Η Τράπεζα της Ελλάδος βλέπει μικρότερη ανάπτυξη το 2026 λόγω πολέμου

Αναθεώρηση προς τα κάτω των εκτιμήσεων για την ελληνική οικονομία

ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ Στο 1,9% αναθεωρείται η άνοδος του ΑΕΠ για το 2026

Ο πληθωρισμός αναμένεται να παραμείνει υψηλός στο 3,1%

Οι αυξημένες τιμές ενέργειας αποτελούν τον κύριο παράγοντα της υποβάθμισης

Η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), στην πρόσφατη έκθεσή της για την πορεία της οικονομίας, προχώρησε σε αναθεώρηση των μακροοικονομικών της προβλέψεων, ενσωματώνοντας τις επιπτώσεις από τις διεθνείς γεωπολιτικές εντάσεις.

Η σύγκριση των μεγεθών

Η νέα πρόβλεψη για τον ρυθμό ανάπτυξης το 2026 τοποθετείται πλέον στο 1,9%, σημειώνοντας υποχώρηση σε σχέση με την προηγούμενη εκτίμηση και την επίδοση του 2025. Η μεταβολή αυτή αποδίδεται κυρίως στις παραδοχές για αισθητά υψηλότερες τιμές στα ενεργειακά αγαθά, ως αποτέλεσμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Παρά την υποχώρηση, η ελληνική οικονομία εκτιμάται ότι θα συνεχίσει να υπεραποδίδει έναντι του μέσου όρου της Ευρωζώνης.

Ακολουθεί ο πίνακας με τις βασικές προβλέψεις της κεντρικής τράπεζας:

Βασικοί Δείκτες Εκτίμηση 2025 Πρόβλεψη 2026 Ανάπτυξη 2,1% 1,9% Πληθωρισμός 2,9% 3,1% Ιδιωτική Κατανάλωση 2,0% 1,9% Επενδύσεις 8,9% 8,8%

Οι κίνδυνοι για το μέλλον

Ο πληθωρισμός, παρά την αναμενόμενη σταδιακή αποκλιμάκωση, παραμένει μια από τις κυριότερες προκλήσεις, επηρεαζόμενος από τις τιμές των τροφίμων και της ενέργειας. Σύμφωνα με την ανάλυση, οι κίνδυνοι για τις προβλέψεις είναι κυρίως καθοδικοί και συνδέονται με την πιθανή περαιτέρω κλιμάκωση της αβεβαιότητας στο διεθνές εμπόριο και την εμφάνιση ακραίων κλιματικών φαινομένων. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, καθώς η εγχώρια ζήτηση και οι επενδύσεις παραμένουν οι βασικοί πυλώνες που στηρίζουν την ανάπτυξη.