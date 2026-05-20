ΔΕΗ: 18,63 ευρώ η ελάχιστη τιμή μετοχής για την αύξηση κεφαλαίου

0

Λόγω της υψηλής ζήτησης η προσφορά αναμένεται να φθάσει στα 4,25 δισ. Ευρώ

Προσφορές κάτω από 18,63 ευρώ ανά μετοχή από επενδυτές που συμμετέχουν στην Ιδιωτική Τοποθέτηση «πιθανότατα δεν θα ληφθούν υπόψη», ανακοίνωσε σήμερα η ΔΕΗ, σημειώνοντας παράλληλα ότι λόγω της υψηλής ζήτησης η προσφορά αναμένεται να φθάσει στα 4,25 δισ. Ευρώ (από 4 δισ. που ήταν ο αρχικός στόχος).

Ειδικότερα η ΔΕΗ αναφέρει ότι :

• Λαμβάνοντας υπόψη την ισχυρή ζήτηση που εκδηλώθηκε κατά τη διαδικασία βιβλίου προσφορών έως τις 19 Μαΐου 2026, προσφορές κάτω των 18,63Euro ανά Νέα Μετοχή πιθανότατα δεν θα ληφθούν υπόψη για τους σκοπούς της κατανομής.

• Το στοχευόμενο μέγεθος της προσφοράς αναμένεται να ανέλθει σε περίπου 4,25 δισ. Ευρώ.

• Οι εντολές που ελήφθησαν έως τις 19 Μαΐου 2026 αντιπροσωπεύουν ζήτηση πολλαπλάσια του αριθμού των Νέων Μετοχών που είναι διαθέσιμες στην ανωτέρω τιμή και για αυτό το μέγεθος προσφοράς.