Παράταση για τις φορολογικές δηλώσεις με κίνητρο έξτρα έκπτωση φόρου

Δύο επιπλέον εβδομάδες έχουν στη διάθεσή τους οι φορολογούμενοι για το μπόνους του 4%

ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ Νέα προθεσμία: Η υποβολή των δηλώσεων για την έκπτωση παρατείνεται έως τις 15 Μαΐου 2026 .

Σημαντική ανάσα για χιλιάδες φορολογούμενους δίνει το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ανακοινώνοντας παράταση στην προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων που συνδέονται με την παροχή έκπτωσης. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι πολίτες έχουν πλέον περιθώριο έως τις 15 Μαΐου 2026 για να υποβάλουν τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του έτους 2025, προκειμένου να κατοχυρώσουν το δικαίωμα έκπτωσης ύψους 4%.

Οι όροι για το κούρεμα του φόρου

Η συγκεκριμένη ρύθμιση αφορά όσους επιλέξουν να εξοφλήσουν το σύνολο του φόρου εισοδήματος εφάπαξ έως τις 31 Ιουλίου 2026. Η αρχική προθεσμία, που εξέπνεε στις 30 Απριλίου, μετατίθεται κατά δεκαπέντε ημέρες με στόχο τη διευκόλυνση των φορολογουμένων και των λογιστικών γραφείων, διασφαλίζοντας ότι περισσότεροι δικαιούχοι θα μπορέσουν να αξιοποιήσουν το οικονομικό κίνητρο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) διατηρεί το γενικό χρονοδιάγραμμα για την υποβολή των δηλώσεων έως τις 15 Ιουλίου. Για τους συμμετέχοντες σε νομικά πρόσωπα που τηρούν απλογραφικά βιβλία, η καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 31η Ιουλίου, χωρίς ωστόσο να συνδέεται με το ευεργέτημα της έκπτωσης του 4% αν χαθεί η νέα ενδιάμεση προθεσμία του Μαΐου.

Ευελιξία στην αποπληρωμή

Για τους φορολογούμενους που δεν θα επιλέξουν την εφάπαξ καταβολή, το σύστημα προβλέπει τη δυνατότητα εξόφλησης του φόρου σε 8 ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Η πρώτη δόση θα πρέπει να καταβληθεί έως το τέλος Ιουλίου, προσφέροντας την απαραίτητη ρευστότητα στα νοικοκυριά για τον προγραμματισμό των υποχρεώσεών τους.

Όπως αναφέρει το γραφείο τύπου του υπουργείου, η κίνηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της εμπρόθεσμης ανταπόκρισης των πολιτών, ενώ παράλληλα ενισχύει τα δημόσια έσοδα μέσω της παροχής κινήτρων για πρόωρη πληρωμή.