Αύξηση της τιμής του πετρελαίου μετά τις επιθέσεις στο νησί Χαργκ

Πρόκειται για νευραλγικό κέντρο της ιρανικής πετρελαϊκής βιομηχανίας

Οι τιμές του αμερικανικού αργού WTI αυξήθηκαν κατά περισσότερο του 2% μετά τις πληροφορίες για επιθέσεις κατά του νησιού Χαργκ, νευραλγικού κέντρου της ιρανικής πετρελαϊκής βιομηχανίας.

Εχοντας τηρήσει στάση αναμονής εν όψει της εκπνοής του τελεσιγράφου του Τραμπ, η τιμή του WTI παράδοσης Μαΐου αυξήθηκε κατά περισσότερο από 2,05% κατά τις 12H30 GMT στα 114,71 δολάρια, αφού προσωρινά ξεπέρασε το +3%.

Ταυτόχρονα το Brent αυξήθηκε κατά 0,41% στα 110,22 δολάρια, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ