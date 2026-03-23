Νέο κύμα ακρίβειας βλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος – Πτώση του πληθωρισμού από το 2027

Πόλεμος, ενέργεια και υπηρεσίες κρατούν ψηλά τον πληθωρισμό

ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ Η Τράπεζα της Ελλάδος συνδέει τη νέα επιδείνωση του πληθωρισμού με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και το άλμα στις τιμές ενέργειας

συνδέει τη νέα επιδείνωση του πληθωρισμού με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και το άλμα στις τιμές ενέργειας Στα τέλη Φεβρουαρίου οι τιμές ενέργειας αυξήθηκαν κατά περίπου 40%, με παράλληλη ανατιμολόγηση των προσδοκιών για τον πληθωρισμό

Τον Φεβρουάριο ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 3,1% στην Ελλάδα, έναντι 1,9% στην ευρωζώνη

Η ΤτΕ προβλέπει για την Ελλάδα εναρμονισμένο πληθωρισμό 3,1% το 2026, 2,4% το 2027 και 2,3% το 2028

Οι υπηρεσίες, οι μισθολογικές πιέσεις, τα ενοίκια και η ισχυρή τουριστική ζήτηση συντηρούν τον πυρήνα των ανατιμήσεων

Η Τράπεζα της Ελλάδος καταγράφει νέα επιδείνωση του πληθωριστικού τοπίου, με βασικό καταλύτη τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και το ισχυρό σοκ στις διεθνείς τιμές ενέργειας. Στο Inflation Monitor της 23ης Μαρτίου η κεντρική τράπεζα σημειώνει ότι από τα τέλη Φεβρουαρίου οι τιμές ενέργειας αυξήθηκαν κατά περίπου 40%, εξέλιξη που οδήγησε σε ανατιμολόγηση των προσδοκιών για τον πληθωρισμό σε ευρωζώνη και ΗΠΑ και σε ανοδική αναθεώρηση των προβολών και για την Ελλάδα. Εξάλλου, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, προειδοποίησε σε πρόσφατη δημόσια ομιλία του για σοκ προσφοράς λόγω του πολέμου.

Στο μέτωπο των τρεχουσών μετρήσεων, η εικόνα παραμένει δυσμενέστερη στην Ελλάδα σε σχέση με τον μέσο όρο της ευρωζώνης. Τον Φεβρουάριο ο εναρμονισμένος πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 3,1% στην Ελλάδα, έναντι 1,9% στην ευρωζώνη. Η Τράπεζα της Ελλάδος επισημαίνει ότι την άνοδο τροφοδότησαν κυρίως οι υπηρεσίες και τα μη επεξεργασμένα τρόφιμα, ενώ ο αποπληθωρισμός στην ενέργεια των πρώτων μηνών του έτους δεν αρκούσε για να ανακόψει τη συνολική πίεση στις τιμές.

Αναθεώρηση προς τα πάνω για το 2026

Η νέα δέσμη προβολών είναι σαφώς βαρύτερη από εκείνη του Δεκεμβρίου. Για την Ελλάδα, η Τράπεζα της Ελλάδος προβλέπει ότι ο εναρμονισμένος πληθωρισμός θα διαμορφωθεί στο 3,1% το 2026, από 2,9% το 2025, και στη συνέχεια θα αποκλιμακωθεί στο 2,4% το 2027 και στο 2,3% το 2028. Για την ευρωζώνη, οι αντίστοιχες προβολές τοποθετούν τον πληθωρισμό στο 2,6% το 2026, στο 2,0% το 2027 και στο 2,1% το 2028.

Η κεντρική τράπεζα αποδίδει την ελληνική επιμονή του πληθωρισμού όχι μόνο στην ακριβότερη ενέργεια, αλλά και στη διατήρηση έντονων πιέσεων στις υπηρεσίες. Όπως αναφέρει, η άνοδος των μισθών, τα ενοίκια και η υψηλή τουριστική ζήτηση λειτουργούν ως μηχανισμοί μετάδοσης της ακρίβειας στην εγχώρια οικονομία. Για αυτό και ο δομικός πληθωρισμός, δηλαδή ο δείκτης χωρίς ενέργεια και τρόφιμα, εκτιμάται ότι θα παραμείνει υψηλός, στο 3,0% το 2026, πριν υποχωρήσει στο 2,4% το 2027 και να διατηρηθεί εκεί το 2028.

Η ενέργεια παραμένει ο κρίσιμος παράγοντας

Παρότι η Τράπεζα της Ελλάδος σημειώνει ότι οι τεχνικές υποθέσεις των προβολών βασίζονται στις τιμές των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης έως τις 11 Μαρτίου, άρα ενσωματώνουν μια σταδιακή αποκλιμάκωση από τα πρόσφατα υψηλά, προειδοποιεί ότι οι κίνδυνοι παραμένουν έντονα ανοδικοί. Η επίδραση του πολέμου στον πληθωρισμό θα κριθεί από τη διάρκεια, την ένταση και τις πιθανές διαταραχές στην προσφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου από τη Μέση Ανατολή.

Για την Ελλάδα, η ενεργειακή συνιστώσα προβλέπεται να περάσει ξανά σε θετικό έδαφος, με πληθωρισμό ενέργειας 2,8% το 2026 και 1,1% το 2027, ενώ το 2028 αναμένεται νέα επιτάχυνση στο 4,6% λόγω και της ενσωμάτωσης του νέου ευρωπαϊκού συστήματος εμπορίας εκπομπών ETS2. Το στοιχείο αυτό δείχνει ότι η ενεργειακή αποσυμπίεση δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη ούτε σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.

Πληθωρισμός και νέες προβολές της Τράπεζας της Ελλάδος Φεβρουάριος 2026 3,1% Πληθωρισμός Ελλάδας Φεβρουάριος 2026 1,9% Πληθωρισμός ευρωζώνης Από τέλη Φεβρουαρίου +40% Άνοδος τιμών ενέργειας Προβολές εναρμονισμένου πληθωρισμού για την Ελλάδα 2026 3,1% 2027 2,4% 2028 2,3% Τι κρατά τον πληθωρισμό ψηλά Υπηρεσίες Μισθολογικές πιέσεις Ενοίκια Τουριστική ζήτηση Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, Inflation Monitor, 23 Μαρτίου 2026

Σήματα ανόδου και από τις επιχειρήσεις

Η εικόνα επιβαρύνεται και από τους πρόδρομους δείκτες. Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, τον Φεβρουάριο οι τιμές εισροών στη μεταποίηση αυξήθηκαν με τον ταχύτερο ρυθμό από τον Μάρτιο του 2025, εξαιτίας ακριβότερων μεταφορών και πρώτων υλών. Την ίδια στιγμή, οι έρευνες επιχειρήσεων δείχνουν υψηλότερες προσδοκίες για τις μελλοντικές τιμές στο λιανεμπόριο και στις υπηρεσίες, στοιχείο που ενισχύει τον κίνδυνο μεγαλύτερης και πιο παρατεταμένης μετακύλισης του κόστους στον τελικό καταναλωτή.

Η βασική ανάγνωση της ανάλυσης της ΕΚΤ είναι σαφής: η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού στην Ελλάδα δεν αναστέλλεται, αλλά γίνεται δυσκολότερη, πιο αργή και πιο ευάλωτη σε εξωγενείς κλυδωνισμούς. Και όσο η ενέργεια, οι υπηρεσίες και τα ενοίκια κινούνται ανοδικά, η επιστροφή σε πιο σταθερό περιβάλλον τιμών θα παραμένει ζητούμενο.

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ