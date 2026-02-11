Ανάπλαση Ελαιώνα: «Σαν το Ελληνικό», λέει ο Κ. Χατζηδάκης

0

Συντονισμός από την κυβέρνηση, στόχος 2027 για γήπεδο Παναθηναϊκού

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης έστειλε μήνυμα επιτάχυνσης των διαδικασιών για το σχέδιο ανάπλασης στον Ελαιώνα, κατά την επίσκεψή του στην περιοχή, αναφέροντας ότι οι παρεμβάσεις «θα θυμίζουν το Ελληνικό σε μικρογραφία».

Σε ανάρτησή του σημείωσε ότι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης του ανέθεσε τον συντονισμό του σχεδίου, με στόχο –όπως ανέφερε– να υπάρξει από εδώ και πέρα ταχύτερη πρόοδος σε συνεργασία με τους συναρμόδιους υπουργούς και τους δήμους της περιοχής.

Σύμφωνα με όσα περιγράφει, το συνολικό πλάνο περιλαμβάνει τη μετεγκατάσταση εταιρειών logistics στη Φυλή, θέμα για το οποίο εκτίμησε ότι «σύντομα» θα υπάρξει παραχωρησιούχος. Παράλληλα, έκανε αναφορά στην ανάγκη ρυθμίσεων για τις χρήσεις γης ώστε να καταστεί δυνατή και η κατοικία στην περιοχή, καθώς και στη μεταφορά του σταθμού των ΚΤΕΛ, την οποία χαρακτήρισε «φιλόδοξο πρότζεκτ». Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται, όπως είπε, και οι ευρύτερες αναπλάσεις στον Ελαιώνα.

Ειδικά για το γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό, ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε ότι το έργο αποτελεί τμήμα του συνολικού σχεδίου, σημειώνοντας ότι «αρχίζουμε να βλέπουμε τμήματα από το γήπεδο». Πρόσθεσε ότι ο στόχος παραμένει από το καλοκαίρι του 2027 ο Παναθηναϊκός να αγωνιστεί στο νέο γήπεδο, ενώ έκανε λόγο για «ομαλή» συνέχεια μεταξύ κυβερνήσεων και δημοτικών αρχών. Παράλληλα, τόνισε ότι υπάρχει πρόθεση να αντιμετωπιστούν καθυστερήσεις που –όπως ανέφερε– υπάρχουν στα δύο συνοδά έργα.

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι «το δικαιούται ο Παναθηναϊκός», σημειώνοντας ότι οι άλλες δύο μεγάλες ομάδες της Αθήνας έχουν ήδη τα δικά τους γήπεδα και ότι υπάρχει αντίστοιχος σχεδιασμός και για τη Θεσσαλονίκη.