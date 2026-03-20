Η Εθνική Τράπεζα επιταχύνει τις διαδικασίες για το Ταμείο Ανάκαμψης με ειδική Task Force

0

Εξειδικευμένες ομάδες και νέες διαδικασίες για την ταχύτερη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων έως τον Μάιο του 2026

ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ Η Εθνική Τράπεζα συγκρότησε εσωτερικό Task Force για την επιτάχυνση των διαδικασιών στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ).

Η τράπεζα έχει ήδη χρηματοδοτήσει σημαντικό αριθμό επενδυτικών σχεδίων μέσω του δανειακού προγράμματος του Ταμείου.

Εξειδικευμένες ομάδες αξιολόγησης και υλοποίησης προσφέρουν τεχνογνωσία για την έγκαιρη ένταξη των έργων στο πρόγραμμα.

Η νέα καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή και συμβασιοποίηση των αιτήσεων είναι η 31η Μαΐου 2026.

Ενίσχυση της τεχνογνωσίας για το ΤΑΑ

Στην άμεση υποστήριξη των επιχειρήσεων για τη χρηματοδότηση ώριμων επενδυτικών έργων προχωρά η Εθνική Τράπεζα, ενισχύοντας τους μηχανισμούς της για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ). Σύμφωνα με πληροφορίες, η τράπεζα, έχοντας ήδη υλοποιήσει ένα ευρύ φάσμα χρηματοδοτήσεων, παραμένει έτοιμη να συνδράμει τους επενδυτές στην αξιοποίηση των πόρων του προγράμματος μέχρι την ολοκλήρωσή του.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής «ΕΘΝΙΚΗ 2.0», έχουν κινητοποιηθεί εξειδικευμένες ομάδες αξιολόγησης και υλοποίησης. Οι ομάδες αυτές συνεργάζονται στενά με την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης, συμβούλους και ανεξάρτητους αξιολογητές, διασφαλίζοντας την απαραίτητη εμπειρία για την επιτυχή ένταξη των επενδυτικών σχεδίων των πελατών.

Συγκρότηση Task Force για την τήρηση των προθεσμιών

Με γνώμονα τη νέα ημερομηνία λήξης του προγράμματος στις 31 Μαΐου 2026, η διοίκηση της τράπεζας προχώρησε στη συγκρότηση εσωτερικού Task Force. Στο συγκεκριμένο σχήμα συμμετέχουν όλες οι εμπλεκόμενες διευθύνσεις, με στόχο την προσαρμογή των εσωτερικών διαδικασιών για τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα.

Η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί στην ταχύτερη έγκριση και συμβασιοποίηση των αιτημάτων, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να ολοκληρώσουν εγκαίρως τις διαδικασίες ένταξης στο δανειακό σκέλος του Ταμείου. Η ενεργοποίηση αυτών των μηχανισμών κρίνεται κρίσιμη για την απορρόφηση των κονδυλίων και την ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Ελλάδα.