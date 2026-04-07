Αύξηση της τιμής του πετρελαίου μετά τις επιθέσεις στο νησί Χαργκ

Αύξηση της τιμής του πετρελαίου μετά τις επιθέσεις στο νησί Χαργκ

Πρόκειται για νευραλγικό κέντρο της ιρανικής πετρελαϊκής βιομηχανίας

Οι τιμές του αμερικανικού αργού WTI αυξήθηκαν κατά περισσότερο του 2% μετά τις πληροφορίες για επιθέσεις κατά του νησιού Χαργκ, νευραλγικού κέντρου της ιρανικής πετρελαϊκής βιομηχανίας.

Εχοντας τηρήσει στάση αναμονής εν όψει της εκπνοής του τελεσιγράφου του Τραμπ, η τιμή του WTI παράδοσης Μαΐου αυξήθηκε κατά περισσότερο από 2,05% κατά τις 12H30 GMT στα 114,71 δολάρια, αφού προσωρινά ξεπέρασε το +3%.

Ταυτόχρονα το Brent αυξήθηκε κατά 0,41% στα 110,22 δολάρια, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ