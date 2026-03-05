Εξάρθρωση διεθνούς σπείρας που «σήκωνε» εκατομμύρια με απάτες σε κρυπτονομίσματα

0

Σαρωτικές συλλήψεις της ΕΛΑΣ σε Αθήνα και Κρήτη – Πώς λειτουργούσαν οι «βιτρίνες» επενδύσεων

Σε μια συντονισμένη επιχείρηση μεγάλης κλίμακας προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛΑΣ), βάζοντας τέλος στη δράση μιας καλά οργανωμένης εγκληματικής οργάνωσης. Η σπείρα φέρεται να είχε στήσει ένα δίκτυο απάτης με επίκεντρο τα κρυπτονομίσματα, παρασύροντας ανυποψίαστους πολίτες με την υπόσχεση μυθικών κερδών.

Το «δόλωμα» των εγγυημένων αποδόσεων

Η μεθοδολογία της οργάνωσης βασιζόταν στη δημιουργία νομιμοφανών εταιρειών επενδύσεων. Αυτές οι εταιρείες-βιτρίνες λειτουργούσαν ως επαγγελματικά επενδυτικά σχήματα, προσφέροντας «εγγυημένες» και εξαιρετικά υψηλές αποδόσεις σε όσους επέλεγαν να επενδύσουν τα χρήματά τους σε ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία. Στην πραγματικότητα, όπως προκύπτει από την έρευνα των αρχών, τα κεφάλαια των θυμάτων δεν επενδύονταν ποτέ, αλλά διοχετεύονταν στους λογαριασμούς των μελών της σπείρας.

Σαρωτικοί έλεγχοι και συλλήψεις

Οι αρχές προχώρησαν σε ταυτόχρονες εφόδους σε Αττική και Κρήτη, οδηγώντας στη σύλληψη συνολικά 12 ατόμων. Η επιχείρηση επικεντρώθηκε σε τρία βασικά σημεία:

Αθήνα: Συνελήφθησαν 3 άτομα που φέρονται να είχαν κεντρικό ρόλο στο συντονισμό των εταιρειών.

Ρέθυμνο: Πραγματοποιήθηκαν 6 συλλήψεις, αποτελώντας το επίκεντρο των ερευνών στην Κρήτη.

Ηράκλειο: Οι αρχές πέρασαν χειροπέδες σε ακόμη 3 μέλη της οργάνωσης.

Εγρήγορση για την ασφάλεια των επενδύσεων

Η υπόθεση αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τους κινδύνους που ελλοχεύουν στον ανεξέλεγκτο κόσμο των ψηφιακών νομισμάτων στην Ελλάδα. Οι ειδικοί της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος προειδοποιούν τους καταναλωτές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με πλατφόρμες που υπόσχονται σταθερές αποδόσεις χωρίς ρίσκο, καθώς ο τομέας των κρυπτονομισμάτων χαρακτηρίζεται από υψηλή μεταβλητότητα.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη προκειμένου να διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος της οικονομικής ζημιάς και ο συνολικός αριθμός των πολιτών που έπεσαν θύματα της απάτης.