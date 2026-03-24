Μπλόκο στους πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας με τη σύμφωνη γνώμη των τραπεζών – Τι συμφώνησαν Κυριάκος Πιερρακάκης και τραπεζίτες

0

Στήριξη των δανειοληπτών και τακτικό έλεγχο της οικονομίας λόγω της αβεβαιότητας

ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ Διασφάλιση της προστασίας της πρώτης κατοικίας με ενεργή συμμετοχή των τραπεζικών ιδρυμάτων.

Δέσμευση για συνεχή ροή ρευστότητας προς τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά.

Επιβεβαίωση της κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών απέναντι στις διεθνείς προκλήσεις.

Θεσμοθέτηση μόνιμου διαύλου επικοινωνίας με συναντήσεις ανά τέσσερις μήνες.

Την ουσιαστική θωράκιση της πρώτης κατοικίας και τη διασφάλιση της χρηματοδοτικής ροής προς την αγορά επισφράγισαν ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, και η ηγεσία της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ). Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο, η κυβέρνηση έλαβε τη ρητή διαβεβαίωση των τραπεζιτών ότι θα συμβάλουν καθοριστικά στην ταχεία υλοποίηση των διαδικασιών προστασίας των ευάλωτων δανειοληπτών.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο πρόεδρος της ΕΕΤ Γιώργος Ζανιάς και οι επικεφαλής των μεγαλύτερων ομίλων: Βασίλης Ψάλτης (Alpha Bank), Φωκίων Καραβίας (Eurobank), Παύλος Μυλωνάς (Εθνική Τράπεζα), Χρήστος Μεγάλου (Τράπεζα Πειραιώς) και Ελένη Βρεττού (CrediaBank), μαζί με την acting γενική διευθύντρια Χαρούλα Απαλαγάκη.

Προτεραιότητα στη ρευστότητα και τις επενδύσεις

Πέρα από το κοινωνικό δίχτυ προστασίας για τη στέγαση, η συζήτηση επικεντρώθηκε στην ανάγκη διατήρησης της πιστωτικής επέκτασης. Υπογραμμίστηκε ότι η ισχυρή κεφαλαιακή βάση των ελληνικών τραπεζών αποτελεί το «κλειδί» για τη χρηματοδότηση νέων επενδύσεων, οι οποίες θεωρούνται απαραίτητες για τη διατήρηση των θετικών ρυθμών ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας σε ένα ασταθές διεθνές περιβάλλον.

Η ελληνική οικονομία, όπως επισημάνθηκε, επιδεικνύει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα, η οποία εδράζεται στη σταθερή δημοσιονομική πολιτική. Η στενή συνεργασία Πολιτείας και τραπεζικού συστήματος κρίθηκε ως η μοναδική οδός για την απορρόφηση των κραδασμών που προκαλεί η διεθνής γεωπολιτική μεταβλητότητα.

Νέο μοντέλο διακυβέρνησης και συντονισμού

Με στόχο τον άμεσο εντοπισμό τυχόν προβλημάτων στην αγορά, οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε ένα νέο σχήμα τακτικής επικοινωνίας. Πλέον, το Υπουργείο Οικονομικών και η ΕΕΤ θα πραγματοποιούν θεσμικές συναντήσεις κάθε τέσσερις μήνες.

Το νέο αυτό πλαίσιο θα επιτρέπει την αξιολόγηση της πορείας των δανείων, την παρακολούθηση της ρευστότητας και τον συντονισμό των πρωτοβουλιών για τη στήριξη των παραγωγικών δυνάμεων της χώρας, διασφαλίζοντας ότι η οικονομία θα παραμείνει σε τροχιά σταθερότητας.