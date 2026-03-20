Προειδοποίηση Στουρνάρα για σοκ προσφοράς αν ο πόλεμος παραταθεί

Τα διδάγματα της ελληνικής κρίσης ως πυξίδα για τις σύγχρονες γεωπολιτικές προκλήσεις της Ευρωζώνης

ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ Η δημοσιονομική εξυγίανση και οι μεταρρυθμίσεις αποκατέστησαν την αξιοπιστία της χώρας.

Ανάγκη για κοινή ευρωπαϊκή δράση και έκδοση κοινού χρέους για την αντιμετώπιση γεωπολιτικών κινδύνων.

Η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με ρυθμούς άνω του ευρωπαϊκού μέσου όρου, στηριζόμενη σε επενδύσεις και κατανάλωση.

Τη στρατηγική μετάβαση της Ελλάδας από την εποχή της κρίσης στην περίοδο της «στρατηγικής επιτάχυνσης» περιέγραψε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), Γιάννης Στουρνάρας. Κατά τη διάρκεια ομιλίας του στην εκδήλωση της AHEPA στη Φρανκφούρτη, ο κ. Στουρνάρας τόνισε ότι η ελληνική εμπειρία αποτελεί οδηγό για την ανθεκτικότητα των εθνικών οικονομιών, ιδιαίτερα σε μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής αβεβαιότητας στη Μέση Ανατολή.

Οι αιτίες και τα διδάγματα της κρίσης

Ο διοικητής ανέλυσε τις διαρθρωτικές αδυναμίες που οδήγησαν στη δημοσιονομική εκτροχίαση, επισημαίνοντας ότι η κρίση δεν ξεκίνησε ως τραπεζική, αλλά ως κρίση δημόσιου χρέους. Η έλλειψη μεταρρυθμίσεων στη δημόσια διοίκηση και το ασφαλιστικό σύστημα, σε συνδυασμό με την καθυστερημένη αντίδραση των ευρωπαϊκών θεσμών, επέτειναν την ύφεση. Ωστόσο, η χώρα κατάφερε να μετατρέψει το πρωτογενές έλλειμμα ύψους 10,1% του ΑΕΠ το 2009 σε πλεόνασμα άνω του 4% έως το 2018.

Η τρέχουσα κατάσταση και οι προοπτικές

Για το 2025, ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας διαμορφώθηκε στο 2,1%, υπερβαίνοντας σημαντικά τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (1,4%). Η δυναμική αυτή αναμένεται να διατηρηθεί και το 2026, με κύριους μοχλούς την ιδιωτική κατανάλωση και τις επενδύσεις που υποστηρίζονται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF). Ο κ. Στουρνάρας υπογράμμισε τη σημασία της πτώσης της ανεργίας σε μονοψήφιο ποσοστό (8,9% το 2025) για πρώτη φορά από την έναρξη της κρίσης.

Προτεραιότητες και ευρωπαϊκή ολοκλήρωση

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο διοικητής στην ομιλία του, η Ελλάδα πρέπει να εστιάσει στην επιτάχυνση των επενδύσεων, την πράσινη μετάβαση και την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, υποστήριξε σθεναρά την έκδοση κοινού ευρωπαϊκού χρέους για τη χρηματοδότηση της άμυνας και της ενέργειας, ακολουθώντας το επιτυχημένο παράδειγμα του NextGenerationEU. «Η ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης και η δημιουργία ενός πραγματικού ασφαλούς ευρωπαϊκού περιουσιακού στοιχείου είναι απαραίτητα βήματα για τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, ο κ. Στουρνάρας εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Ελλάδα διαθέτει πλέον τις βάσεις για μόνιμα υψηλότερους ρυθμούς επενδύσεων και παραγωγικότητας, υπό την προϋπόθεση ότι θα διατηρηθεί η πολιτική σταθερότητα και η μεταρρυθμιστική ορμή.