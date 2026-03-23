Τι σημαίνουν τα μέτρα ενίσχυσης λόγω πολέμου για την τσέπη μας – Οι δικαιούχοι και οι πιο κερδισμένοι με παραδείγματα – Δείτε βίντεο

Διευκρινίσεις από Πιερρακάκη και Πετραλιά για τη στήριξη 300 εκατ. ευρώ τον Απρίλιο και τον Μάιο

Τα μέτρα με μια ματιά

Παρέμβαση Τι προβλέπει Διάρκεια Δημοσιονομικό αποτέλεσμα Diesel κίνησης Επιδότηση στην αντλία 16 λεπτά/λίτρο, ώστε το όφελος στην τελική τιμή με ΦΠΑ να φθάνει τα 20 λεπτά/λίτρο 1 Απριλίου–30 Απριλίου, με δυνατότητα επέκτασης έως 31 Μαΐου 51–106 εκατ. ευρώ Ψηφιακή κάρτα καυσίμων και μετακινήσεων Ενίσχυση για αμόλυβδη και diesel, με χρήση σε πρατήρια, ΜΜΜ και ταξί Απρίλιος, για κάλυψη καταναλώσεων Απριλίου–Μαΐου 130 εκατ. ευρώ Αγρότες – λιπάσματα Επιδότηση 15% της αξίας των παραστατικών αγοράς λιπασμάτων 1 Απριλίου–31 Μαΐου 15 εκατ. ευρώ Ακτοπλοϊκά Αποζημίωση υποχρεωτικών εκπτώσεων προς ακτοπλοϊκές, ώστε να συγκρατηθούν τα εισιτήρια Δεν προσδιορίζεται διαφορετικά στην παρουσίαση 56 εκατ. ευρώ Φορολόγηση στα διαδικτυακά παίγνια τύπου καζίνο Αύξηση συντελεστών για κέρδη άνω των 100 ευρώ Εντός 2026 Έσοδα 100 εκατ. ευρώ ετησίως, 50 εκατ. ευρώ το 2026

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκης και ο υφυπουργός, Θάνο Πετραλιάς εξειδίκευσαν τα μέτρα ενίσχυσης 300 εκατ. ευρώ για Απρίλιο και Μάιο, που ανακοίνωσε σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρόκειται για παρεμβάσεις σε diesel, μετακινήσεις, λιπάσματα και ακτοπλοϊκά. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης υπερασπίστηκε τη στόχευση των μέτρων και απέκλεισε οριζόντια μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.

Η εξειδίκευση χωρίζει το πακέτο σε τέσσερα μέτρα στήριξης και σε μία πρόσθετη φορολογική παρέμβαση που λειτουργεί ως πηγή εσόδων για τη χρηματοδότηση μέρους του κόστους.

1. Η πρώτη παρέμβαση αφορά το diesel κίνησης και συνδέεται ευθέως με την εφοδιαστική αλυσίδα, δηλαδή με τη διακίνηση αγαθών και την αγροτική παραγωγή. Η παρουσίαση προβλέπει επιδότηση στην αντλία κατά 16 λεπτά το λίτρο, ώστε το τελικό όφελος, μαζί με τον ΦΠΑ, να ανέρχεται σε 20 λεπτά το λίτρο. Η αρχική διάρκεια είναι από 1ης Απριλίου έως 30 Απριλίου, με δυνατότητα επέκτασης έως τις 31 Μαΐου, αν αυτό απαιτηθεί. Το κόστος υπολογίζεται σε 51 εκατ. ευρώ για την αρχική φάση και σε 106 εκατ. ευρώ αν η παρέμβαση παραταθεί ως το τέλος Μαΐου.

Παραδείγματα

Τιμή πετρελαίου Πριν από την επιδότηση Μετά την επιδότηση 100 δολ./βαρέλι 1,94 ευρώ/λίτρο 1,74 ευρώ/λίτρο 110 δολ./βαρέλι 2,06 ευρώ/λίτρο 1,86 ευρώ/λίτρο 120 δολ./βαρέλι 2,18 ευρώ/λίτρο 1,98 ευρώ/λίτρο

2. Το δεύτερο μέτρο είναι η ενίσχυση των νοικοκυριών μέσω ψηφιακής κάρτας. Η επιδότηση θα δοθεί μέσα στον Απρίλιο και θα καλύπτει το αυξημένο κόστος καταναλώσεων δύο μηνών, Απριλίου και Μαΐου, για φυσικά πρόσωπα. Η κάρτα θα μπορεί να χρησιμοποιείται όχι μόνο στα πρατήρια βενζίνης αλλά και στα μέσα μαζικής μεταφοράς και στα ταξί. Για όσους δεν έχουν δυνατότητα χρήσης smartphone, το ποσό θα μπορεί να κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασμό. Η παρουσίαση αναφέρει ότι η ενίσχυση έχει υπολογιστεί μεσοσταθμικά στα 36 λεπτά ανά λίτρο. Με υπόθεση μέσης κατανάλωσης 70 λίτρων τον μήνα, η ενίσχυση αντιστοιχεί σε 50 ευρώ για την ηπειρωτική Ελλάδα και 60 ευρώ για τη νησιωτική Ελλάδα, για όλο το δίμηνο.

Η ίδια παρέμβαση συνοδεύεται από εισοδηματικά κριτήρια. Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων των ελευθέρων επαγγελματιών, που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος και έχουν οικογενειακό εισόδημα έως 25.000 ευρώ αν είναι άγαμοι και έως 35.000 ευρώ αν είναι έγγαμοι, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Για τις μονογονεϊκές οικογένειες το όριο ανεβαίνει στις 39.000 ευρώ, επίσης με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο πέραν του πρώτου. Η παρουσίαση σημειώνει ότι τα κριτήρια είναι διευρυμένα για τις οικογένειες με παιδιά, κατά αναλογία με το πρόγραμμα «Σπίτι μου 2», και ότι καλύπτουν περίπου τα 3 από τα 4 εκατομμύρια ιδιοκτητών οχημάτων.

Ποιοι δικαιούνται την κάρτα

Κατηγορία Εισοδηματικό όριο Άγαμος έως 25.000 ευρώ Έγγαμος έως 35.000 ευρώ Προσαύξηση για κάθε εξαρτώμενο τέκνο +5.000 ευρώ Μονογονεϊκή οικογένεια έως 39.000 ευρώ Κάθε επιπλέον τέκνο πέραν του πρώτου στη μονογονεϊκή +5.000 ευρώ

Για τη λήψη της ενίσχυσης, το φυσικό πρόσωπο θα πρέπει να δηλώνει στην πλατφόρμα του gov.gr το όχημα για το οποίο ζητεί τη στήριξη και στο οποίο θα πρέπει να έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας ή σύμβαση μακροχρόνιας μίσθωσης. Κάθε όχημα μπορεί να δηλωθεί από ένα μόνο φυσικό πρόσωπο και κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να δηλώνει μόνο ένα όχημα. Η προϋπόθεση είναι το όχημα να είναι σε κυκλοφορία, ασφαλισμένο και χωρίς οφειλές από τέλη κυκλοφορίας. Για όσους επιλέγουν ψηφιακή χρεωστική κάρτα, το ποσό θα είναι αυξημένο.

Τι παίρνει ο οδηγός

Κατηγορία Με ψηφιακή κάρτα Χωρίς κάρτα Αντιστοίχιση οφέλους ανά λίτρο* Αυτοκίνητο – ηπειρωτική Ελλάδα 50 ευρώ 40 ευρώ 0,36 ευρώ / 0,29 ευρώ Αυτοκίνητο – νησιωτική Ελλάδα 60 ευρώ 50 ευρώ 0,43 ευρώ / 0,36 ευρώ Μοτοσυκλέτα – ηπειρωτική Ελλάδα 30 ευρώ 25 ευρώ 0,36 ευρώ / 0,30 ευρώ Μοτοσυκλέτα – νησιωτική Ελλάδα 35 ευρώ 30 ευρώ 0,42 ευρώ / 0,36 ευρώ

* Το υπ. Οικονομικών υπολογίζει το όφελος ανά λίτρο με 70 λίτρα μηνιαία κατανάλωση για αυτοκίνητα και 42 λίτρα για μοτοσυκλέτες.

Η κάλυψη του μέτρου αποτυπώνεται και σε απόλυτους αριθμούς. Στα αυτοκίνητα εμφανίζονται 3.733.454 ιδιοκτήτες και 2.866.582 δικαιούχοι, δηλαδή κάλυψη 76,8%. Στις μοτοσυκλέτες καταγράφονται 248.425 ιδιοκτήτες και 231.394 δικαιούχοι, δηλαδή 93,1%. Συνολικά, η παρουσίαση μιλά για 3.981.879 ιδιοκτήτες και 3.097.976 δικαιούχους, δηλαδή κάλυψη 77,8%. Το κόστος του μέτρου ανέρχεται σε 130 εκατ. ευρώ.

3. Το τρίτο μέτρο αφορά τους αγρότες και ειδικότερα το αυξημένο κόστος των λιπασμάτων. Προβλέπεται επιχορήγηση από τον κρατικό προϋπολογισμό ίση με το 15% του κόστους των παραστατικών αγοράς λιπασμάτων, υπολογιζόμενη επί της τελικής αξίας του τιμολογίου μετά τον ΦΠΑ. Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα επαγγελματίες αγρότες αλλά και νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τομέα. Η ενίσχυση θα δοθεί ύστερα από αίτηση σε ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ. Η διάρκεια του μέτρου ορίζεται από 1ης Απριλίου έως 31 Μαΐου και το κόστος στα 15 εκατ. ευρώ.

4. Το τέταρτο μέτρο στοχεύει στον περιορισμό των αυξήσεων στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια του γενικού πληθυσμού. Η παρουσίαση εξηγεί ότι οι ακτοπλοϊκές εταιρείες παρέχουν ήδη, βάσει του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, υποχρεωτικές εκπτώσεις σε κατηγορίες επιβατών όπως φοιτητές, ανήλικα τέκνα και άτομα με αναπηρία, χωρίς το κόστος αυτών των εκπτώσεων να αποζημιώνεται σήμερα. Με δεδομένη τη σημαντική άνοδο των καυσίμων, το Δημόσιο θα αποζημιώνει αυτές τις εκπτώσεις, ώστε να συγκρατηθούν οι τιμές των εισιτηρίων για το ευρύ κοινό. Το κόστος αυτής της παρέμβασης υπολογίζεται σε 56 εκατ. ευρώ.

Χωριστά από τα τέσσερα μέτρα στήριξης, η δέσμη μέτρων προβλέπει αλλαγή στη φορολόγηση των διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών τύπου καζίνο, τα λεγόμενα «φρουτάκια». Για κέρδη έως 100 ευρώ δεν αλλάζει κάτι και τα ποσά παραμένουν αφορολόγητα. Για κέρδη από 100,1 έως 500 ευρώ ο συντελεστής αυξάνεται από 15% σε 20%, ενώ για κέρδη άνω των 500 ευρώ από 20% σε 30%. Το εκτιμώμενο όφελος για τα δημόσια έσοδα ανέρχεται σε 100 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση και σε 50 εκατ. ευρώ για το 2026.

Η χρηματοδότηση από τα «φρουτάκια»

Κέρδη Ισχύον καθεστώς Νέο καθεστώς Έως 100 ευρώ Αφορολόγητα Αφορολόγητα 100,1–500 ευρώ 15% 20% Άνω των 500 ευρώ 20% 30%

Εκτίμηση: 100 εκατ. ευρώ έσοδα ετησίως, 50 εκατ. ευρώ το 2026.

Παύλος Μαρινάκης: «Όταν καλείσαι να πάρεις έκτακτα μέτρα πρέπει να φροντίζεις η στήριξη να πηγαίνει σε εκείνους που έχουν ανάγκη»

Σε πολιτικό επίπεδο, την κυβερνητική γραμμή για το πακέτο υπερασπίστηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Το βασικό του επιχείρημα ήταν ότι, όταν η κυβέρνηση καλείται να λάβει έκτακτα μέτρα και όχι μόνιμες παρεμβάσεις, η στήριξη πρέπει να κατευθύνεται περισσότερο σε εκείνους που έχουν ανάγκη. Με αυτό το σκεπτικό υπερασπίστηκε την επιλογή να μη μειωθεί οριζόντια ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα, υποστηρίζοντας ότι μια τέτοια λύση θα είχε μεγάλο δημοσιονομικό κόστος και θα επιδοτούσε αδιακρίτως όχι μόνο τους πολίτες που πιέζονται περισσότερο, αλλά και τουρίστες ή καταναλωτές με μικρότερη ανάγκη στήριξης.

Ο κ. Μαρινάκης έδωσε ιδιαίτερο βάρος στο diesel, λέγοντας ότι πρόκειται για το καύσιμο της εφοδιαστικής αλυσίδας και ότι ο περιορισμός της αύξησής του στην αντλία μπορεί να βοηθήσει στη συγκράτηση των τιμών στα τρόφιμα και σε άλλα προϊόντα που μεταφέρονται με αυτό. Παράλληλα, ανέφερε ότι η παρέμβαση στην αμόλυβδη καλύπτει τα τρία τέταρτα των ιδιοκτητών οχημάτων, ενώ στηρίζει και τους αγρότες, καθώς και την κοινωνία συνολικά μέσω της προσπάθειας συγκράτησης των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι τα μέτρα έχουν έκτακτο χαρακτήρα για δύο μήνες και θα επαναξιολογηθούν ανάλογα με την πορεία της κατάστασης. Ανέφερε ακόμη ότι η κυβέρνηση, όταν λαμβάνει μόνιμα μέτρα, προκρίνει τις μειώσεις φόρων, αλλά στα έκτακτα μέτρα θέτει τρεις προτεραιότητες: να «βγαίνει ο λογαριασμός», να διασφαλίζεται ότι η ωφέλεια περνά στον καταναλωτή και να στηρίζονται περισσότερο όσοι έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.

Τι λέει η κυβέρνηση για τη φιλοσοφία των μέτρων

Κυβερνητική επιχειρηματολογία Περιεχόμενο Γιατί όχι οριζόντια μείωση ΕΦΚ Θα είχε υψηλό δημοσιονομικό κόστος και θα ενίσχυε και όσους δεν έχουν αυξημένη ανάγκη Γιατί έμφαση στο diesel Επηρεάζει εφοδιαστική αλυσίδα, τρόφιμα, μεταφορές και αγροτική παραγωγή Γιατί κάρτα και όχι μόνο στην αντλία Για να στοχεύει η στήριξη περισσότερο στα νοικοκυριά που πληρούν τα κριτήρια Γιατί μόνο για δύο μήνες Η παρέμβαση χαρακτηρίζεται έκτακτη και θα επανεκτιμηθεί Πώς θα καλυφθεί μέρος του κόστους Από την αυξημένη φορολόγηση στα διαδικτυακά παίγνια τύπου καζίνο

Για το δημοσιογραφικό ζύγισμα του πακέτου, η ουσία είναι ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να απλώσει τη στήριξη σε τέσσερα διαφορετικά πεδία όπου η άνοδος των καυσίμων μεταφέρεται πιο άμεσα στην καθημερινότητα: στην εφοδιαστική αλυσίδα μέσω του diesel, στη μετακίνηση των νοικοκυριών μέσω της κάρτας, στο κόστος παραγωγής μέσω των λιπασμάτων και στις θαλάσσιες μεταφορές μέσω των ακτοπλοϊκών. Δίπλα σε αυτά, το πέμπτο στοιχείο της παρουσίασης δεν είναι μέτρο καταβολής ενίσχυσης αλλά εργαλείο χρηματοδότησης, ώστε να κλείσει μέρος του λογαριασμού του πακέτου.

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ