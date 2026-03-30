Κυριάκος Πιερρακάκης: Θα στηρίξουμε τους πολίτες για όσο χρειαστεί με σχέδιο και ευθύνη

Τι αναφέρει ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με αφορμή το «Forum Πελοπόννησος 2026»

«Θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη, δίπλα σε κάθε επιχείρηση. Είναι μία κρίση που θα την περάσουμε μαζί, όπως και όλες τις προηγούμενες» τονίζει σε βίντεο το οποίο ανάρτησε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, με αφορμή το «Forum Πελοπόννησος 2026» που πραγματοποιήθηκε χθες με θέμα «Ανθεκτική Αγορά- Βιώσιμη Οικονομία».

Στην ανάρτησή του ο Κυριάκος Πιερρακάκης αναφέρει: «Στη Λακωνία, τον τόπο καταγωγής μου. Το μήνυμά μας στο «Forum Πελοπόννησος 2026», που πραγματοποιήθηκε στο Mystras Grand Palace, είναι ότι θα στηρίξουμε τους πολίτες για όσο χρειαστεί, με σχέδιο και ευθύνη» .

Στο βίντεο που συνοδεύει την ανάρτηση ο κύριος Πιερρακάκης υπογραμμίζει πως «έχουμε μια δύσκολη περίοδο μπροστά μας, μία μεγάλη κρίση η οποία αναδύεται, αλλά και μία κυβέρνηση και ένα πρωθυπουργό που είναι εξίσου ισχυροί να τη διαχειριστούν. Όλοι είμαστε πάνω από το πρόβλημα, το παρακολουθούμε και αυτό που θέλω να επαναλάβω είναι ότι θα είμαστε δίπλα σας».

Σε απόσπασμα από την ομιλία του στο Forum Πελοπόνησος 2026, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών τονίζει ότι «η κυβέρνηση επιστρέφει στους πολίτες το μέρισμα της ανάπτυξης, χωρίς όμως να προχωράει σε παροχές χωρίς τέλος και σε αυξήσεις χωρίς μέλλον. Σήμερα σχεδιάζουμε και εφαρμόζουμε πολιτικές ανθεκτικότητας και βιωσιμότητας, όχι μόνο για το κράτος, για κάθε κοινότητα και για κάθε οικογένεια» επισημαίνει στο βίντεο της ομιλίας το οποίο ανήρτησε ο Κυριάκος Πιερρακάκης.