Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 24 Απριλίου

Η ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας

Συνολικά 1.366.334.451,81 ευρώ θα καταβληθούν σε 2.666.941 δικαιούχους, από τις 20 έως τις 24 Απριλίου 2026, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

- στις 20 Απριλίου, θα καταβληθούν 14.696.451,81 ευρώ σε 30.690 δικαιούχους για την πληρωμή παροχών,

- στις 24 Απριλίου, θα καταβληθούν 1.295.000.000 ευρώ σε 2.585.000 για την πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Μαΐου 2026 και

- από τις 20 έως τις 24 Απριλίου, θα καταβληθούν 19.000.000 ευρώ σε 950 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

- 18.000.000 ευρώ σε 31.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,

- 1.500.000 ευρώ σε 2.200 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,

- 18.000.000 ευρώ σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης,

- 55.000 ευρώ σε 100 δικαιούχους φορείς για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα και

- 83.000 ευρώ σε έναν δικαιούχο στο πλαίσιο του προγράμματος «Σπίτι μου».