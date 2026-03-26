Πράσινο φως από την Κομισιόν για την έβδομη δόση του Ταμείου Ανάκαμψης προς την Ελλάδα

Θετική αξιολόγηση για την εκταμίευση κονδυλίων ύψους ενός δισεκατομμυρίου και εκατόν ογδόντα εκατομμυρίων ευρώ

ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ Εγκρίθηκε το αίτημα για 884 εκατομμύρια ευρώ σε επιχορηγήσεις και 294 εκατομμύρια σε δάνεια

Εκπλήρωση 20 οροσήμων και έξι στόχων που αφορούν την ενέργεια και την υγεία

Ψηφιοποίηση των υπηρεσιών για τις άδειες οδήγησης και ενίσχυση της φορολογικής διοίκησης

Συνολικές εκταμιεύσεις 24,62 δισεκατομμυρίων ευρώ προς την ελληνική οικονομία μέχρι σήμερα

Τη θετική αξιολόγηση του έβδομου αιτήματος πληρωμής της Ελλάδας, ύψους 1,18 δισεκατομμυρίων ευρώ, ανακοίνωσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το ποσό αυτό, που αναλύεται σε 884 εκατομμύρια ευρώ επιχορηγήσεων και 294 εκατομμύρια ευρώ δανείων, εντάσσεται στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF ή Ταμείο Ανάκαμψης), που αποτελεί τον κεντρικό πυλώνα του NextGenerationEU.

Εκπλήρωση οροσήμων και μεταρρυθμίσεις

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Ελλάδα ολοκλήρωσε ικανοποιητικά τα 20 ορόσημα και τους έξι στόχους που είχαν καθοριστεί στην εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου. Οι μεταρρυθμίσεις και οι επενδύσεις που συνδέονται με αυτή τη δόση αναμένεται να ωφελήσουν άμεσα πολίτες και επιχειρήσεις, εστιάζοντας στην ενεργειακή μετάβαση, τις μεταφορές, την κοινωνική ένταξη και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της δημόσιας διοίκησης.

Παρεμβάσεις στην υγεία και την πληροφορική

Στις εμβληματικές δράσεις περιλαμβάνεται η δημιουργία της πρώτης εγκατάστασης αποθήκευσης CO2 στην Ελλάδα, καθώς και η ανακαίνιση εννέα νοσοκομείων και 15 μονάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Παράλληλα, προβλέπεται η παροχή προσωπικών βοηθών σε τουλάχιστον 1.500 άτομα με αναπηρία και η δημιουργία μονάδων διαχείρισης χρόνιων παθήσεων σε εθνικό επίπεδο. Στον τομέα της φορολογίας, υλοποιείται σημαντική αναβάθμιση των συστημάτων της ΑΑΔΕ για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των ελέγχων.

Ψηφιοποίηση και στεγαστική πολιτική

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ψηφιοποίηση των υπηρεσιών έκδοσης και ανανέωσης άδειας οδήγησης, καθώς και στη μεταβίβαση οχημάτων, με στόχο την απλούστευση των διαδικασιών. Επιπλέον, το πρόγραμμα ενισχύει την πρόσβαση σε προσιτά στεγαστικά δάνεια και παρέχει οικονομικά κίνητρα για ιδιωτικές επενδύσεις μέσω συγχρηματοδοτούμενων δανείων και εγγυήσεων του InvestEU για μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Τα επόμενα βήματα και η πορεία του σχεδίου

Η προκαταρκτική αξιολόγηση έχει αποσταλεί στην Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή, η γνωμοδότηση της οποίας θα ανοίξει τον δρόμο για την τελική απόφαση εκταμίευσης. Με τη νέα αυτή πληρωμή, τα συνολικά κονδύλια που έχει λάβει η χώρα από το Ταμείο Ανάκαμψης ανέρχονται σε 24,62 δισεκατομμύρια ευρώ, καλύπτοντας το 68,5% των συνολικών πόρων του ελληνικού σχεδίου. Σημειώνεται ότι όλα τα ορόσημα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως τον Αύγουστο του 2026, ενόψει του οριστικού κλεισίματος του Μηχανισμού στο τέλος του ίδιου έτους.