Νίκος Παπαθανάσης: Παρεμβάσεις 2,18 εκατ. ευρώ για έργα ύδρευσης στον δήμο Πρεσπών

Για την κατασκευή νέων δεξαμενών

Με αποφάσεις του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, εντάχθηκαν στο Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2021-2025, πράξεις για την κατασκευή νέων δεξαμενών ύδρευσης τριών οικισμών του δήμου Πρεσπών και για την αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης ενός ακόμη οικισμού του ίδιου Δήμου.

Συγκεκριμένα, οι παρεμβάσεις, συνολικής δημόσιας δαπάνης 2.181.451,61 ευρώ, αφορούν:

*Στην εγκατάσταση νέου δικτύου ύδρευσης του οικισμού Αγίου Γερμανού δήμου Πρεσπών με υλικά σύγχρονων προδιαγραφών, προς πλήρη αντικατάσταση του υφιστάμενου δικτύου, το οποίο παρουσιάζει σοβαρά λειτουργικά και δομικά προβλήματα, λόγω παλαιότητας. Η πράξη περιλαμβάνει την εγκατάσταση νέων αγωγών, την τοποθέτηση διατάξεων ελέγχου και ασφαλείας, την αντικατάσταση των παλαιών συνδέσεων οικιών και την πλήρη αποκατάσταση των τομών οδοστρωσίας με σεβασμό στον παραδοσιακό χαρακτήρα του οικισμού. Η δημόσια δαπάνη ανέρχεται στα 1.314.516,13 ευρώ.

*Στην κατασκευή τριών διακριτών- νέων δεξαμενών ύδρευσης στους οικισμούς Ψαράδων, Τριγώνου και Πρασίνου του δήμου Πρεσπών, προς αντικατάσταση τριών υφιστάμενων, πεπαλαιωμένων δεξαμενών, οι οποίες παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα στεγανότητας, στατικής επάρκειας και υγιεινής. Οι νέες, σύγχρονες δεξαμενές θα είναι κατασκευασμένες από οπλισμένο σκυρόδεμα, πλήρως στεγανές και υγειονομικά ασφαλείς. Η δημόσια δαπάνη ανέρχεται στα 866.935,48 ευρώ.