Με πτώση 0,66% έκλεισε το Χρηματιστήριο

Στα 284,18 εκατ. ευρώ έφτασε ο τζίρος

Ήπιες πτωτικές τάσεις επικράτησαν στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να υποχωρεί στα επίπεδα των 2.220 μονάδων.

Πτωτικά κινούνται και τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς δεν υπάρχουν βήματα προόδου στις συνομιλίες ΗΠΑ- Ιράν.

Ισχυρή πτώση που έφθασε έως και το -9,02% σημείωνε η μετοχή της ΔΕΗ στον απόηχο της χθεσινής ανακοίνωσης για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ύψους 4 δισ. ευρώ, για να περιορίσει στο κλείσιμο τις απώλειες στο -2,84%.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.220,02 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,66%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.210,94 μονάδες (-1,06%).

Σε εβδομαδιαία βάση, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε πτώση σε ποσοστό 3,86%, από τις αρχές Απριλίου ενισχύεται 7,50%, ενώ από τις αρχές του 2026 σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 4,68%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 284,18 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 44.728.808 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,81%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 1,16%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές των ΕΛΠΕ (+1,91%), της Metlen (+1,45%), του ΟΛΠ (+0,91%) και του ΟΤΕ (+0,77%).

Αντιθέτως, την μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της ΔΕΗ (-2,84%), της Alpha Bank (-2,05%), της Eurobank (-1,89%), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-1,76%) και της Motor Oil (-1,75%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν Bally΄s Intralot και η Alpha Bank, διακινώντας 11.729.980 και 6.546.730 μετοχές, αντιστοίχως, αναλύθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Την μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η ΔΕΗ με 96,82 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 24,28 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 52 μετοχές, 54 πτωτικά και 19 παρέμειναν σταθερές.

Την μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: ΥΚΝΟΤ (+10,04%) και Bally΄s Intralot (+5,05%).

Την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Autohellas (-7,95%) και Λανακάμ(κ) (-4,78%).