Το Υπερταμείο μεταμορφώνεται σε Εθνικό Επενδυτικό Ταμείο με κέρδη 1 δισ. ευρώ

Στρατηγικό σχέδιο τριετίας με μερίσματα 0,7 δισ. ευρώ προς το Δημόσιο

Τον οδικό χάρτη για τη μετεξέλιξη του Υπερταμείου σε έναν σύγχρονο αναπτυξιακό πυλώνα, το Εθνικό Επενδυτικό Ταμείο, παρουσίασε η διοίκηση του οργανισμού, θέτοντας φιλόδοξους οικονομικούς στόχους για την περίοδο 2025-2027. Σύμφωνα με το νέο στρατηγικό πλάνο, ο όμιλος αναμένεται να καταγράψει οργανική κερδοφορία ύψους 1 δισ. ευρώ, ενώ τα μερίσματα που θα εισρεύσουν στα δημόσια ταμεία την επόμενη τριετία θα αγγίξουν τα 0,7 δισ. ευρώ. Η νέα αυτή αρχιτεκτονική μετακινεί το κέντρο βάρους από την απλή διαχείριση δημόσιων επιχειρήσεων στην ενεργό χρηματοδότηση στρατηγικών επενδύσεων που παράγουν προστιθέμενη αξία για την ελληνική οικονομία.

Οι τρεις πυλώνες των επενδύσεων και το HIIF

Κατά τη διάρκεια ειδικής ενημερωτικής εκδήλωσης, ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Γιάννης Παπαχρήστου, και ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος, Παναγιώτης Σταμπουλίδης, εξειδίκευσαν τις προτεραιότητες του Ελληνικού Επενδυτικού Ταμείου Καινοτομίας & Υποδομών (HIIF). Ο στόχος είναι η κινητοποίηση κεφαλαίων ύψους 1 δισ. ευρώ για έργα στη "Νέα Οικονομία".

Ήδη, η πρώτη επένδυση του HIIF βρίσκεται σε τελικό στάδιο προετοιμασίας, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκονται τρεις ακόμη ευκαιρίες στους τομείς των ψηφιακών και ενεργειακών υποδομών. Παράλληλα, το 2026 αναδεικνύεται σε έτος-ορόσημο για τη Μονάδα Στρατηγικών Συμβάσεων (PPF), η οποία προγραμματίζει τη δημοπράτηση έργων συνολικού προϋπολογισμού 1 δισ. ευρώ.

Στόχος 2025-2027 Ποσό (σε δισ. ευρώ) Οργανικά Κέρδη 1,0 Μερίσματα στο Δημόσιο 0,7 Κινητοποίηση Κεφαλαίων HIIF 1,0 Δημοπρατήσεις Έργων PPF (2026) 1,0

Λιμάνια, ακίνητα και το εργοστάσιο AI

Το επιχειρησιακό πλάνο περιλαμβάνει εμβληματικές παρεμβάσεις σε όλο το φάσμα της δημόσιας περιουσίας:

Υποδομές: Ολοκληρώνονται τα έργα αναβάθμισης στα λιμάνια του Βόλου και της Αλεξανδρούπολης, ενώ ξεκινά η αξιοποίηση του λιμένα Ελευσίνας.

Ολοκληρώνονται τα έργα αναβάθμισης στα λιμάνια του Βόλου και της Αλεξανδρούπολης, ενώ ξεκινά η αξιοποίηση του λιμένα Ελευσίνας. Τεχνολογία: Σε συνεργασία με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, δρομολογείται η λειτουργία του PHAROS , του πρώτου εργοστασίου Τεχνητής Νοημοσύνης στην Ελλάδα.

Σε συνεργασία με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, δρομολογείται η λειτουργία του , του πρώτου εργοστασίου Τεχνητής Νοημοσύνης στην Ελλάδα. Ακίνητα: Η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) στοχεύει στην ολοκλήρωση 20.000 αξιολογήσεων εγγραφών έως το 2027, ενώ προχωρούν οι αναπλάσεις σιδηροδρομικών σταθμών από τη ΓΑΙΑΟΣΕ.

Μετασχηματισμός στις συγκοινωνίες και τα ΕΛΤΑ

Ο εκσυγχρονισμός των θυγατρικών αποτελεί κρίσιμο στοίχημα για την καθημερινότητα του πολίτη. Στον Όμιλο Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας (ΟΑΣΑ), ο στόλος ανανεώνεται με 951 νέα λεωφορεία, ενώ καθιερώνονται οι ανέπαφες συναλλαγές "tap 'n' pay". Αντίστοιχα, στα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ), η έμφαση δίνεται στον ψηφιακό μετασχηματισμό και την ηλεκτροκίνηση, με στόχο τη μετατροπή τους σε έναν σύγχρονο κόμβο παροχής υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων και τραπεζικών δραστηριοτήτων.

«Ενισχύουμε τον επενδυτικό μας ρόλο και δημιουργούμε ένα οικοσύστημα που συνδυάζει τον μετασχηματισμό με απτά αποτελέσματα για την οικονομία», υπογράμμισε ο κ. Παπαχρήστου, δίνοντας το στίγμα της νέας εποχής για το Υπερταμείο.