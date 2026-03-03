Fitch: Θωρακισμένη η κερδοφορία των ελληνικών τραπεζών το 2026

0

Ανάπτυξη εργασιών και ανθεκτική ποιότητα ενεργητικού, διατηρούν τα θετικά θεμέλια των ιδρυμάτων, παρά τις προκλήσεις

Συνεχή και ικανοποιητική κερδοφορία σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα προβλέπει η Fitch Ratings για τις ελληνικές τράπεζες, στηριζόμενη στην επέκταση των εργασιών και στην ισχυρή ποιότητα των χαρτοφυλακίων τους. Σύμφωνα με τη νέα έκθεση του οίκου αξιολόγησης, τα αποτελέσματα του 2025 επιβεβαιώνουν την ανθεκτικότητα των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, παρά το περιβάλλον χαμηλότερων επιτοκίων.

Οι επιδόσεις και οι προβλέψεις για το λειτουργικό κέρδος

Η Fitch Ratings εκτιμά ότι το λειτουργικό κέρδος ως ποσοστό των στοιχείων ενεργητικού σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο (RWA) ανήλθε στο στιβαρό 3,4% το 2025. Για το 2026, οι αναλυτές αναμένουν περαιτέρω ενίσχυση στο 3,5%, η οποία θα τροφοδοτηθεί από:

Την ανάκαμψη των καθαρών εσόδων από τόκους ( NII ) λόγω σταθεροποίησης των επιτοκίων.

) λόγω σταθεροποίησης των επιτοκίων. Τη συνεχή αύξηση των εσόδων από προμήθειες, τα οποία ενισχύθηκαν κατά 12% το προηγούμενο έτος.

Τη μείωση των προβλέψεων για επισφαλή δάνεια.

Αυτοί οι παράγοντες αναμένεται να αντισταθμίσουν τα αυξημένα λειτουργικά έξοδα που προκύπτουν από την ψηφιακή μετάβαση και τη γενικότερη επιχειρηματική ανάπτυξη.

Πιστωτική επέκταση και κεφαλαιακή επάρκεια

Η πιστωτική επέκταση το 2025 έτρεξε με ρυθμό 8%, με την αγορά της λιανικής τραπεζικής να παρουσιάζει σημάδια αναζωογόνησης. Παράλληλα, οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας (CET1) παραμένουν πάνω από τους μεσοπρόθεσμους στόχους, αν και προβλέπεται μια ελαφρά μείωση λόγω των αυξημένων μερισμάτων προς τους μετόχους και πιθανών εξαγορών.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Τράπεζα Πειραιώς, της οποίας ο δείκτης CET1 διαμορφώθηκε στο 12,7% μετά την εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής, με την προοπτική όμως να ανακάμψει πάνω από το 13% εντός του τρέχοντος έτους.

Δείκτης Ποιότητας 2024 2025 (Εκτίμηση) 2026 (Πρόβλεψη) Λειτουργικό Κέρδος (% RWA) 3,6% 3,4% 3,5% Δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων - 3% Σταθερός Αύξηση Εσόδων από Προμήθειες - +12% Συνεχιζόμενη

Η «ακτινογραφία» των κόκκινων δανείων

Ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων δανείων για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες υποχώρησε στο 3%. Ωστόσο, η Fitch Ratings εντοπίζει κάποιες πιέσεις στα στεγαστικά δάνεια (Stage 3), λόγω της αναδιάρθρωσης παλαιών χαρτοφυλακίων και των πιέσεων στην αγοραστική δύναμη των δανειοληπτών.

Σχετικά με την πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου για τον υπολογισμό των τόκων στα δάνεια του «Νόμου Κατσέλη», ο οίκος δεν αναμένει ουσιώδη επίπτωση στα κεφάλαια των τραπεζών. Ο λόγος είναι ότι η πλειονότητα αυτών των δανείων έχει ήδη τιτλοποιηθεί μέσω του προγράμματος Ηρακλής (HAPS), το οποίο παρέχει κρατικές εγγυήσεις. Παρόλα αυτά, η απόφαση ενδέχεται να επηρεάσει την κουλτούρα πληρωμών, ωθώντας τις τράπεζες σε μια πιο προσεκτική στάση στις νέες χορηγήσεις λιανικής.