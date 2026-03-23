Άλμα τουρισμού και επενδύσεων, αλλά έλλειμμα στο ισοζύγιο πληρωμών

0

Ισχυρή άνοδος εισπράξεων, βελτίωση αγαθών, πίεση από εισοδήματα και συναλλαγές

ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών κατέγραψε έλλειμμα 1,3 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο του 2026

Η μεταβολή οφείλεται κυρίως στην επιδείνωση των δευτερογενών και πρωτογενών εισοδημάτων

Το ισοζύγιο αγαθών βελτιώθηκε, καθώς οι εισαγωγές μειώθηκαν περισσότερο από τις εξαγωγές

Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 58,4% και οι αφίξεις μη κατοίκων κατά 33,3%

Οι άμεσες επενδύσεις μη κατοίκων στην Ελλάδα ανήλθαν σε 2,2 δισ. ευρώ

Σε έλλειμμα επέστρεψε το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών τον Ιανουάριο του 2026, καθώς η επιδείνωση στα δευτερογενή εισοδήματα και, σε μικρότερο βαθμό, στα πρωτογενή εισοδήματα υπεραντιστάθμισε τη βελτίωση που καταγράφηκε στα αγαθά και στις υπηρεσίες. Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, το έλλειμμα διαμορφώθηκε σε 1,3 δισ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Βελτίωση σε αγαθά και υπηρεσίες

Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών περιορίστηκε, καθώς η μείωση των εισαγωγών ήταν μεγαλύτερη από τη μείωση των εξαγωγών σε απόλυτους όρους. Σε τρέχουσες τιμές, οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά 10,6%, ενώ οι εισαγωγές κατά 7,5%. Χωρίς τα καύσιμα, οι εξαγωγές αγαθών υποχώρησαν κατά 4,5% και οι αντίστοιχες εισαγωγές κατά 5,0%.

Θετική ήταν και η εικόνα στο ισοζύγιο υπηρεσιών, όπου το πλεόνασμα αυξήθηκε κυρίως λόγω της ενίσχυσης των ταξιδιωτικών υπηρεσιών και, σε μικρότερο βαθμό, των λοιπών υπηρεσιών. Αντίθετα, το ισοζύγιο μεταφορών επιδεινώθηκε.

Ισχυρή ώθηση από τον τουρισμό

Η ταξιδιωτική κίνηση κατέγραψε αισθητή ενίσχυση ήδη από την αρχή του έτους. Όπως αναφέρει η Τράπεζα της Ελλάδος, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 33,3% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2025, ενώ οι σχετικές εισπράξεις ενισχύθηκαν κατά 58,4%. Η εξέλιξη αυτή στήριξε το πλεόνασμα των υπηρεσιών και λειτούργησε ως βασικό αντιστάθμισμα στις πιέσεις που προήλθαν από άλλες συνιστώσες του εξωτερικού ισοζυγίου.

Πίεση από τα εισοδήματα

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων περιορίστηκε σχεδόν αποκλειστικά λόγω της μείωσης των καθαρών εισπράξεων από λοιπά πρωτογενή εισοδήματα. Παράλληλα, το πλεόνασμα του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων συρρικνώθηκε σε σχέση με έναν χρόνο πριν, εξέλιξη που αποδίδεται στη μείωση των καθαρών εισπράξεων στους λοιπούς, εκτός γενικής κυβέρνησης, τομείς της οικονομίας.

Αρνητικό και το ισοζύγιο κεφαλαίων

Το ισοζύγιο κεφαλαίων κατέγραψε επίσης έλλειμμα τον Ιανουάριο του 2026, έναντι πλεονάσματος τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Διαμορφώθηκε σε 156,2 εκατ. ευρώ και, σύμφωνα με την κεντρική τράπεζα, αντανακλά καθαρές πληρωμές στους λοιπούς, εκτός γενικής κυβέρνησης, τομείς της οικονομίας.

Σε αυτό το πλαίσιο, το συνολικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων μειώθηκε κατά 2,5 δισ. ευρώ και μετατράπηκε σε έλλειμμα 1,4 δισ. ευρώ, δηλαδή σε αυξημένες ανάγκες χρηματοδότησης της οικονομίας από το εξωτερικό.

Κίνηση σε άμεσες και χαρτοφυλακιακές επενδύσεις

Στο χρηματοοικονομικό σκέλος, οι άμεσες επενδύσεις των κατοίκων στο εξωτερικό διαμορφώθηκαν σε 496,4 εκατ. ευρώ, ενώ οι άμεσες επενδύσεις μη κατοίκων στην Ελλάδα ανήλθαν σε 2,2 δισ. ευρώ. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται και η αύξηση της συμμετοχής της UniCredit S.p.A. στο μετοχικό κεφάλαιο της Alpha Bank A.E..

Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η μείωση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού συνδέθηκε κυρίως με τη μείωση κατά 985 εκατ. ευρώ των τοποθετήσεων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού, κίνηση που αντισταθμίστηκε εν μέρει από αύξηση 312 εκατ. ευρώ στις τοποθετήσεις σε μετοχές μη κατοίκων. Από την πλευρά των υποχρεώσεων, καταγράφηκε άνοδος κατά 4,2 δισ. ευρώ στις τοποθετήσεις μη κατοίκων σε ελληνικά ομόλογα και έντοκα γραμμάτια, ενώ μειώθηκαν κατά 1,4 δισ. ευρώ οι τοποθετήσεις τους σε μετοχές ελληνικών επιχειρήσεων.

Άνοδος στα συναλλαγματικά διαθέσιμα

Στις λοιπές επενδύσεις, η εικόνα επηρεάστηκε από την αύξηση της χορήγησης δανείων σε μη κατοίκους από εγχώρια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και από στατιστικές προσαρμογές που συνδέονται με την έκδοση τραπεζογραμματίων. Ταυτόχρονα, μειώθηκαν οι τοποθετήσεις μη κατοίκων σε καταθέσεις και repos στην Ελλάδα, εξέλιξη που επηρέασε τις υποχρεώσεις έναντι του εξωτερικού.

Στο τέλος Ιανουαρίου 2026, τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της χώρας ανήλθαν σε 22,5 δισ. ευρώ, από 15,3 δισ. ευρώ στο τέλος Ιανουαρίου 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

Η επόμενη ανακοίνωση για τα στατιστικά στοιχεία του ισοζυγίου πληρωμών, που θα αφορά τον Φεβρουάριο του 2026, έχει προγραμματιστεί για τις 20 Απριλίου 2026.