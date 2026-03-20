Γιώργος Στάσσης: Πλήρως οχυρωμένη η ΔΕΗ απέναντι στην ενεργειακή αβεβαιότητα

Προανήγγειλε είσοδο στη σταθερή τηλεφωνία τον Ιούνιο και επιτάχυνση του business plan

ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ Διαβεβαιώσεις για την επίτευξη των οικονομικών στόχων παρά τις γεωπολιτικές εντάσεις.

Τρεις άξονες προστασίας: επάρκεια εφοδιασμού, θωράκιση τιμών και ευνοϊκή εποχικότητα.

Εμπορική πρεμιέρα για τις υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας το δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου.

Προσήλωση στο χρονοδιάγραμμα απολιγνιτοποίησης με ορίζοντα το τέλος του 2026.

Ως «εξαιρετικά προστατευμένη» από τις παρενέργειες των πολεμικών συγκρούσεων περιέγραψε τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Γιώργος Στάσσης. Κατά την ενημέρωση των αναλυτών για τα οικονομικά αποτελέσματα του 2025, ο επικεφαλής της επιχείρησης εμφανίστηκε βέβαιος για την υλοποίηση των φετινών στόχων, αφήνοντας μάλιστα ανοιχτό το ενδεχόμενο για επιδόσεις ανώτερες των αρχικών εκτιμήσεων.

Οι τρεις πυλώνες της ενεργειακής θωράκισης

Σύμφωνα με τον κ. Στάσση, η αισιοδοξία της διοίκησης εδράζεται σε τρεις συγκεκριμένους παράγοντες. Πρώτον, η χώρα δεν εξαρτάται πλέον από εισαγωγές ενεργειακών προϊόντων από την εμπόλεμη ζώνη, διασφαλίζοντας την επάρκεια εφοδιασμού. Δεύτερον, το κόστος παραγωγής παραμένει ελεγχόμενο, καθώς οι τιμές του φυσικού αερίου, παρά τις αυξητικές τάσεις, απέχουν σημαντικά από τα ιστορικά υψηλά του 2022. Τέλος, η τρέχουσα περίοδος ευνοεί τη χαμηλή ζήτηση και την υψηλή συμμετοχή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στο μείγμα ηλεκτροπαραγωγής.

Στρατηγικό άνοιγμα στις τηλεπικοινωνίες και data centers

Στο πεδίο της επιχειρηματικής ανάπτυξης, ο κ. Στάσσης αποκάλυψε ότι οι υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας μέσω του δικτύου οπτικών ινών της ΔΕΗ θα είναι διαθέσιμες στους καταναλωτές τον προσεχή Ιούνιο ή Ιούλιο. Παράλληλα, επιβεβαίωσε ότι βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο οι συζητήσεις με επενδυτές για τη δημιουργία μεγάλου κέντρου δεδομένων (data center) στην περιοχή της Πτολεμαΐδας, αξιοποιώντας τις υποδομές της επιχείρησης.

Απολιγνιτοποίηση και μεταρρυθμίσεις στην ΕΕ

Η διοίκηση ξεκαθάρισε ότι το πλάνο για την πλήρη απεξάρτηση από τον λιγνίτη παραμένει αμετάβλητο για το τέλος του 2026. Σημειώνεται ότι η μονάδα Πτολεμαΐδα 5 προγραμματίζεται να μετατραπεί σε μονάδα φυσικού αερίου έως τις αρχές του 2028. Αναφορικά με το ευρωπαϊκό πλαίσιο, ο κ. Στάσσης προέβλεψε δομικές αλλαγές στο Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ΣΕΔΕ - ETS), εκτιμώντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα επιδιώξει μια πιο ομαλή πράσινη μετάβαση.

Οικονομική προοπτική και ετοιμότητα

Καταλήγοντας, η ηγεσία της επιχείρησης σημείωσε ότι η εμπειρία που αποκτήθηκε κατά την ενεργειακή κρίση του 2022 αποτελεί εχέγγυο για τη διαχείριση μελλοντικών προκλήσεων. Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η ΔΕΗ εργάζεται ήδη πάνω στον σχεδιασμό για την περίοδο 2027-2028, έχοντας ενσωματώσει στο επιχειρησιακό της πλάνο (business plan) όλα τα πιθανά σενάρια για τις διεθνείς τιμές ενέργειας.

