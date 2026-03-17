Τι έδειξε η δοκιμή του νέου Omoda 5 SHS-H του crossover με τους 224 ίππους

Παρουσιάστηκε το ολοκαίνουργιο Omoda 5 SHS-H, το οποίο είναι ένα σύγχρονο crossover που ενσωματώνει την προηγμένη υβριδική τεχνολογία Super Hybrid System. Συνδυάζει υψηλή απόδοση, χαμηλή κατανάλωση, πρακτικότητα και σύγχρονο σχεδιασμό.

Η τεχνολογία SHS διαχειρίζεται με απόλυτη ευφυΐα την ισχύ, την κατανάλωση και την ασφάλεια σε πραγματικό χρόνο. Με την έξυπνη εναλλαγή μεταξύ διαφορετικών λειτουργιών, το σύστημα εξασφαλίζει βέλτιστη απόδοση χωρίς την ανάγκη οποιασδήποτε παρέμβασης από τον οδηγό. Στην καρδιά του μοντέλου βρίσκεται το εξελιγμένο υβριδικό σύστημα Super Hybrid System το οποίο αποτελείται από έναν αποδοτικό turbo κινητήρα βενζίνης 1.5 TGDi, δύο ηλεκτροκινητήρες, τροφοδοτούμενους από μια μπαταρία υψηλής απόδοσης 1.8 kWh και ένα ειδικά σχεδιασμένο υβριδικό κιβώτιο.

Το σύστημα κίνησης αποδίδει συνδυαστική ισχύ 224 ίππους, με τον ηλεκτροκινητήρα να φτάνει του 204 ίππους και ροπή 310 Nm, εξασφαλίζοντας άμεσα διαθέσιμη και γραμμική επιτάχυνση, ενώ ο άλλος ηλεκτροκινητήρας απόδοσης 136 ίππων λειτουργεί ως γεννήτρια. Η επιτάχυνση 0-100 χλμ/ώρα ολοκληρώνεται σε μόλις 7,9 δευτερόλεπτα, ενώ η μέγιστη ταχύτητα είναι 175 χλμ/ώρα. O θερμικός κινητήρας πετυχαίνει κορυφαία θερμική απόδοση 44,5% μετατρέποντας περισσότερη ενέργεια του καυσίμου σε κίνηση και μειώνοντας τη σπατάλη από την πηγή. Το υβριδικό κιβώτιο (DHT), με απόδοση μετάδοσης 98,5%, προσαρμόζει με ακρίβεια την ισχύ στις εκάστοτε συνθήκες οδήγησης, συμβάλλοντας σε χαμηλή κατανάλωση καυσίμου που περιορίζεται στα 5,3 λτ./100 χλμ. Χάρη στη συνδυασμένη αποδοτικότητα κινητήρων, υβριδικού κιβωτίου και μπαταρίας, το Omoda 5 SHS-H επιτυγχάνει συνδυαστική αυτονομία WLTP έως 1.000 χιλιομέτρων, περιγράφηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Η εκκίνηση γίνεται ηλεκτρικά και συνεχίζει ηλεκτρικά όταν οι συνθήκες είναι ομαλές, ενώ όταν απαιτηθεί μπαίνει σε λειτουργία και ο θερμικός κινητήρας. Υπάρχουν δύο προγράμματα οδήγησης Eco και Sport, ενώ υπάρχουν τρία προγράμματα ανάκτησης ενέργειας.

Το αμάξωμα έχει μήκος 4,45μ, πλάτος 1,82μ και ύψος 1,59μ, ενώ το μεταξόνιο είναι 2,61 μέτρα. Αυτό σημαίνει ότι διαθέτει αρκετό χώρο στην καμπίνα των επιβατών και κυρίως στα πίσω καθίσματα. Ωστόσο ο χώρος αποσκευών κυμαίνεται λίγο κάτω από τον μέσο όρο της κατηγορίας, αφού περιορίζεται στα 372 λίτρα.

Το μπροστινό μέρος χαρακτηρίζεται από τη νέα, διάτρητη γρίλια που είναι εντελώς διαφορετική από εκείνη της αμιγώς ηλεκτρικής έκδοσης, ενώ υπάρχουν κάθετα φωτιστικά σώματα με τους προβολείς LED. Την ίδια αίσθηση αποπνέει και το πίσω μέρος του αυτοκινήτου, με απλές και λιτές γραμμές και φωτιστικά σώματα τα οποία πιάνουν όλο το πλάτος.

Στο εσωτερικό τα υλικά είναι μαλακά και δερμάτινες επενδύσεις που φανερώνουν premium προσανατολισμό, ενώ στα χαμηλά σημεία τα πλαστικά είναι οικονομικότερης επιλογής. Στο κέντρο του ταμπλό υπάρχει μια οθόνη αφής των 12,3 ιντσών για το σύστημα πολυμέσων, το οποίο έχει υψηλή ανάλυση και καθαρά γραφικά, ενώ πίσω από το τιμόνι υπάρχει ένας ψηφιακός πίνακας οργάνων 12,3 ιντσών που παρουσιάζει όλες τις βασικές πληροφορίες που θέλει ο οδηγός. Στην κονσόλα συναντάμε ορισμένα φυσικά κουμπιά για την άμεση ενεργοποίηση ορισμένων βασικών λειτουργιών, όπως το σύστημα κλιματισμού, τα αλάρμ και τα προγράμματα οδήγησης. Η θέση οδήγησης είναι σωστά μελετημένη και η θέση βρίσκεται ψηλά.

Στον δρόμο, το Omoda 5 SHS-H δείχνει τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές του. Το πάτημά του είναι στιβαρό, ενώ η ανάρτηση (γόνατα McPherson μπροστά, πολλαπλών συνδέσμων πίσω) κάνει καλά την δουλειά της. Το τιμόνι είναι ελαφρύ βοηθώντας την κίνηση μέσα στη πόλη, αλλά όχι και στα ταξίδια. Το βάρος ζυγίζει 1.621 κιλά, με τις εκπομπές ρύπων να βρίσκονται στα 120γρ/χλμ.

Το μοντέλο πληροί τα αυστηρά πρότυπα διεθνών οργανισμών ασφάλειας επιβεβαιώνοντας το υψηλό επίπεδο προστασίας με την πιστοποίηση πέντε αστέρων από το Euro NCAP. Είναι εξοπλισμένο με έως και 20 προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων όπως το Adaptive Cruise Control, το Σύστημα Αυτόματης Πέδησης Έκτακτης Ανάγκης και η Προειδοποίηση Τυφλών Σημείων, ενώ διαθέτει 7 αερόσακους.

Το Omoda 5 SHS-H απευθύνεται σε αυτούς που θέλουν χαμηλή κατανάλωση καυσίμου, ηρεμία στην οδήγηση, μεγάλη αυτονομία και ποιοτικές μετακινήσεις. Η βασική έκδοση είναι η Comfort και στοιχίζει 24.900 ευρώ, ενώ παρέχεται εγγύηση 7 ετών.