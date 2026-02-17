Με σημαντική πτώση 1,14% έκλεισε το Χρηματιστήριο

0

Στα 338,96 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Σε πτωτική τροχιά κινήθηκαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να υποχωρεί για τρίτη συνεχή συνεδρίαση.

Στη διάρκεια των τελευταίων τριών πτωτικών συνεδριάσεων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει συνολικές απώλειες σε ποσοστό 4,34%.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε σήμερα στις 2.253,06 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 1,14%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.288,88 μονάδες (+0,43%) και κατώτερη τιμή στις 2.248,41 μονάδες (-1,35%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 338,96 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 44.918.507 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 1,16%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 1,15%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ (+4,47%), της Coca Cola HBC (+1,32%) και του ΔΑΑ (+1,06%), αναλύθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Elvalhalcor (-6,46%), της Τιτάν (-3,66%), της Aegean Airlines (-3,27%), της Εθνικής (-2,78%) και της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-2,46%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 13.119.490 και 6.836.244 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 77,71 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 49,11 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 29 μετοχές, 75 πτωτικά και 23 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Λανακάμ (κ) (+6,96%) και η ΕΥΔΑΠ (+4,47%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Elvalhalcor (-6,46%) και Lavipharm (-5,52%).