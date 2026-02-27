Alpha Bank: Ισχυρά κέρδη 943 εκατ. ευρώ και τετραπλασιασμός μερίσματος για τους μετόχους

0

Η υπερκάλυψη των στόχων φέρνει νέο στρατηγικό σχέδιο και εξαγορές που αλλάζουν τα δεδομένα

Με ένα εντυπωσιακό άλμα κερδοφορίας ύψους 44% έκλεισε το 2025 για την Alpha Bank, επισφραγίζοντας την επιτυχή ολοκλήρωση του τριετούς στρατηγικού της σχεδιασμού. Η τράπεζα κατέγραψε καθαρά κέρδη 943,3 εκατ. ευρώ, επίδοση που επιτρέπει τη διανομή συνολικού ποσού 519 εκατ. ευρώ προς τους μετόχους της, μέγεθος τετραπλάσιο σε σύγκριση με το 2023. Η διοίκηση υπό τον Βασίλη Ψάλτη προετοιμάζει ήδη το επόμενο βήμα, με την παρουσίαση του νέου επιχειρηματικού πλάνου για την περίοδο 2026-2028 κατά το δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους.

Βασικά Μεγέθη 2025 Επίδοση Μεταβολή/Στόχος Καθαρά Κέρδη €943,3 εκατ. +44% ετησίως Συνολική Διανομή €519 εκατ. 55% των κερδών Δείκτης RoTE 13,8% Υπέρβαση στόχου Πιστωτική Επέκταση €3,5 δισ. Σύνολο έτους Δείκτης NPE 3,6% Υπερκάλυψη στόχου

Οι επιδόσεις που ξεπέρασαν τις προσδοκίες

Η τράπεζα κατάφερε να υπερβεί τους αρχικούς χρηματοοικονομικούς της στόχους, σημειώνοντας ρεκόρ εκταμιεύσεων δανείων που άγγιξαν τα 4,2 δισ. ευρώ μόνο το τελευταίο τρίμηνο του 2025. Η καθαρή πιστωτική επέκταση για το σύνολο του έτους διαμορφώθηκε στα 3,5 δισ. ευρώ, με την τράπεζα να εστιάζει δυναμικά στη στήριξη των επιχειρήσεων σε Ελλάδα και Κύπρο.

Παράλληλα, ο δείκτης απόδοσης ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTE) ανήλθε στο 13,8%, ενώ ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας (FL CET1) παρέμεινε ισχυρός στο 15%. Σημαντική ήταν και η βελτίωση στην ποιότητα του χαρτοφυλακίου, με τον δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE) να περιορίζεται στο 3,6%.

Το «πακέτο» ανταμοιβής των μετόχων

Η Alpha Bank αυξάνει το ποσοστό διανομής στο 55% των καθαρών κερδών. Η ανταμοιβή των μετόχων θα υλοποιηθεί με δύο τρόπους:

Χρηματικό μέρισμα: Το τελικό μέρισμα εκτιμάται σε 0,065 ευρώ ανά μετοχή (συνολικά 259 εκατ. ευρώ), λαμβάνοντας υπόψη και το προμέρισμα που ήδη καταβλήθηκε τον Δεκέμβριο.

Το τελικό μέρισμα εκτιμάται σε 0,065 ευρώ ανά μετοχή (συνολικά 259 εκατ. ευρώ), λαμβάνοντας υπόψη και το προμέρισμα που ήδη καταβλήθηκε τον Δεκέμβριο. Επαναγορά μετοχών: Πρόγραμμα ύψους 259 εκατ. ευρώ, αναλογικό με το αντίστοιχο πρόγραμμα του προηγούμενου έτους.

Στρατηγικές κινήσεις και εξαγορές

Το 2025 υπήρξε έτος σημαντικών κινήσεων στον τομέα των συγχωνεύσεων και εξαγορών. Η ενσωμάτωση της Astrobank στην Κύπρο ενίσχυσε τις καταθέσεις του Ομίλου κατά 2,2 δισ. ευρώ, ενώ οι εξαγορές των FlexFin και AXIA Ventures αναμένεται να ολοκληρωθούν πλήρως έως το τρίτο τρίμηνο του 2026. Επιπλέον, η συμφωνία για την εξαγορά της ασφαλιστικής Altius και η συγχώνευσή της με τη Universal Life δημιουργεί έναν νέο ισχυρό πόλο στην κυπριακή ασφαλιστική αγορά.

Οι στόχοι για το 2026

Η διοίκηση προβλέπει ότι το 2026 θα είναι ένα έτος περαιτέρω επιτάχυνσης, με τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή (EPS) να αναμένεται να ενισχυθούν κατά 11%. Η ανάπτυξη αυτή θα τροφοδοτηθεί από την αύξηση των εσόδων από προμήθειες, τις συνέργειες από τις πρόσφατες εξαγορές και τη συνεχιζόμενη πειθαρχία στη διαχείριση του κόστους.

Το νέο αναπτυξιακό κεφάλαιο 2026-2028 και η επόμενη ημέρα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του τριετούς κύκλου 2023-2025, η Alpha Bank εισέρχεται σε μια νέα φάση ενισχυμένης κερδοφορίας, με το βλέμμα στραμμένο στο Investor Day που θα πραγματοποιηθεί το δεύτερο τρίμηνο του 2026. Εκεί, ο Βασίλης Ψάλτης θα παρουσιάσει τον νέο στρατηγικό σχεδιασμό για την περίοδο 2026-2028, ο οποίος θα εστιάζει στην περαιτέρω δημιουργία αξίας και στην αξιοποίηση των συνεργειών που προκύπτουν από τις πρόσφατες εξαγορές.

Για το 2026, η τράπεζα εκτιμά περαιτέρω επιτάχυνση της αύξησης των κερδών ανά μετοχή κατά 11%, με τα προσαρμοσμένα EPS να αναμένεται να διαμορφωθούν στο €0,40 από €0,36 το 2025. Η ανάπτυξη αυτή θα τροφοδοτηθεί από:

Την αυξημένη συνεισφορά των δραστηριοτήτων που παράγουν προμήθειες , ως αποτέλεσμα των επενδύσεων των προηγούμενων ετών .

Τις συνέργειες από την πλήρη ενσωμάτωση των FlexFin, AXIA Ventures και Astrobank, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το γ' τρίμηνο του 2026 .

Τη θετική επίδραση από το συνεχιζόμενο πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών , το οποίο ενισχύει την απόδοση για τους μετόχους .

Η διοίκηση της τράπεζας υπογραμμίζει ότι το 2026 αποτελεί έτος ορόσημο, καθώς ο Όμιλος θα κεφαλαιοποιήσει τη διευρυμένη παρουσία του σε Ελλάδα και Κύπρο, παραμένοντας προσηλωμένος στη διατήρηση ισχυρής κεφαλαιακής βάσης και στην πειθαρχημένη διαχείριση του κόστους.