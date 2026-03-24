Άλμα τουριστικών εισπράξεων τον Ιανουάριο του 2026

Σημαντική αύξηση και στις αφίξεις ξένων τουριστών σύμφωνα με την ΤτΕ

ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 15,3% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2025

Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση παρουσίασε άνοδο 10,8%.

Το πλεόνασμα του ταξιδιωτικού ισοζυγίου ανήλθε στα 152,7 εκατ. ευρώ.

Σημαντική αύξηση εισπράξεων από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εντυπωσιακή εκκίνηση πραγματοποίησε ο ελληνικός τουρισμός το 2026, με τις ταξιδιωτικές εισπράξεις και τις αφίξεις ξένων επισκεπτών να καταγράφουν σημαντική άνοδο τον Ιανουάριο. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), το ταξιδιωτικό ισοζύγιο εμφάνισε πλεόνασμα 152,7 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας βελτίωση σε σχέση με το αντίστοιχο πλεόνασμα των 129,5 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο του 2025.

Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται στη μεγαλύτερη αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά 15,3%, η οποία υπερκάλυψε την άνοδο των ταξιδιωτικών πληρωμών κατά 15,1%. Παράλληλα, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 10,8%, αντανακλώντας τη συνεχιζόμενη δυναμική της Ελλάδας ως τουριστικού προορισμού ακόμη και κατά τους χειμερινούς μήνες.

Αύξηση Εισπράξεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Αναλυτικότερα, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις τον Ιανουάριο του 2026 διαμορφώθηκαν στα 323,7 εκατ. ευρώ, έναντι 280,8 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην ενίσχυση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ-27), οι οποίες αυξήθηκαν κατά 19,3% και ανήλθαν στα 178,2 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, οι εισπράξεις από τις χώρες της ζώνης του ευρώ αυξήθηκαν κατά 18,1% στα 135,1 εκατ. ευρώ, ενώ εκείνες από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ παρουσίασαν ακόμη μεγαλύτερη άνοδο, κατά 23,0%, φθάνοντας τα 43,1 εκατ. ευρώ. Αντίθετα, οι εισπράξεις από χώρες εκτός της ΕΕ-27 σημείωσαν μικρότερη αύξηση κατά 9,9% και διαμορφώθηκαν στα 144,3 εκατ. ευρώ.

Θετική Εικόνα από τις Κύριες Αγορές

Μεταξύ των σημαντικότερων χωρών προέλευσης, οι εισπράξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 16,5% στα 21,5 εκατ. ευρώ, ενώ εκείνες από τη Γαλλία σημείωσαν εντυπωσιακή άνοδο κατά 58,0% στα 18,2 εκατ. ευρώ. Από τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκαν κατά 13,0% στα 24,9 εκατ. ευρώ, ενώ εκείνες από τις Ηνωμένες Πολιτείες (ΗΠΑ) παρουσίασαν άνοδο 6,9% στα 30,5 εκατ. ευρώ. Στον αντίποδα, μείωση κατά 10,2% κατέγραψαν οι εισπράξεις από τη Ρωσία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 1,3 εκατ. ευρώ.

Ενίσχυση της Ταξιδιωτικής Κίνησης

Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση τον Ιανουάριο του 2026 ανήλθε σε 752,1 χιλιάδες ταξιδιώτες, έναντι 679,0 χιλιάδων τον Ιανουάριο του 2025. Η κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 13,0%, ενώ εκείνη μέσω οδικών σταθμών σημείωσε άνοδο 8,3%.

Η αύξηση της ταξιδιωτικής κίνησης προήλθε τόσο από τις χώρες της ΕΕ-27, οι οποίες κατέγραψαν άνοδο 13,1%, όσο και από τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, οι οποίες παρουσίασαν αύξηση 7,3%. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία αυξήθηκε κατά 14,3% και από τη Γαλλία κατά 33,0%. Από τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, η κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε κατά 11,5% και από τις ΗΠΑ κατά 5,5%, ενώ εκείνη από τη Ρωσία μειώθηκε κατά 12,1%.

Αύξηση και στις Ταξιδιωτικές Πληρωμές

Παράλληλα με τις εισπράξεις, αύξηση σημείωσαν και οι ταξιδιωτικές πληρωμές των κατοίκων Ελλάδας για ταξίδια στο εξωτερικό, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 171,0 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο του 2026, έναντι 151,3 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Η εξέλιξη αυτή αντανακλά την αυξημένη διάθεση των Ελλήνων για ταξίδια, συμβάλλοντας στη συνολική αύξηση του όγκου των ταξιδιωτικών συναλλαγών.