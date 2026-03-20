Αντίδραση στις διεθνείς αγορές με το βλέμμα στις ενεργειακές εξελίξεις και το Χρηματιστήριο Αθηνών σε πρώτο πλάνο

Ανάκαμψη σε Αθήνα και Ευρώπη εν μέσω προσπαθειών αποκλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή

ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ Ανοδική αντίδραση στο Χρηματιστήριο Αθηνών μετά τη χθεσινή ισχυρή διόρθωση, με οδηγό τη ΔΕΗ και τις τράπεζες.

Ήπια άνοδος στις ευρωαγορές, οι οποίες όμως οδεύουν προς την τρίτη συνεχή εβδομάδα απωλειών λόγω γεωπολιτικού ρίσκου.

Αποκλιμάκωση στις τιμές του πετρελαίου καθώς οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους κινούνται για τη διασφάλιση του εφοδιασμού.

Σε κλοιό πιέσεων το ευρώ έναντι του δολαρίου, ενώ ο χρυσός διατηρεί τα κέρδη του ως καταφύγιο αξίας.

Μια προσωρινή «ανακωχή» φαίνεται να επικρατεί σήμερα στις διεθνείς αγορές, καθώς οι επενδυτές επιχειρούν να ανασυνταχθούν μετά τις έντονες πιέσεις των προηγούμενων ημερών. Η αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου, ως απόρροια των διπλωματικών πρωτοβουλιών και των κινήσεων για ενίσχυση της προσφοράς, προσφέρει την απαραίτητη ανάσα στους χρηματιστηριακούς δείκτες, αν και η γεωπολιτική αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή παραμένει ο βασικός ρυθμιστής των εξελίξεων.

Ανοδική αντίδραση στην Αθήνα

Στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ο Γενικός Δείκτης Τιμών καταγράφει αξιοσημείωτη άνοδο, αντιδρώντας τεχνικά μετά τη χθεσινή «βουτιά». Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΑΠΕ-ΜΠΕ, στις 11:00 ο δείκτης διαμορφωνόταν στις 2.104,72 μονάδες, σημειώνοντας ενίσχυση 1,33%. Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 18,64 εκατ. ευρώ, υποδηλώνοντας μια σχετική επιφυλακτικότητα.

Το αγοραστικό ενδιαφέρον εστιάζεται κυρίως στον κλάδο της υψηλής κεφαλαιοποίησης (+1,37%). Πρωταγωνιστικό ρόλο παίζει η μετοχή της ΔΕΗ (+3,92%), η οποία ανακάμπτει μετά τις πρόσφατες διαβεβαιώσεις της διοίκησης για τη θωράκιση της επιχείρησης απέναντι στην κρίση. Ακολουθούν με αξιόλογα κέρδη η Optima Bank (+3,03%) και η Aegean Airlines (+2,53%). Στον αντίποδα, ελαφρά πτώση καταγράφουν η ΕΥΔΑΠ (-0,32%) και η Coca Cola HBC (-0,08%).

Ευρώπη: Θετικό πρόσημο με εβδομαδιαίες απώλειες

Ανάλογη είναι η εικόνα και στις ευρωπαϊκές αγορές. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωνε άνοδο 0,8% στις 588,37 μονάδες, με τον χρηματοοικονομικό κλάδο να προσφέρει τη μεγαλύτερη ώθηση. Ωστόσο, όπως μεταδίδει το Reuters, οι ευρωπαϊκές μετοχές οδεύουν προς την τρίτη συνεχή εβδομάδα απωλειών (συνολική πτώση 1,1% έως τώρα). Η επέκταση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή τροφοδοτεί τους πληθωριστικούς φόβους, διατηρώντας στο τραπέζι το σενάριο για περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ).

Ενέργεια: Φρένο στο ράλι του πετρελαίου

Η σημαντικότερη είδηση της ημέρας έρχεται από το μέτωπο των εμπορευμάτων. Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν, καθώς οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους εξετάζουν μέτρα για να διασφαλίσουν την ασφαλή διέλευση των πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ. Παράλληλα, ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο άρσης των κυρώσεων για το ιρανικό πετρέλαιο που βρίσκεται σε δεξαμενόπλοια, καθώς και για νέα αποδέσμευση ποσοτήτων από τα στρατηγικά αποθέματα των ΗΠΑ (Strategic Petroleum Reserve - SPR).

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το Brent υποχωρούσαν κατά 0,4%, στα 108,26 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό (WTI) κατέγραφε πτώση 0.9%, στα 95,27 δολάρια. Παρά τη σημερινή υποχώρηση, το Brent παραμένει σε τροχιά εβδομαδιαίας ανόδου σχεδόν 5%, αποτυπώνοντας τον αντίκτυπο των ιρανικών επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές του Κόλπου. Αναφορικά με το φυσικό αέριο, η κατάσταση παραμένει ρευστή, με τις τιμές στην Ευρώπη να διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα λόγω της αβεβαιότητας για τη ροή εφοδιασμού, παρά την τρέχουσα εποχική πτώση της ζήτησης.

Χρυσός, Ομόλογα και Ισοτιμίες

Στις υπόλοιπες αγορές, ο χρυσός συνεχίζει να λειτουργεί ως ασφαλές καταφύγιο, διατηρώντας το μεγαλύτερο μέρος των κερδών της εβδομάδας, παρά την ήπια διορθωτική κίνηση σήμερα. Στην αγορά ομολόγων, οι αποδόσεις των κρατικών τίτλων της Ευρωζώνης καταγράφουν ελαφρά αποκλιμάκωση, καθώς οι επενδυτές προεξοφλούν μια πιο προσεκτική στάση της ΕΚΤ εάν η κρίση βαθύνει. Η απόδοση του ελληνικού 10ετούς ομολόγου κινείται πέριξ του 3,85%.

Στο συνάλλαγμα, το δολάριο παραμένει ισχυρό. Η ισοτιμία ευρώ/δολαρίου σημειώνει πτώση 0,12% και διαμορφώνεται στα 1,1575 δολάρια. Η ισχύς του αμερικανικού νομίσματος τροφοδοτείται από την προσδοκία ότι η Federal Reserve (Fed) θα διατηρήσει τα επιτόκια υψηλά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, δεδομένης της ανθεκτικότητας της αμερικανικής οικονομίας, σε αντίθεση με την ασθενέστερη ανάπτυξη στην Ευρωζώνη.

Το επόμενο διάστημα, οι αγορές θα παραμείνουν εξαιρετικά ευαίσθητες σε οποιαδήποτε εξέλιξη αφορά το «σημείο πνιγμού» των Στενών του Ορμούζ, καθώς και στις διπλωματικές προσπάθειες για αποκλιμάκωση, οι οποίες μπορεί να περιορίσουν τα «ασφάλιστρα πολέμου» στις τιμές των στοιχείων ενεργητικού.