολιτικής πλήρους διαφάνειας και λογοδοσίας προς τους πολίτες. Με συνέπεια και κοινωνική ευαισθησία, η ΔΥΠΑ συνεχίζει να υλοποιεί στοχευμένες παρεμβάσεις που στηρίζουν ουσιαστικά εργαζόμενους, ανέργους, γονείς και ευάλωτες ομάδες».

Παρουσιάζονται αναλυτικά οι συνολικές δαπάνες και ο αριθμός ωφελουμένων, ανά κατηγορία παροχών καθώς και οι δαπάνες για τα ειδικά προγράμματα απασχόλησης οργανωμένες σε οκτώ βασικές κατηγορίες.

Τίτλος Δαπάνη (€) Ωφελούμενοι Α. Τακτικά Επιδόματα Ανεργίας 64.032.158,33 111.236 Β. Βοηθήματα Ανεργίας Αυτοαπασχολούμενων 422.809,96 559 Γ. Παροχές Μητρότητας - Γονεϊκότητας 3.549.889,04 4.779 Δ. Επίδομα Εργασίας 592.596,32 2.014 Ε. Επίδομα Μακροχρονίων Ανέργων 514.848,00 2.553 ΣΤ. Λοιπές Παροχές Ασφάλισης 455.122,06 1.155 Ζ. Προγράμματα Κατάρτισης εργαζομένων - ανέργων 17.552.904 22.352