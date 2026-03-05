Scope Ratings: Θετική η προοπτική των ελληνικών τραπεζών το 2026

Σε σταθερή και ανοδική τροχιά αναμένεται να παραμείνουν οι ελληνικές τράπεζες το 2026, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της Scope Ratings. Η κερδοφορία του κλάδου προβλέπεται να ενισχυθεί ελαφρώς, υποστηριζόμενη από την αύξηση των χορηγήσεων και των εσόδων από προμήθειες, παρά τις προκλήσεις από τη μείωση των επιτοκιακών περιθωρίων και τον πληθωρισμό των δαπανών.
Κερδοφορία και λειτουργική απόδοση
Η μέση απόδοση επί των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο στοιχείων ενεργητικού (RORWA) των τεσσάρων συστημικών τραπεζών — Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Alpha Bank, Eurobank και Τράπεζα Πειραιώς — εκτιμάται ότι θα ανέλθει στο 3% το 2026, από 2,9% το 2025.
- Τα καθαρά έσοδα από τόκους αναμένεται να αυξηθούν, τροφοδοτούμενα από μια στιβαρή επέκταση των δανειακών όγκων κατά 6%.
- Τα έσοδα από προμήθειες θα ενισχυθούν από τις δραστηριότητες bancassurance, τη διαχείριση πλούτου και τις πρόσφατες εξαγορές.
- Το κόστος κινδύνου προβλέπεται να υποχωρήσει κάτω από τις 50 μονάδες βάσης, καθώς ολοκληρώνεται η πώληση των παλαιών κόκκινων δανείων.
Ποιότητα ενεργητικού και κεφαλαιακή επάρκεια
Οι ισολογισμοί των τραπεζών είναι πλέον οι ισχυρότεροι από την περίοδο της κρίσης χρέους, με τον μέσο δείκτη των μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPL) να έχει υποχωρήσει στο 2,6%.
- Κεφαλαιακή ισχύς: Ο μέσος δείκτης CET1 ανήλθε στο 15,6% στα τέλη του 2025, παρέχοντας σημαντικά αποθέματα ασφαλείας και δυνατότητα για διανομή μερισμάτων.
- Αναβαλλόμενος φόρος: Η επιταχυνόμενη απόσβεση των αναβαλλόμενων φορολογικών πιστώσεων (DTCs) θεωρείται ιδιαίτερα θετική εξέλιξη, καθώς βελτιώνει την ποιότητα των κεφαλαίων και αποδυναμώνει τη σύνδεση μεταξύ τραπεζών και κράτους.
Εξωγενείς κίνδυνοι και προκλήσεις
Παρά το θετικό εγχώριο σενάριο που υποστηρίζεται από τον τουρισμό και τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF), η Scope Ratings προειδοποιεί για πιθανούς κινδύνους:
- Επιδείνωση του γεωπολιτικού τοπίου.
- Οικονομική επιβράδυνση σε βασικούς εμπορικούς εταίρους της Ελλάδας.
- Αυξημένη έκθεση σε μεγάλα εταιρικά δάνεια, η οποία απαιτεί συνεχή παρακολούθηση για τυχόν συγκέντρωση κινδύνου.
|Δείκτης (πρόβλεψη 2026)
|Βασικό σενάριο
|Δυσμενές σενάριο
|Απόδοση Ενεργητικού (RoRWA)
|3,0%
|1,8%
|Κόστος Κινδύνου (CoR)
|48 bps
|118 bps
|Δείκτης CET1
|15,8%
|15,5%