Ακίνητα πολυτελείας: Συναλλαγές εκτός αγοράς για λόγους εχεμύθειας

0

Το 35% των πωλήσεων πραγματοποιείται μέσω κλειστών ιδιωτικών δικτύων

ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ Off-market συναλλαγές: Το 25% έως 35% των πωλήσεων υπερπολυτελών ακινήτων πραγματοποιείται πλέον εκτός επίσημης αγοράς.

Το 25% έως 35% των πωλήσεων υπερπολυτελών ακινήτων πραγματοποιείται πλέον εκτός επίσημης αγοράς. Κίνητρα: Η απόλυτη διακριτικότητα και ο στρατηγικός έλεγχος της πληροφορίας αποτελούν τα κύρια πλεονεκτήματα για ιδιοκτήτες και επενδυτές.

Η απόλυτη διακριτικότητα και ο στρατηγικός έλεγχος της πληροφορίας αποτελούν τα κύρια πλεονεκτήματα για ιδιοκτήτες και επενδυτές. Περιοχές αιχμής: Στην Ελλάδα, η τάση αυτή κυριαρχεί στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, την Κηφισιά και το Ψυχικό.

Στην Ελλάδα, η τάση αυτή κυριαρχεί στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, την Κηφισιά και το Ψυχικό. Στρατηγική τιμολόγησης: Η ακριβής αρχική εκτίμηση είναι καθοριστική, καθώς το εξειδικευμένο κοινό εντοπίζει άμεσα τυχόν υπερτιμολογήσεις.

Στον κλάδο των υπερπολυτελών κατοικιών, οι συναλλαγές εκτός αγοράς (off-market) αναδεικνύονται σε κυρίαρχη τάση για όσους επιζητούν μέγιστη εχεμύθεια. Η πρακτική αυτή, που έχει εδραιωθεί διεθνώς, απομακρύνεται από τις παραδοσιακές αγγελίες και βασίζεται σε στοχευμένες προσεγγίσεις.

Όπως επισημαίνει η Κορίνα Σαΐα, διευθύνουσα σύμβουλος της Premier Realty, η στρατηγική επικεντρώνεται σε έναν εξαιρετικά περιορισμένο αριθμό προσεκτικά επιλεγμένων αγοραστών με το κατάλληλο οικονομικό προφίλ. Η ανάγκη για πλήρη έλεγχο της πληροφορίας θεωρείται πλέον εξίσου πολύτιμη με το ίδιο το ακίνητο.

Τα προνόμια της εμπιστευτικότητας

Η επιλογή της off-market οδού προσφέρει διακριτά πλεονεκτήματα και στις δύο πλευρές:

Για τον αγοραστή: Η αίσθηση της προνομιακής πρόσβασης σε ένα «σπάνιο» εύρημα λειτουργεί ως ισχυρός ψυχολογικός καταλύτης.

Η αίσθηση της προνομιακής πρόσβασης σε ένα «σπάνιο» εύρημα λειτουργεί ως ισχυρός ψυχολογικός καταλύτης. Για τον ιδιοκτήτη: Επιτρέπεται ο στρατηγικός έλεγχος της πώλησης μέσω επιλεγμένου δικτύου επαφών, αποφεύγοντας τη μαζική προβολή.

Δεδομένα και γεωγραφική κατανομή

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, το 25% έως 35% των συναλλαγών σε ακίνητα-τρόπαια (trophy assets) διεξάγεται εκτός αγοράς. Στην Ελλάδα, η τάση είναι ιδιαίτερα έντονη σε περιοχές όπως η Αθηναϊκή Ριβιέρα, η Κηφισιά και το Ψυχικό.